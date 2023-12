Manchester City siegt bei Chelsea, das von der Krise gebeutelt ist

Die Mannschaft von Pep Guardiola hat einen für ihre Verhältnisse schwachen Start in die Saison hingelegt, was auch durch die jüngsten positiven Coronavirus-Tests im Kader nicht besser wurde, bei denen zuletzt der verletzte Verteidiger Eric Garcia zu Schaden kam.

Doch all das wurde mit einer fulminanten Leistung in der ersten Halbzeit an der Stamford Bridge vergessen gemacht, die Frank Lampards Chelsea zum Verzweifeln brachte.

Tore von Ilkay Gundogan, Phil Foden und Kevin De Bruyne verschafften City einen Vorsprung, während die Hausherren bis zum späten Ausgleich durch Callum Hudson-Odoi nicht mehr viel bewirken konnten.

City liegt nun auf dem fünften Tabellenplatz, vier Punkte hinter Tabellenführer Liverpool und Stadtrivale Manchester United, und hat noch ein Spiel in der Hinterhand, während Chelsea Achter bleibt.

De Bruyne spielte aufgrund des dezimierten Kaders von City, bei dem unter anderem Gabriel Jesus nach einem positiven Test an der Seitenlinie stand, eine zentrale Rolle in der Offensive.

Er sagte, es sei ein wichtiger Sieg gegen eine der sechs besten Mannschaften gewesen.

"Ich denke, es ist wichtig, dass wir diese großen Spiele gewinnen, und heute haben wir gezeigt, dass wir diese großen Spiele gewinnen können", sagte der belgische Star.

Guardiola zeigte sich erfreut über die Leistung seiner Mannschaft, die sich im Titelrennen immer besser sortiert.

"Die Art und Weise, wie wir in der Vergangenheit Meisterschaften gewonnen haben, ist die Art und Weise, wie wir heute gespielt haben", sagte er gegenüber Sky Sports und hob Foden für seine Leistung hervor.

"Er kann auf allen vier Positionen spielen; die Art und Weise, wie wir uns auf ihn verlassen, ist unglaublich", so Guardiola.

Chelsea hingegen hat in sechs Spielen nur ein einziges Mal gewonnen, und die fünfte Niederlage in der Liga wirft Fragezeichen hinter Cheftrainer Frank Lampard auf, der im Sommer 2019 das Amt an der Stamford Bridge übernommen hat.

Seine teuren Neuverpflichtungen aus der Vorsaison haben nicht gezündet, und Timo Werner machte eine frustrierte Figur, als seine Torflaute anhielt.

"Es gibt Phasen, in denen es weh tut, da müssen wir durch. Das war in der ersten Halbzeit sehr schmerzhaft für die Spieler", sagte Lampard gegenüber Sky Sports.

Chelsea begann stark, doch die gute Leistung wurde durch zwei Tore der Gäste kurz hintereinander zunichte gemacht.

Der überragende Gundogan schlug in der 18. Minute zu, als er nach einer geschickten Vorlage von Foden von der Strafraumgrenze abzog und ins Tor traf.

Drei Minuten später war Foden der nächste Torschütze, als er eine Flanke von De Bruyne mit dem Kopf ins Tor beförderte, während die Chelsea-Abwehr nicht im Bilde war.

Kurz vor der Halbzeit wurde Raheem Sterling nach einem missglückten Chelsea-Angriff frei gespielt.

Sein Schuss klatschte an das Gebälk, und De Bruyne war zur Stelle, um den Ball zu kontrollieren und mit einem Flachschuss zu treffen.

Lampard nahm in der zweiten Halbzeit einige Änderungen vor, die jedoch kaum Auswirkungen auf das Spiel hatten. Zwei der eingewechselten Spieler erzielten in der Nachspielzeit ein Tor, als Kai Havertz nach vorne stürmte und Hudson-Odoi freispielte, der gekonnt abschloss.

Leicester besiegt Newcastle

Zuvor hatte Leicester City mit einem 2:1-Sieg in Newcastle den dritten Tabellenplatz gefestigt, so dass die Foxes bei einem Spiel mehr einen Punkt Rückstand auf die Spitze haben.

James Maddison erzielte in der 55. Minute nach schöner Vorarbeit von Harvey Barnes und Jamie Vardy, der ihm den Ball in den Lauf legte, den Führungstreffer.

Der eingewechselte Andy Carroll sorgte mit seinem ersten Tor im Newcastle-Trikot seit 10 Jahren für ein nervenaufreibendes Finale für die Mannschaft von Brendan Rodgers im St. James' Park.

"In der zweiten Halbzeit blieben wir defensiv stark. Nachdem wir das erste Tor geschossen hatten, wurde das Spiel ein wenig offener. In den letzten 10 Minuten wurde es zu einem Krieg", sagte er gegenüber Sky Sports.

"Die Mannschaft hat großartige Arbeit geleistet, sowohl in Europa als auch in der Liga. Es liegt noch ein langer Weg vor uns, aber es ist ein großartiger Start für uns".

Mailänder Rivalen in Italien an der Spitze

Auch in den anderen großen europäischen Ligen wurde der Spielbetrieb nach der Feiertagspause wieder aufgenommen, und der AC Mailand blieb mit einem 2:0-Sieg gegen das Tabellenschlusslicht Benevento an der Spitze der Serie A.

Stadtrivale Inter liegt nur noch einen Punkt zurück, nachdem Lautaro Martinez beim 6:2-Sieg gegen Crotone einen Hattrick erzielte. Romelu Lukaku erzielte dabei sein 50. Tor für Inter.

In Deutschland erzielte Torjäger Robert Lewandowski zwei Treffer beim 5:2-Sieg des FC Bayern München gegen Mainz, der damit die Tabellenführung in der Bundesliga übernahm.

Die Bayern haben nun zwei Punkte Vorsprung auf den Zweitplatzierten RB Leipzig, der am Samstag mit 1:0 gegen Stuttgart gewann.

In La Liga überholte Atletico Madrid seinen Nachbarn Real Madrid an der Tabellenspitze, da Luis Suarez in der 90. Minute den Siegtreffer zum 2:1-Sieg gegen Alaves (10 Spieler) erzielte.

Atletico hat zwei Punkte Vorsprung und zwei Spiele mehr als Titelverteidiger Real.

