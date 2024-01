Masters-Champion und Weltranglistenerster Scottie Scheffler verpasst wahrscheinlich den Cut bei der PGA Championship

Nach einer enttäuschenden Eröffnungsrunde am Donnerstag, in der der sonst so unerschütterliche Scheffler selten Frust zeigte, ging die Nummer 1 der Welt am Freitag mit einem Schlag über Par und sechs Schlägen Rückstand auf den Führenden Rory McIlroy in die zweite Runde.

Mit dem Ziel, sich wieder an die Spitze des Leaderboards zu spielen, zeigte Scheffler sein Markenzeichen: Er spielte zwar nicht sein bestes Spiel, schaffte es aber, auf den ersten neun Löchern im Southern Hills Country Club in Tulsa, Oklahoma, neun Pars in Folge zu erzielen.

Auf den letzten neun Löchern ging es für den wohl formstärksten Golfer der Welt jedoch bergab.

Nach aufeinanderfolgenden Bogeys am ersten und zweiten Loch - dem 10. und 11. Loch - befand sich der 25-Jährige ständig in der Aufholjagd, und von da an wurde es nur noch schlimmer.

Ein Birdie auf dem 13. Loch gab Scheffler etwas Hoffnung, doch zwei Bogeys auf den nächsten drei Löchern sorgten dafür, dass der Nachmittag in Tulsa für Scheffler zur Hölle wurde.

Und gerade als es so aussah, als könne es nicht mehr schlimmer kommen, kam das letzte Loch des Albtraums.

Am neunten Par-4-Loch landete sein Abschlag in einem Bunker rechts vom Fairway, und der daraus resultierende Bunkerschlag landete direkt links vom Grün.

Sein Chip-Schlag war etwas zu kurz, landete nur am Rande des Grüns und ließ ihm einen 15-Fuß-Putt zum Par.

Scheffler musste ihn einlochen, um eine Außenseiterchance zu haben, am Wochenende zu spielen, doch sein Putt rollte knapp links vom Loch weg, so dass ihm ein schwieriger Putt blieb, um ein Bogey zu retten.

Und es war einfach nicht Schefflers Tag, denn der Bogey-Putt verfehlte erneut knapp das Loch, so dass er ein Doppelbogey einlochte und seine Back Nine mit 40 Schlägen beendete.

Scheffler beendete das Turnier mit einem Ergebnis von fünf über 75 und sechs über. Da der voraussichtliche Cut bei vier über liegt, wird Scheffler am Samstag und Sonntag nicht mehr antreten, es sei denn, es kommt zu einer beachtlichen Serie von hohen Ergebnissen.

Es ist das erste Mal in diesem Jahr, dass Scheffler aufeinanderfolgende Runden über Par spielt.

Laut dem Golfstatistikexperten Justin Ray hat die Nummer 1 der Welt seit der Einführung des Weltranglistensystems im Jahr 1986 nur zweimal den Cut bei der PGA Championship verpasst: Seve Ballesteros 1986 und Dustin Johnson 2021.

