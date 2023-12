Marlins-Shortstop bekommt Zahn ausgeschlagen, aber Miami holt sich einen Walk-off-Sieg im 11.

Marlins-Shortstop Miguel Rojas wurde von Oneil Cruz' Helm direkt am Mund getroffen, als Cruz zu Beginn des neunten Innings erfolglos versuchte, die zweite Base zu stehlen.

Rojas wurde so hart getroffen, dass ein Teil seines Zahns - der in den TV-Wiederholungen zu sehen war - aus seinem Mund in den Schmutz flog und er das Spielfeld verließ, wobei er sich den Mund hielt.

"Er schlug einen Zahn nicht aus, sondern brach die Hälfte davon ab", sagte Manager Don Mattingly nach dem Spiel, wie MLB.com berichtet. "Sie haben ihn gefunden und er ist jetzt beim Zahnarzt, also werden wir sehen, wie es weitergeht."

Rojas' abgebrochener Zahn war nicht die einzige Verletzung, die die Marlins erlitten, denn Center Fielder Billy Hamilton erlitt ein blaues Auge und Second Baseman Jon Berti musste mit einer leichten Leistenzerrung vom Platz.

Trotz der vielen Verletzungen besiegten die Marlins die Pirates nach einem Walk-Off-Dreier von Brian Anderson im 11. Inning, um die Vier-Spiele-Serie mit Pittsburgh aufzuteilen und ihre Hoffnungen im Rennen um die Wild Card in der National League am Leben zu erhalten.

Andersons Treffer fand eine Lücke im rechten Center Field, erzielte einen Punkt für Jesús Aguilar und Avisaíl García - der von der ersten Base nach Hause sprintete - und sorgte für ausgelassenen Jubel bei den Zuschauern.

Zunächst entschied der Schiedsrichter, dass Anderson von einem Pitch von Wil Crowe getroffen worden war, aber eine Überprüfung hob die Entscheidung auf und entschied, dass der Ball Andersons Schläger getroffen hatte und gab ihm eine Galgenfrist.

"Zu jedem Zeitpunkt kann man nicht einfach aufhören", sagte Anderson laut ESPN.

"Als ich von dem Pitch getroffen wurde, war ich bereit, auf die Base zu gehen. Ich habe einfach versucht, mich auf das zu konzentrieren, was vor mir liegt. Ich war einfach nur dankbar, dass ich die Möglichkeit hatte, nach oben zu kommen und zu versuchen, den Lauf auf den Ball zu bringen."

Für die Marlins war es der zweite Walk-Off-Sieg in Folge in einem Extra-Innings gegen die Pirates, und sie haben die Möglichkeit, diesen Schwung in einer am Freitag beginnenden Drei-Spiele-Serie gegen die Philadelphia Phillies weiter auszubauen.

"Wir bleiben dran, und das ist es, worüber wir sprechen", sagte Manager Mattingly laut MLB.com.

"Wir müssen einfach bis zur [All-Star]-Pause weiterkämpfen."

Quelle: edition.cnn.com