Marion Hollins: Das "It-Girl" des Golfsports, das Barrieren überwand

Golf konnte für Frauen ein unbarmherziger Sport sein, insbesondere zu einer Zeit, als die Rechte der Frauen in den USA stark eingeschränkt waren.

Dennoch wurde Hollins in der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts zu einer der führenden Persönlichkeiten des Sports und trug ihre Handschrift auf einigen der berühmtesten Golfplätze in Amerika.

Ihre Aufnahme in die World Golf Hall of Fame im Jahr 2022 - von der Star-Amateur-Golferin zur Schlüsselfigur bei der Schaffung des berühmtesten Golfplatzes der Welt - ließ lange auf sich warten.

Emily Chorba, Vorstandsmitglied und Historikerin von Pasatiempo - einem der ikonischen Golfplätze, die Hollins entwickelt und gegründet hat - ist der Meinung, dass sie viel mehr war als nur eine Golfplatzentwicklerin.

"Ich glaube, sie war das It-Girl", sagte Chorba gegenüber CNN Sport. "Aber sie war auch eine soziale Einflussnehmerin, lange bevor es die heutigen sozialen Medien gab.

"Und sie tat dies in der Zeit des Briefeschreibens und der Telegrafie. Sie war einfach eine große Einflussnehmerin und es machte offensichtlich viel Spaß, mit ihr zusammen zu sein. Sie war ein Social Influencer, bevor es diesen Begriff überhaupt gab."

Spielt

1892 geboren, war Geld für Hollins und ihre Familie kein Thema.

Ihr Vater, H.B. Hollins, arbeitete an der Wall Street, besaß eine Maklerfirma und war ein Geschäftspartner von William K. Vanderbilt und J. P. Morgan.

Als sie auf dem Anwesen ihrer Familie in Long Island aufwuchs, kam Hollins mit verschiedenen Sportarten in Berührung.

Sie war eine geübte Reiterin und versuchte sich in vielen verschiedenen Sportarten, darunter Schwimmen, Tennis, Rennwagenfahren und Golf. Chorba beschreibt sie als einen "Wildfang", der mit vier Brüdern aufwuchs.

Laut David Owen - Autor von "The Making of the Masters: Clifford Roberts, Augusta National, and Golf's Most Prestigious Tournament" - war Hollins die einzige Frau in den USA mit einem männlichen Polohandicap.

Obwohl das Anwesen ihres Vaters 1913 in Konkurs ging, schien dies Hollins' aufkeimende Golfkarriere nicht zu behindern.

Im selben Jahr wurde sie Zweite bei den U.S. Women's Amateur. Acht Jahre später gewann sie schließlich das prestigeträchtige Turnier. Zu dieser Zeit war es das größte Turnier im Frauengolf.

Später wurde sie Kapitänin des allerersten US-Teams beim Curtis Cup 1932 - dem alle zwei Jahre stattfindenden Turnier, bei dem Teams aus den USA und Großbritannien und Irland gegeneinander antreten.

Doch ein Erlebnis im Jahr 1922 - kombiniert mit ihrem Engagement für die Rechte der Frauen - weckte ihr Interesse an der Entwicklung von Golfplätzen speziell für Frauen.

Der Beginn von

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts hatten Frauen in den USA noch kein Wahlrecht. Ihre Rechte waren im Allgemeinen nur sehr gering ausgeprägt.

In den 1920er Jahren war Hollins gesellschaftlich aktiv und marschierte mit den Suffragetten unter dem Motto "Versagen ist unmöglich", wie David Outerbridge - der eine Nichte von Hollins heiratete - in seinem Buch "Champion in a Man's World: Die Biographie von Marion Hollins".

Und nachdem Hollins und einigen ihrer Freundinnen aufgrund ihres Geschlechts der Zutritt zu einem Golfclub verwehrt wurde, beschlossen sie, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen, so Chorba.

Sie beschloss, einen Golf- und Tennisclub ausschließlich für Frauen zu gründen, einen sicheren Ort, an dem sie den Sport, den sie liebten, ohne Vorurteile ausüben konnten.

"Ich glaube, das hat ihr Interesse geweckt, denn sie kämpfte in den 20er Jahren für das Frauenwahlrecht", erklärt Chorba. "1920 bekamen die Frauen das Wahlrecht, und sie beteiligte sich an der Lobbyarbeit dafür. Ich glaube, das war der Auslöser dafür, dass sie Golfplätze entwarf, denn die Männer sagten: 'Oh, Frauen sind nicht erlaubt.'"

In Vorbereitung auf die Entwicklung ihres ersten Golfplatzes begab sich Hollins auf eine Erkundungsreise nach Großbritannien. Bewaffnet mit einer Kamera und einer kleinen Filmausrüstung eignete sie sich nicht nur Wissen über die Entwicklung eines Golfplatzes und ein Verständnis für Architektur an, sondern lernte auch Ernest Jones kennen, den Owen als den "großen Golflehrer der Zeit" bezeichnete.

