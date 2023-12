Marin Cilic glaubt, dass er noch mehr Grand-Slam-Turniere gewinnen kann ... könnte das nächsten Monat in Wimbledon passieren?

Es wäre auch nicht verwunderlich, wenn Cilic auf dem aktuellen Rasenplatz seine Saison umkrempelt, nachdem eine Verletzung des rechten Knies stark dazu beigetragen hat, dass sein Ranking auf ein Fünfjahrestief gefallen ist.

"Ich verstehe, dass dieses Jahr für mich nicht so gut gelaufen ist", sagte Cilic gegenüber CNN Sport. "Es ist eine schwierige Saison, aber ich bin immer noch sehr positiv, was mein Spiel angeht. Ich habe das Gefühl, dass mein Spiel da ist und ich es nur noch in ein paar guten Turnieren abrufen muss.

"Ich habe das Gefühl, dass der zweite Teil der Saison wirklich gut werden könnte. Ich drücke die Daumen."

Und in dem Versuch, zu seiner Form als Grand-Slam-Sieger zurückzukehren oder sogar "ein anderes Niveau" zu erreichen, hat der an 15. Stelle der Weltrangliste stehende Cilic - allerdings außerhalb der Top 50 der Kalenderjahreswertung - am Sonntag für seine beiden Rasenturniere den ehemaligen Weltranglistensechsten Wayne Ferreira in sein Gefolge aufgenommen, um mit seinem derzeitigen Trainer Ivan Cinkus zusammenzuarbeiten.

Vermutlich wird die Zusammenarbeit verlängert, wenn Cilic in den kommenden Wochen erfolgreich ist und der Südafrikaner mit dem gelassenen, höflichen Auftreten des 30-Jährigen harmoniert - Eigenschaften, die auf ein enormes Power-Spiel hindeuten, das von einer Größe von 1,80 m unterstützt wird.

Cilic wurde bisher von seinem extravaganten Landsmann und Wimbledonsieger von 2001, Goran Ivanisevic, dem sehr erfahrenen Bob Brett und dem ehemaligen Einzel- und Doppelspieler Jonas Bjorkmanbetreut.

"Ich bin in einer Phase meiner Karriere, in der ich einige großartige Trainer hatte und viel gelernt habe", sagte Cilic, bevor er Ferreira vorstellte.

Er suchte jemanden, der "mir helfen kann, diese paar zusätzlichen Prozente zu bekommen, oder der eine andere Sichtweise hat, der das Spiel auf eine Art und Weise betrachtet, bei der er mein Spiel klar erkennen kann und sieht, welche Bereiche ich entwickeln kann."

Auf die Frage, ob er noch mehr Majors erreichen kann, antwortete Cilic: "Ja. Ich habe das Gefühl, dass ich mich immer noch verbessere und wenn ich mir meine letzten Jahre anschaue, 2016, 2017 und 2018, denke ich, dass ich mich ziemlich stark verbessert habe."

Aber Cilic musste nicht darauf hingewiesen werden, dass er im vergangenen Jahr, obwohl er zum vierten Mal in den letzten fünf Jahren unter den Top 10 landete, etwa ein Dutzend Begegnungen verlor, als er sich in gewinnbaren Positionen befand.

Starker Aufschlag

Als Cilic 2014 an der Seite von Ivanisevic die US Open gewann, schlug er in neun Sätzen insgesamt 50 Asse gegen Grand-Slam-Sieger oder Finalisten wie Tomas Berdych, Roger Federer und Kei Nishikori. Ein K.o.-Schlag.

Er schien auch das richtige Gleichgewicht zwischen Nachdenken und nicht zu viel Nachdenken auf dem Platz gefunden zu haben.

Cilic widersprach der Ansicht, dass er instinktiver spielen müsse.

"Ich glaube, ich bin ein Denker", sagte er. "Ich bin ein Mensch, der denkt, und ich kann nicht aufhören zu denken. Aber ich bin mir auch bewusst, wenn ich aggressives Tennis spiele, wenn ich Tennis spiele, bei dem ich nicht denken muss, dann spiele ich auch gut.

"Ich glaube aber, dass ich, um an die Spitze zu kommen und gegen die besten Jungs zu spielen und sie herauszufordern, auch in der Lage sein muss, zu denken, denn wenn man gegen sie ohne Spielplan spielt, hat man keine Chance."

Im Großen und Ganzen hat Cilic auf Rasen die richtige Balance gefunden.

