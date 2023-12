Manchester United zieht mit Liverpool gleich - Elfmeter von Fernandes entscheidet Spiel gegen Villa

Fernandes' 15. Saisontreffer entschied eine hochklassige Partie am Neujahrstag, nachdem Bertrand Traore den Führungstreffer der Hausherren durch Anthony Martial in der ersten Halbzeit zunichte gemacht hatte.

Liverpool liegt zwar immer noch aufgrund der besseren Tordifferenz vor United, doch nach einem holprigen Saisonstart hat die Mannschaft von Ole Gunnar Solskjær in der Liga eine beeindruckende Serie hingelegt.

Mit dem dritten Heimsieg in Folge und sieben Siegen in den letzten neun Spielen hat United die höchste Tabellenposition zum Jahreswechsel seit der letzten Saison unter Alex Ferguson (2012/13) erreicht, als die Red Devils zum letzten Mal den englischen Titel gewannen.

Solskjær freute sich über den Sieg, spielte aber die Titelchancen seiner Mannschaft herunter.

"Es ist noch früh in der Saison und wir sollten uns nicht zu sehr von den drei Punkten hinreißen lassen", sagte er gegenüber Sky Sports.

"Wir haben uns verbessert und werden in der Liga immer besser. Die Saison wird eng, also müssen wir einfach weiterarbeiten und uns als Team verbessern.

Unter der Führung von Jack Grealish hat sich Villa, das in der letzten Saison so kurz vor dem Abstieg stand, in dieser Saison zu einem Team entwickelt. Es bedurfte eines brillanten Blocks von Eric Bailly, um den eingewechselten Keinan Davis in der Schlussminute daran zu hindern, die Führung für United zu übernehmen.

Villa bleibt auf dem sechsten Platz, sieben Punkte hinter dem Tabellenführer, aber mit einem Spiel weniger.

Villa-Trainer Dean Smith war unzufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft in der ersten Halbzeit, in der United das Tempo erhöhte und Martial, Fernandes und Paul Pogba allesamt gute Möglichkeiten hatten, bevor Martial die Gastgeber kurz vor der Halbzeit in Führung brachte.

Pogba und Marcus Rashford kombinierten im Mittelfeld und schickten Aaron Wan-Bissaka auf die Reise, dessen Flanke der Franzose am kurzen Pfosten einköpfte - sein erstes Tor aus dem Spiel heraus in dieser Saison.

John McGinns Treffer war das einzige Tor für Villa in der ersten Halbzeit, doch in der zweiten Halbzeit waren es die Gäste, die als erstes zuschlugen: Ein schnell ausgeführter Freistoß landete bei Grealish, der Bertrand Traore bediente, der den Ball gekonnt ins Tor schoss.

Nur drei Minuten lang war die Partie ausgeglichen, als sich Pogba in den Strafraum schlängelte und von Douglas Luiz mit einer leichten Berührung von hinten zu Fall gebracht wurde.

Schiedsrichter Michael Oliver zeigte auf den Punkt, doch erst nach einer weiteren Überprüfung durch den Videoschiedsrichterassistenten wurde der Elfmeter bestätigt.

Smith sagte nach dem Spiel, dass er die Entscheidung für falsch hielt, aber Fernandes machte keinen Fehler und verwandelte den Elfmeter an Villa-Keeper Emiliano Martinez vorbei - sein elfter Treffer in dieser Saison.

In der Anfangsphase der Partie konnte Pogba einen Schuss aus kurzer Distanz nicht verwandeln, Fernandes lenkte einen Schuss an die Latte und Rashford schoss nach einer Ecke knapp vorbei.

Tyrone Mings köpfte einen Freistoß von Grealish knapp am Tor vorbei und Anwar El Ghazi scheiterte an Wan-Bissaka, der den Ball in letzter Sekunde aus dem Winkel fischte.

Nach seiner Heldentat wurde Bailly von seinen Mannschaftskameraden umringt, bevor der Schlusspfiff ertönte und United die drei wertvollen Punkte festhielt.

West Ham im Aufwind

Zuvor hatte West Ham mit einem 1:0-Sieg im Goodison Park dank eines späten Treffers von Tomas Soucek die jüngste Erfolgsserie von Everton beendet.

Nach einem abgefälschten Schuss von Aaron Cresswell erzielte er in der 86. Minute seinen fünften Saisontreffer, indem er den Ball an Jordan Pickford vorbeischob.

Torchancen waren im Goodison-Stadion rar gesät, denn in der ersten Halbzeit gab es nur einen einzigen Torschuss, während die zweite Hälfte kaum mehr Unterhaltung bot.

Die beste Chance hatte West Hams Pablo Fornals, doch er köpfte aus guter Position knapp daneben.

Der kolumbianische Nationalspieler James Rodriguez, der nach einer Verletzungspause in der zweiten Halbzeit eingewechselt wurde, konnte die Heimelf nicht mehr aufmuntern, bevor den Hammers der späte Ausgleich gelang.

Für West Hams Trainer David Moyes war es der erste Sieg gegen sein ehemaliges Team, während Carlo Ancelottis Everton mit vier Punkten Rückstand auf die Spitze auf dem vierten Platz bleibt.

"Eine wirklich gute und professionelle Leistung", sagte Moyes und lobte sein Team dafür, dass es eine Serie von drei Siegen in sechs Spielen so stark beendet hat.

Covid-Unsicherheit

Unterdessen könnte sich die anhaltende Covid-19-Krise auf die Spiele am Sonntag auswirken. Pep Guardiola, Trainer von Manchester City, gab bekannt, dass ihm für das geplante Schlüsselspiel gegen Chelsea fünf Spieler fehlen werden.

City teilte am ersten Weihnachtsfeiertag mit, dass vier Spieler, darunter Kyle Walker und Gabriel Jesus, positiv getestet wurden, so dass das Montagsspiel gegen Everton kurzfristig verschoben werden musste.

Bei weiteren Tests wurden weitere positive Fälle festgestellt, darunter drei weitere Mitglieder der Mannschaft, deren Identität nicht bekannt gegeben wurde.

Auch das Spiel von Fulham beim Mitkonkurrenten Burnley ist in Frage gestellt, da die Ergebnisse weiterer Tests im Kader noch ausstehen.

Das Londoner Derby am Mittwoch gegen Tottenham Hotspur wurde kurzfristig abgesagt, eine Entscheidung, die Spurs-Boss Jose Mourinho als "unprofessionell" bezeichnete, während er seine Mannschaft auf das Heimspiel gegen Leeds United am Samstag vorbereitete.

Die Premier League sieht sich angesichts der steigenden Zahl positiver Tests mit dem Ruf nach einer "Wettkampfpause" kon frontiert, hat aber bisher darauf bestanden, dass die Saison wie geplant fortgesetzt werden muss.

Quelle: edition.cnn.com