Maria Sharapova, die ultimative Konkurrentin mit einem komplizierten Erbe

Doch mit 32 Jahren musste eine der bekanntesten Sportlerinnen des Jahrhunderts ihre glänzende Karriere beenden. Sie war nicht mehr die Beste der Welt, und vor allem konnte sie die Schmerzen nicht mehr ertragen, die vor allem in den letzten zwei Jahren ihr ständiger Begleiter gewesen waren.

Die vielen Verletzungen, die sie sich zugezogen hatte, seit sie als 17-Jährige mit ihrem Wimbledon-Sieg erstmals ins öffentliche Bewusstsein gerückt war, hatten ihren Tribut gefordert.

Die Erkenntnis, dass sie nicht mehr weitermachen konnte, kam bei den US Open im letzten Jahr, sagte Sharapova, als sie 30 Minuten vor einem Spiel den Schmerz in einer Schulter betäuben musste, deren Sehnen "wie eine Schnur ausgefranst" waren.

"Allein das Betreten des Platzes an diesem Tag fühlte sich wie ein endgültiger Sieg an, obwohl es natürlich nur der erste Schritt zum Sieg hätte sein sollen", schrieb sie bei der Bekanntgabe ihres Rücktritts, was vielleicht angemessen ist, wenn man bedenkt, wie oft sie in Modemagazinen, in Vogue und Vanity Fair , zu sehen war . "Ich erzähle das nicht, um Mitleid zu erregen, sondern um meine neue Realität zu beschreiben: Mein Körper war zu einer Ablenkung geworden."

Ihr Rücktritt kam nicht überraschend. Die Zeichen standen schon bei den Australian Open im Januar auf Sturm, als sie zum dritten Mal in Folge eine Erstrunden-Niederlage bei einem Grand Slam erlitt. Aber eine der größten Kämpferinnen des Sports wollte nicht so gesehen werden, als hätte sie das Handtuch geworfen. Sie sagte, sie wolle sich verabschieden.

Scharapowa verlässt den Tennissport auf Platz 373 der Weltrangliste und ihr Ruf ist angeschlagen. Die 15-monatige Sperre, die sie verbüßte, weil sie 2016 positiv auf Meldonium getestet wurde - ein Mittel gegen Herzkrankheiten, das bis zum 1. Januar desselben Jahres legal war - dominierte die letzten Jahre ihrer Karriere.

Ursprünglich für zwei Jahre gesperrt, argumentierte Scharapowa in der Berufung, dass es sich um einen Verwaltungsfehler gehandelt habe und die Strafe "ungerechtfertigt hart" sei, und das Schiedsgericht des Sports (CAS) kam zu dem Schluss, dass es falsch wäre, die Spielerin als "vorsätzlichen Doper " zu bezeichnen .

Doch seit ihrer Rückkehr in den Sport im Jahr 2017 hatte Scharapowa nicht mehr zu ihrer alten Magie zurückgefunden. Obwohl sie im Oktober 2017 bei den Tianjin Open ihren letzten Einzeltitel ihrer Karriere gewann, schaffte sie es seit ihrer Rückkehr von der Sperre nie unter die Top 20.

Sie sprach davon, zu den fünf Grand-Slam-Titeln, die sie bereits gewonnen hatte, noch einen draufzusetzen, aber die Verletzungen - am Oberschenkel, am linken Arm und vor allem das karrierebedingte Schulterproblem - machten alle Hoffnungen zunichte, dass sie die Besten im Frauenspiel herausfordern könnte.

Scharapowa hatte sich schon früher von Verletzungen zurückgekämpft, insbesondere von einer karrierebedrohenden Schulterverletzung aus dem Jahr 2008. Damals sprach sie davon, dass sie das Gefühl hatte, ihr Arm würde während der Rekonvaleszenz "abfallen". Dennoch gelang ihr 2012 als erst zehnter Frau in ihrer Karriere ein Grand Slam und sie gewann in London olympisches Silber. Besonders beeindruckend waren die French-Open-Siege 2012 und 2014 auf einem Belag, den sie selbst einmal als "Kuh auf Eis" bezeichnete.