Unter den aktiven Spielern hat nur das Quartett Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic und Andy Murray einen besseren Prozentsatz an Siegen - mit mindestens 50 Siegen auf diesem Belag -, so dass ihm niemand abnimmt, dass er erst der zweite Spieler in den letzten 13 Jahren ist, der den Queens-Titel in dieser Woche in London verteidigt.

Er beginnt seine Titelverteidigung am Montag gegen einen der Durchstarter des Jahres 2019, den Chilenen Cristian Garin.

Da es in seiner Heimat praktisch keine Rasenplätze gibt, erinnert sich Cilic lebhaft an seine ersten Erfahrungen auf diesem Belag als Junior in Roehampton bei Wimbledon im Jahr 2005. Seine früheren Juniorentage verbrachte er fast ausschließlich auf Sand.

"Es war lustig, denn alle Junioren, die hierher kamen, einschließlich mir, aber vielleicht etwas weniger ich, fühlten sich auf der Grundlinie wohl, die meisten von ihnen spielten zum ersten Mal auf Rasen und fingen an zu servieren und zu volleyen und zu chippen und anzugreifen," sagte er.

"Es war lustig zu sehen, wie wir als Kinder Tennis auf Rasen gesehen haben. Aber sobald ich den Rasen betreten hatte, fühlte ich mich extrem wohl."

Erfolg und Enttäuschung auf Rasen

Cilic gewann das Turnier sowohl im Einzel als auch im Doppel und traf ein Dutzend Jahre später im Finale auf den König von SW19, Federer - mit Aufschlag und Volley eine Seltenheit für Spieler.

Was als freudiger Anlass gedacht war, wurde jedoch zu einem Albtraum, als eine Blase am linken Fuß ihn verzweifeln ließ und die Hoffnung auf einen weiteren Grand-Slam-Titel zunichte machte.

Auch Cilic war eine ernsthafte Bedrohung, zumal er ein Jahr zuvor in Wimbledon gegen Federer mit zwei Sätzen Vorsprung führte und sogar drei Matchbälle hatte, bevor der Schweizer aufholte.

Auch im vergangenen Jahr gab es für Cilic bittersüße Gefühle.

Nachdem er in Queens einen Matchball abgewehrt hatte, um Djokovic im Finale zu bezwingen, gab er in Wimbledon in der zweiten Runde eine weitere Zwei-Satz-Führung an Rasen-Neuling Guido Pella ab.

"Ich habe sehr gute Erinnerungen an die letzten beiden Saisons", sagte Cilic. "Das frühe Ausscheiden in Wimbledon im letzten Jahr war definitiv enttäuschend, und danach habe ich ein paar Wochen gebraucht, um wieder in die Spur und in den Trainingsmodus zu kommen. Das war extrem enttäuschend, weil ich das Gefühl hatte, dass ich in unglaublicher Form war und vielleicht das Tennis meines Lebens gespielt habe.

"Aber ich bin auf jeden Fall positiv gestimmt, was die Zukunft angeht. Ich komme mit dem Wissen zurück in die Rasensaison, dass ich in den letzten beiden Jahren so gut gespielt habe."

Kurz nach Wimbledon heckte Cilic Pläne aus, um über seine Wohltätigkeitsstiftung eine Spendenaktion zu organisieren .

"Spiel, Satz, Kroatien" wurde letzte Woche in Zagreb abgehalten, um Geld für den Bau von Sportanlagen für Kinder zu sammeln.

Vor 2.000 Zuschauern traten Cilic und etwa 30 kroatische Spitzensportler - darunter mehrere Mitglieder der kroatischen Nationalmannschaft, die letztes Jahr das Finale der Fußballweltmeisterschaft in Russland erreicht hatte - zu einem Doppelwettbewerb an.

Wohltätigkeitstag

Cilic spielte mit dem Superstar von Real Madrid, Luka Modric, aber wie sich herausstellte, wurden sie von Mario Mandzukic von Juventus Turin übertrumpft.

"Luka ist wirklich sehr, sehr gut", sagte Cilic, der vor drei Jahren mit dem Arthur Ashe Humanitarian Award ausgezeichnet wurde. "Er hat eine tolle Antizipation und ein tolles Gefühl. Er hatte unglaubliche Schläge. Aber ich muss auch Mandzukic erwähnen, der das Turnier mit einem kroatischen Junior gewonnen hat.

"Wir haben das Finale gegen sie verloren, aber ich muss sagen, dass wir besser sind und eigentlich gewinnen sollten, aber wir werden den Pokal auf jeden Fall nächstes Jahr mitnehmen", fügte Cilic lachend hinzu.

In naher Zukunft würde er die Trophäe nächsten Monat in Wimbledon entgegennehmen.

Quelle: edition.cnn.com