Als sie mit Jones an ihrer Seite in die USA zurückkehrte, wurde er zum Head Professional ihres ersten Golfplatzes ernannt: dem Women's National Golf and Tennis Club.

Anstatt sich von der Entwicklung des Clubs zurückzuziehen, war Hollins während des gesamten Prozesses aktiv. Sie arbeitete eng mit dem Architekten Devereaux Emmet zusammen und war auch an der Suche und Beschaffung des Grundstücks, der Beschaffung der entsprechenden Mittel und der Beaufsichtigung des Baus beteiligt.

Die Gründung eines reinen Frauen-Golfclubs im Jahr 1923 war ein bedeutendes Ereignis - aber Hollins hatte gerade erst begonnen.

Die nächsten Schritte

Der nächste große Durchbruch gelang Hollins durch eine Begegnung, die sie ein paar Jahre zuvor gemacht hatte.

Sie hatte Samuel Morse kennengelernt, und dieser war von Hollins' Fähigkeiten als "einer der besten Verkäuferinnen, die er je kannte", so Chorba, so angetan, dass er beschloss, ihr eine Stelle in seiner Branche anzubieten.

Einer von Morses Träumen war es, mit seiner Del Monte Company die Monterey Peninsula in ein Golfzentrum zu verwandeln, in dem Männer und Frauen ihren Durst nach dem schönen Spiel stillen konnten.

In ihrer Rolle als sportliche Leiterin der Del Monte Company führte Hollins mehrere Turniere ein, insbesondere die Pebble Beach Championship for Women im Jahr 1923, die einige der besten Amateurgolferinnen der USA anzog.

1924 beschloss Hollins, ihr nächstes großes Projekt in Angriff zu nehmen, für das sie die Unterstützung von Morse benötigte.

Sie schlug Pläne für einen exklusiven Club an der Westküste der USA vor, "genau wie die Clubs auf Long Island", erklärt Chorba. Daraus sollte schließlich der weltberühmte Cypress Point Club werden.

"Sie sah das Cypress-Point-Grundstück und sagte: 'Wissen Sie, hier gibt es einhundertfünfzig Hektar Land. Wir können einen sehr protzigen Golfplatz entwerfen", erklärte Chorba.

Die Pläne waren so detailliert und gründlich, dass Morse beschloss, 150 Hektar für das Projekt zu reservieren und ihr die Verantwortung zu übertragen. Er beauftragte auch C.B. Macdonald und Seth Raynor als Designer, vor allem wegen ihrer Verbindung zu ihrer Arbeit mit Hollins beim Women's National.

Während Raynor starb, bevor es zu großen Fortschritten kommen konnte, wandte sich Hollins an Alister MacKenzie, um seinen Platz einzunehmen - eine Entscheidung, die sich für beide Parteien als lohnend erweisen sollte.

MacKenzie und Hollins arbeiteten bei jedem Loch Seite an Seite und entwarfen einen der schönsten Küstenplätze des Landes, dessen Krönung eines der kürzesten Löcher des Platzes ist.

Das 16. Par-Drei - das Owen als "das größte Par-Drei überhaupt" bezeichnet - mit seinem Abschlag auf einer felsigen Klippe links vom Clubhaus über die Bucht hinweg zu einem vorspringenden Grün hat schon viele Spieler mit seiner tückischen Lage verblüfft.

"Ich glaube nicht, dass man jemals wieder die Gelegenheit haben wird, einen Platz wie Cypress Point zu bauen, denn ich glaube, dass es nirgendwo auf der Welt eine so herrliche Kombination aus Felsküste, Sanddünen, Kiefernwäldern und Zypressen gibt", sagte MacKenzie.

Doch nachdem er einen der berühmtesten Golfplätze des Sports entworfen hatte, stand Hollins' größtes Soloprojekt noch bevor.

Mehr

Als weltbekannte Bauunternehmerin sah Hollins die Chance, etwas zu entwerfen, was es noch nie zuvor gegeben hatte: einen Sport- und Wohnkomplex in Nordamerika.

Sie wollte nicht nur einen Ort schaffen, an dem die Leute kommen und ihr Golfspiel genießen können; Hollins wollte mehr.

"Sie wollte einen Golfplatz, Tennis, Schwimmen, Reiten, Reitwege, Hochzeitspfade usw. und dann Häuser um den Golfplatz herum", erklärte Chorba.

Und als sie eines Tages in Santa Cruz ausritt, stieß sie zufällig auf den perfekten Standort.

Die Finanzierung des Golfplatzes kam durch den Hinweis eines Freundes auf ein unentdecktes Ölvorkommen in Kalifornien zustande, das nach dem Kauf von Anteilen durch Hollins dramatisch an Wert gewann und ihr das nötige Geld für ein so ehrgeiziges Projekt verschaffte. Nach Angaben von Chorba betrug ihr Anteil in heutigem Geld etwa 50 Millionen Dollar.