Wären die Verletzungen nicht so schwer gewesen, hätte die Russin vielleicht noch mehr erreicht.

Was wäre wenn" wird es immer geben, genauso wie die Suspendierung wegen des positiven Meldonium-Tests bei den Australian Open für immer jede Erwähnung ihres Vermächtnisses begleiten wird.

Doch Scharapowa wird auch wegen ihrer Leistungen auf dem Platz in Erinnerung bleiben und wegen der bemerkenswerten Geschichte ihrer Eltern Juri und Jelena, die alles darauf setzten, dass ihr einziges Kind es schafft.

Mit 700 Dollar in der Tasche verließ Scharapowas Vater mit seiner Tochter die russische Hafenstadt Sotschi in Richtung Florida, nachdem die ehemalige Weltranglistenerste Martina Navratilova empfohlen hatte, die junge Scharapowa im Ausland zu trainieren.

Obwohl sie wegen Visaproblemen und dem Erlernen einer neuen Sprache fast zwei Jahre von ihrer Mutter getrennt war, machte Sharapova auf dem Tennisplatz weitere Fortschritte und trat im Alter von sieben Jahren in die Tennisakademie von Nick Bollettieri ein. Im Alter von 11 Jahren wurde sie von Nike unter Vertrag genommen und gewann innerhalb von 10 Jahren drei Grand Slams.

Es war Scharapowas mentale Stärke, die die Aufmerksamkeit der Menschen auf sich zog.

"Ihr Geist war einfach unglaublich", sagte Bollettieri einmal über seine ehemalige Schülerin. "Sie hatte nie das Gefühl, ein Versager zu sein."

Die Härte wurde oft wegen des Glamours übersehen, der auch dazu beitrug, das einst unbeholfene Kind, das in Sibirien geboren wurde, in einen Weltstar zu verwandeln.

Ihre Erfolge sind beachtlich: 36 Titel, die erste Russin, die die Spitze der WTA-Rangliste erreichte, die drittjüngste Frau, die den Wimbledon-Titel im Einzel gewann.

Sie beendete ihre Karriere mit fast 39 Millionen Dollar Preisgeld und Millioneneinnahmen aus Werbeverträgen und verschiedenen Wirtschaftsunternehmen. Forbes bezeichnete sie 11 Jahre in Folge als die bestbezahlte Sportlerin der Welt.

Die einzige Person auf der Damentour, die es mit ihrer Berühmtheit aufnehmen kann? Ihre größte Rivalin, Serena Williams. Doch auf dem Platz war es ein einseitiger Wettkampf, den die 23-fache Grand-Slam-Siegerin Williams dominierte und 20 ihrer 22 Matches gewann.

Der Sieg gegen Williams im Wimbledon-Finale 2004, mit dem sie zum Star wurde, war Scharapowas Höhepunkt gegen die Amerikanerin.

In den sozialen Medien gab es am Mittwoch keine Würdigung von Williams. Tatsächlich haben sich nur wenige ihrer Kolleginnen zu ihrem Rücktritt geäußert. Eine Erklärung dafür findet sich vielleicht in ihrer Autobiografie, in der Scharapowa schreibt, sie habe "kein Interesse daran, sich auf meinem Schlachtfeld Freunde zu machen."

In der Umkleidekabine werden wohl nur wenige Tränen vergossen werden, aber in ihrem Rücktrittsaufsatz gab Scharapowa zu, dass sie den Sport vermissen wird. "Indem ich mein Leben dem Tennis widmete, gab mir das Tennis ein Leben", sagte sie.

Als zwiespältige Figur in diesem Sport hinterlässt sie ein kompliziertes Erbe. Aber sie wird auch als unnachgiebige Persönlichkeit in Erinnerung bleiben, als eine Spielerin, die niemals aufgab und in einer Ära voller hervorragender Spielerinnen viel erreichte.

Quelle: edition.cnn.com