Marc Marquez besiegt Fabio Quartararo in einem Thriller in Thailand und holt sich den MotoGP-Titel

Der Katalane musste nur zwei Punkte vor seinem engsten Verfolger, Ducati-Pilot Andrea Dovizioso, ins Ziel kommen, und der Italiener war nie auch nur annähernd nah genug dran, um dem Repsol-Honda-Piloten die fast unvermeidliche Party zu vermiesen.

Das Rennwochenende verlief für Marquez jedoch alles andere als einfach. Nach einem schrecklichen Highsider-Sturz im ersten Training am Freitag musste der Mann aus Cervera das Medical Center der Rennstrecke auf einer Bahre verlassen.

Nach einem kurzen Krankenhausaufenthalt zu Kontrollzwecken wurde er wieder entlassen, aber der amtierende Champion fand sich im Qualifying erneut im Kiesbett wieder, wenn auch auf weniger spektakuläre Weise, nachdem er auf einer fliegenden Runde zu hart gepusht hatte.

Auch im Rennen sah es nicht immer so aus, als würde es nach ihm laufen. Fabio Quartararo, der junge Petronas-Yamaha-Rookie, führte von der Pole Position aus, dicht gefolgt von Marquez. Die beiden setzten sich an die Spitze des Feldes, während der Yamaha-Werksfahrer Maverick Viñales sie aus der Ferne verfolgte.

Eine Zeit lang sah es so aus, als ob sich Marquez sogar mit einem zweiten Platz zufrieden geben würde, der ihm den Titel beschert hätte - er musste nur zwei Punkte vor Dovizioso ins Ziel kommen, der weit abgeschlagen Vierter war. Aber der Honda-Werksfahrer ist nicht der Typ, der sich zufrieden gibt.

Zwei Runden vor Schluss begann er, den beeindruckenden Quartararo, der seinen ersten Sieg in der Königsklasse anstrebte, herauszufordern, wobei Marquez in der letzten Runde die Führung übernahm und nur noch wenige Überholmöglichkeiten hatte.

Der 20-jährige Franzose versuchte einen Ausfallschritt in der letzten Kurve, aber Marquez konterte und schoss mit nur wenigen Zentimetern zwischen den beiden über die Linie, um den Titel mit einem Sieg zu gewinnen. Damit liegt er 110 Punkte vor Dovizioso, wobei nur noch 100 Punkte zu vergeben sind.

Als er die Ziellinie überquerte, schlug Marquez wild in die Luft, während ein verzweifelter Quartararo auf seinen Benzintank sackte. Der Satelliten-Yamaha-Pilot war in dieser Saison schon einige Male nahe dran, aber ein erster MotoGP-Sieg bleibt ihm noch verwehrt.

Theatralische Feiern sind ein Markenzeichen der MotoGP, das von Valentino Rossi und seinem Fanclub ins Leben gerufen wurde. Ein Billardtisch erwartete Marquez am Rande des Chang International Circuit.

Der neue Champion bekam von einem Mechaniker im Smoking einen Queue gereicht und stieß dann eine Acht, die seinen achten Titel symbolisieren sollte, in die Ecktasche.

Goldener Glitzer wurde in die Luft geschossen, als er mit einer riesigen "Acht" auf den Tisch stieg und der tobenden Menge in Buriram zuwinkte.

"Es war eine schöne Art, die Meisterschaft zu gewinnen", sagte Marquez nach dem Rennen zu Reportern. "Auch wenn ich in der letzten Runde nicht mehr daran gedacht habe! Im Parc Fermé mit dem gesamten Repsol Honda Team anzukommen war fantastisch; es ist ein Traum, dies mit dem ganzen Fanclub und der schönen Feier zu tun."

"Jedes Jahr ist etwas Besonderes", fügte er hinzu. "Es ist nicht einfach, jedes Jahr alles perfekt zu machen, um um den Titel zu kämpfen und ich hatte einen sehr harten Winter mit der Verletzung, aber ich, das Team und HRC haben es gut gemeistert. Jetzt werden wir dieses Gefühl ein wenig genießen."

Es ist leicht zu vergessen, dass Marquez erst 26 Jahre alt ist. Dies war sein 130. Podium in seiner Karriere, sein 91. in der MotoGP-Königsklasse und sein 53. Grand Prix Sieg. Er ist nun Dritter hinter dem legendären Giacomo Agostini (acht) und Valentino Rossi (sieben) in der Gesamtwertung der Königsklasse. Nur wenige würden dagegen wetten, dass er beide überholt.

Trotz der offensichtlichen Leichtigkeit, mit der der Katalane seinen jüngsten Titel gewonnen hat - vier Rennen vor Schluss, zum ersten Mal seit dem Titelgewinn von Valentino Rossi 2005 - war diese Saison von engen, spannenden Rennen geprägt. Das Problem für die Verfolger ist nicht so sehr, dass Marquez fast immer gewinnt oder auf dem Podium landet, sondern dass kein einziger Herausforderer konstant genug war, um seine Titelverteidigung zu gefährden.

Quartararo, mit 182 Punkten Rückstand auf dem siebten Platz und zwei Punkten Rückstand auf den sechstplatzierten Valentino Rossi, ist vielleicht der Mann, der am ehesten in der Lage ist, Marquez' Dominanz zu gefährden. Berichten zufolge wird Yamaha dem Franzosen 2020 ein nahezu werkseitiges Paket zur Verfügung stellen. Das werden sie auch brauchen, wenn sie das unbestrittene Genie des Mannes an der Spitze der MotoGP herausfordern wollen.

Quelle: edition.cnn.com