Mit den Verbindungen, die sie durch ihre anderen Projekte aufgebaut hatte, begann Hollins. Sie engagierte die Gebrüder Olmsted - ein Landschaftsarchitekturbüro -, Thomas Church - einen weiteren Landschaftsarchitekten - sowie die Architekten Clarence Tantau und William Wurste.

Den Platz ließ sie wiederum von MacKenzie entwickeln, obwohl Chorba sie als "alleinige Visionärin" für das Pasatiempo-Projekt bezeichnet.

Und es war der gute Eindruck, den ihre Kurse auf eine andere Golflegende machten, der Hollins die Türen zu einem der größten Projekte des Golfsports zu jener Zeit öffnete.

Bobby Jones, die damalige Golflegende, hatte nach einem schockierenden frühen Ausscheiden aus einem Turnier in Kalifornien wenig zu tun und beschloss, Cypress Point zu spielen.

Jones war von dem Platz sehr beeindruckt und wurde von Hollins - die beiden hatten sich 1924 bei einem Turnier am East Lake in Atlanta kennen gelernt und zusammen gespielt - eingeladen, am Eröffnungstag des Pasatiempo zu spielen.

An der Seite der anderen Golf-Champions Cyril Tolley und Glenna Collett-Vare und mit MacKenzie an ihrer Seite konnte sich Jones ein Bild von Pasatiempo machen und hatte gleichzeitig viel Zeit, über seine Zukunftspläne zu sprechen.

Während ihrer Runde sprachen sie über den Wunsch von Jones und Clifford Roberts, einen "großartigen Golfclub zu schaffen, in dem die US Open im Süden ausgetragen werden könnten", erklärte Owen.

Pasatiempo war so beeindruckend, dass Jones und Roberts beschlossen, viele der von Hollins angewandten Methoden - MacKenzie als Entwickler und die Beauftragung der Gebrüder Olmstead mit der Landschaftsgestaltung und dem Immobilienentwicklungsplan - für ihr eigenes Projekt zu nutzen.

Dieses Projekt wurde zu Augusta National.

Einführungen machen

Dank der von Hollins geknüpften Kontakte hatten Jones und Roberts alles, was sie brauchten, um den Golfplatz ihrer Träume zu bauen.

Owen sagte, dass die beiden "im Grunde Hollins' Konzept von Pasatiempo" für Augusta National kopiert hatten, mit "mindestens ein paar Dutzend Wohnbauparzellen, direkt um den Platz herum, mit Blick auf den Platz, und sie hofften, diese zu verkaufen und 1.800 Mitglieder aus der ganzen Welt zu gewinnen".

"Es sollte einen Hochzeitspfad geben, auf dem man reiten konnte, es sollte Tennisplätze geben. Es sollte zwei Golfplätze geben, einen für Männer und einen für Frauen.

"Sie wollten das Golfclubhaus abreißen, das heute den größten Wiedererkennungswert in der Welt hat, wahrscheinlich sogar mehr als das Royal and Ancient in St. Andrews, denn es war eine Müllhalde, ein Wrack, und sie wollten das bauen, was sie wirklich wollten, nämlich diese gigantische südländische Villa mit einem riesigen Umkleideraum für Männer und einem riesigen Umkleideraum für Frauen."

Im Jahr 1929 erlebten die USA jedoch ihre bisher schlimmste Wirtschaftskrise.

Infolge des Wall-Street-Crashs und der darauf folgenden Großen Depression hatten sie nicht nur Mühe, Interesse zu wecken, sondern mussten sich auch mit einer "viel kleineren" Version ihrer ursprünglichen Pläne begnügen, so Owen.

Jones und Roberts kämpften so sehr um Geld, dass sie MacKenzie sein Honorar nicht mehr zahlen konnten, obwohl er es mehrfach herabgesetzt hatte. Selbst als er wenige Monate vor dem ersten Masters starb, blieb MacKenzie ihnen noch Geld schuldig.

Und aufgrund der finanziellen Instabilität des Landes war es für MacKenzie schwierig, den ganzen Weg von Kalifornien nach Georgia zu reisen, um den Fortschritt des Platzes zu überprüfen. Und genau da kam Hollins ins Spiel.

MacKenzie vertraute Hollins' Urteilsvermögen so sehr, dass er sie an seiner Stelle schickte, um die Fortschritte zu beurteilen.

Obwohl Roberts MacKenzies Entscheidung, Hollins zu schicken, in Frage stellte, blieb er standhaft und sagte: "Ich kenne keinen Mann, der vernünftigere Ideen hat."

Hollins erstattete laut Owen einen "positiven Bericht", und mit ihrer Hilfe wurde der Platz zu einem der berühmtesten der Welt und zum Gastgeber des prestigeträchtigsten Golfturniers.

Obwohl sie 1944 im Alter von 51 Jahren an den Folgen eines Autounfalls starb, hatte Hollins bereits einen tiefgreifenden und vielschichtigen Einfluss auf den Golfsport gehabt.

Wie der Titel von Outerbridges Buch lautet, war Hollins ein "Champion in einer Männerwelt".

