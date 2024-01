Manchester United beendet die 21 Spiele andauernde Siegesserie von Manchester City

Ein Tor von Bruno Fernandes und ein seltener Treffer von Verteidiger Luke Shaw reichten aus, um der Mannschaft von Ole Gunnar Solskjaer einen Sieg im Derby zu bescheren, der ihr Selbstvertrauen stärkte.

Vor dem Spiel in der Premier League hatte City seit dem 21. November in allen Wettbewerben nicht mehr verloren und sah sich einer Mannschaft gegenüber, die aufgrund ihrer jüngsten Leistungen nicht in Form war.

Es dauerte jedoch nur 101 Sekunden, bis die Gäste durch einen Elfmeter von Fernandes in Führung gingen, der damit sein 16. Und United hat sich die drei Punkte redlich verdient.

Trotz der Niederlage bleibt City mit 11 Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze, aber das Ergebnis wird Uniteds Hoffnungen auf den zweiten Platz nicht schmälern.

"Wir haben verloren, das ist die Nachricht, aber die [wahre] Nachricht sind 21 Siege in Folge. Das ist die Nachricht", sagte Pep Guardiola nach dem Spiel gegenüber Sky Sports. "Dieses Ergebnis wird uns sehr helfen zu verstehen, wie schwierig es ist."

"Es gibt noch viele Spiele zu spielen [...] wir müssen wieder anfangen zu gewinnen und im nächsten Spiel haben wir die Gelegenheit dazu", sagte Guardiola.

Die Liga ist kein Sprint

City lag in der Premier League seit 20 Spielen nicht mehr in Rückstand, so dass niemand mit dem perfekten Start von United rechnen konnte.

Auch über die Elfmeterentscheidung konnten sich die Gastgeber nicht beschweren, denn Anthony Martial wurde von Gabriel Jesus ungeschickt zu Fall gebracht.

Fernandes trat an und schob den Elfmeter an City-Keeper Ederson vorbei, der den Ball mit einer starken Hand abwehren konnte.

Der schlechte Start schien City zu verunsichern, denn Uniteds Stürmer schlossen sich zusammen und drängten in die Spitze des Spielfelds.

Luke Shaw hätte kurz darauf die Führung seiner Mannschaft ausbauen können, doch er schoss direkt auf Ederson, nachdem ihm der Ball im Strafraum vor die Füße fiel.

Nachdem City die erste Schrecksekunde mit nur einem Gegentreffer überstanden hatte, wurde das Spiel allmählich ruhiger und nahm den erwarteten Verlauf.

Guardiolas Mannschaft begann, den Ballbesitz zu dominieren, während United sich zurückzog und versuchte, den Gegner zu überrumpeln - ein Plan, der für Solskjaer kurz nach der Pause aufging.

Dean Henderson, der den Stammtorhüter David de Gea vertrat, spielte einen präzisen Einwurf auf Shaw, der bis an die Strafraumgrenze von City vorstieß. Nach einem schnellen Doppelpass mit Marcus Rashford hatte der englische Außenverteidiger genügend Platz, um die Führung von United auszubauen.

Das zweite Tor schien City aus dem Konzept zu bringen, denn United begann zu dominieren. Martial hätte das 3:0 erzielen müssen, nachdem der Franzose im Eins-gegen-Eins gegen Ederson einen Fehler gemacht hatte.

United, das nun seit 22 Auswärtsspielen in der Liga ungeschlagen ist, konnte seine weiße Weste trotz des hohen Drucks in der Schlussphase bewahren.

"Die Liga ist kein Sprint, denn wenn es ein Sprint wäre, hätten wir gleich zu Beginn der Saison verloren, weil wir zwei Spiele verloren haben", sagte Fernandes nach dem Spiel gegenüber Sky Sports.

"Es ist ein Marathon. Es liegen noch viele Spiele vor uns. Wir müssen unser Bestes geben und dürfen nicht an andere denken, sondern nur an uns und daran, unsere Spiele zu gewinnen."

Liverpool in der Krise

In der Premier League kassierte Liverpool gegen Fulham die sechste Heimniederlage in Folge.

Dem amtierenden Meister fehlte es an Selbstvertrauen, während der abstiegsbedrohte Gegner einen verdienten 1:0-Sieg einfuhr.

Jürgen Klopp hatte sieben Änderungen in der Startaufstellung vorgenommen, um die Mannschaft aufzufrischen, doch er sah die gleichen Probleme, die seine Mannschaft seit dem Jahreswechsel plagen.

Das Tor resultierte aus einer weiteren Unkonzentriertheit, als Mario Lemina den trägen Mohamed Salah an der Strafraumgrenze des FC Liverpool ausspielte und den Ball in die Ecke schoss.

Die zahnlosen Gastgeber, die weiterhin auf dem siebten Tabellenplatz stehen, konnten sich davon nicht mehr erholen und wirkten in der Offensive wieder einmal unkonzentriert und stumpf.

"Wir hatten in dieser Saison nie wirklich einen Schwung, zumindest nicht in der Premier League. Das kann man sehen", sagte Klopp nach dem Spiel zu Sky Sports.

"Es ist immer noch in den Jungs, sie haben immer noch alles, aber im Moment können sie es nicht zeigen", sagte Klopp. "Es wäre eine Meisterleistung, wenn wir das über Nacht ändern könnten."

