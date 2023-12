Matthew Stafford gewinnt zum ersten Mal in seiner Karriere die NFL-Playoffs mit den LA Rams gegen die Arizona Cardinals

Stafford, der in seiner ersten Saison bei den Rams spielt, nachdem er seine ersten 12 Jahre bei den Detroit Lions verbracht hatte, warf im letzten Spiel des NFL Super Wild Card-Wochenendes für 202 Yards und zwei Touchdowns und lief für einen weiteren.

Superstar Wide Receiver Odell Beckham Jr., der Mitte der Saison von den Cleveland Browns kam, fing seinen ersten Playoff-Touchdown in seiner Karriere und warf außerdem einen 40-Yard-Pass mit einem Trickspielzug, der den vierten Touchdown der Rams einleitete.

Rams-Receiver Cooper Kupp setzte seine hervorragende Saison mit einem Touchdown-Fang und 61 Yards Receiving fort.

Im ersten Playoff-Spiel im SoFi Stadium, dem Austragungsort des Super Bowl 56 im nächsten Monat, gingen die Rams schnell mit 28:0 in Führung.

Nach dem Spiel lobte Rams-Cheftrainer Sean McVay das Spiel von Stafford bei seinem ersten Playoff-Sieg seiner Karriere.

"Ich fand, dass er einen großartigen Job gemacht hat", sagte McVay. "Für mich ist er immer noch derselbe großartige Spieler, der er auch schon vor diesem Spiel war. Ich denke, es ist gut, dass ihr Jungs nicht mehr darüber reden müsst. Ich bin froh, dass ich das mit ihm machen kann. Er ist unser Anführer da draußen, und ohne ihn wären wir nicht hier."

Das Aufeinandertreffen war das erste NFL-Playoff-Spiel, das seit 1988 an einem Montag ausgetragen wurde, und das erste überhaupt, das am MLK Day stattfand.

Während die Offensive der Rams die ganze Zeit über gut funktionierte, war die Defensive der Rams vielleicht der beste Spieler des Abends.

Cardinals-Quarterback Kyler Murray stand während des gesamten Spiels unter ständigem Druck und warf zwei Interceptions.

Eine davon wurde von Rams-Linebacker David Long für einen Drei-Yard-Touchdown zurückgetragen - der kürzeste Pick-Six in der Geschichte der NFL-Postseason.

Linebacker Von Miller kam bei seinem ersten Auftritt in der Postseason seit dem Gewinn des MVP-Awards in der Super Bowl 50 mit den Denver Broncos auf sechs Tackles und einen Sack, während Rams-Safety Eric Weddle sein erstes Spiel seit seiner Rückkehr aus dem Ruhestand bestritt, nachdem er zuletzt in der Saison 2019 gespielt hatte.

Für die Cardinals, die als letztes Team in dieser Saison ihren ungeschlagenen Rekord verloren und als erstes Team 10 Siege erreicht hatten, war es ein bescheidenes Ende der Saison.

Nachdem er 19 seiner 34 Pässe für 137 Yards mit zwei Interceptions und einem Passer Rating von 40,9 abgeschlossen hatte, nannte Murray die Leistung "enttäuschend."

"Es ist enttäuschend, dass wir es nicht geschafft haben, ein Spiel zu machen und den Football zu spielen, von dem wir wissen, dass wir ihn spielen können, das ist wirklich der enttäuschendste Teil", sagte Murray gegenüber Reportern. "Verlieren ist eine Sache, aber wenn man es nicht einmal schafft, wettbewerbsfähig zu sein, ist es eine andere Sache.

"Ich habe mir viel zugemutet, ich habe mir viel zugemutet, und von diesem Moment zu träumen und dann in den Playoffs zu sein, im ersten Spiel der Playoffs, und dann so zu spielen, wie ich es getan habe, so zu spielen, wie wir es getan haben, das ist - wie ich sagte - enttäuschend."

Die Rams reisen nun nach Florida, um gegen den Super Bowl-Titelverteidiger, die Tampa Bay Buccaneers, um einen Platz im NFC Championship Game zu kämpfen.

