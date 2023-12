Manchester City erhebt mit einer atemberaubenden Ära der Dominanz den Anspruch, das beste Team der Premier League zu sein

Da Arsenal am Samstag eine schockierende 0:1-Niederlage gegen Nottingham Forest hinnehmen musste und damit die mathematische Wahrscheinlichkeit, dass das Team aus dem Norden Londons die Mannschaft von Pep Guardiola im Titelrennen ablöst, zunichte gemacht wurde, sicherte sich Manchester City den fünften Titel in sechs Jahren - nur Manchester United hat von 1995/96 bis 2000/01 ein solches Kunststück geschafft.

Für City war es zudem der dritte Titel in Folge, womit man wieder mit United gleichgezogen hat, das als einziges anderes Team drei Titel in Folge gewonnen hat, wobei Alex Ferguson den Verein zweimal zu einem Hattrick geführt hat.

Was diesen Titel jedoch noch bemerkenswerter macht, ist die Tatsache, dass City auch das FA-Cup-Finale und das Finale der Champions League erreicht hat. City hat das Finale des wichtigsten europäischen Pokalwettbewerbs mit Bravour gemeistert und Real Madrid im Halbfinale besiegt, um dem Gewinn einer der wenigen Trophäen näher zu kommen, die dem Verein bisher verwehrt geblieben sind.

Nach dem Gewinn der Premier League geht City als haushoher Favorit in die beiden Endspiele gegen Manchester United und Inter Mailand, um beide zu gewinnen und als zweite Mannschaft in der Geschichte des englischen Fußballs (nach United 1998/99) das "Triple" zu holen.

Unter Trainer Guardiola hat City seit 2016 unglaubliche 10 große Trophäen gewonnen und im Laufe der Jahre zahlreiche Rekorde in der Premier League aufgestellt, darunter die erste Mannschaft, die 100 Punkte erreichte, den größten Vorsprung beim Titelgewinn und die meisten Siege in einer einzigen Saison.

Doch trotz all dieser Erfolge ist keine andere Mannschaft von City so nah dran, Geschichte zu schreiben wie diese.

Es gab in dieser Saison Momente, in denen selbst die gegnerischen Fans gezwungen waren, sich zurückzulehnen und das Fußballfest zu bewundern, das City geboten hat.

Sogar Arsenal - die zweitbeste Mannschaft des Landes, deren Fans im Januar noch dachten, sie würden am Ende der Saison den Gewinn der Premier League feiern - wurde am 26. April im Etihad-Stadion mit einem 4:1-Sieg, der City einen weiteren Titel sicherte, völlig demontiert.

Das beliebte Fußballklischee "Männer gegen Jungs" würde dem Qualitätsunterschied zwischen den beiden Mannschaften an diesem Abend nicht einmal gerecht werden.

Auch wenn die Tabelle am Ende der Saison diesen Titelgewinn wie einen leichten Sieg aussehen lässt, war dies über weite Strecken des Jahres sicherlich nicht der Fall.

Laut der Statistik-Website Opta hatte Arsenal 248 Spieltage lang die Tabellenführung inne, so lange wie kein anderes Team in der Geschichte der englischen Königsklasse, das den Titel nicht gewinnen konnte.

Noch im April lag Arsenal mit acht Punkten Vorsprung an der Spitze der Premier League, doch eine Kombination aus der Unfähigkeit der jungen, unerfahrenen Mannschaft, dem Druck standzuhalten, und der unerbittlichen Brillanz von City machte diesen Vorsprung zunichte. Das ist einer der Gründe, warum dieser Titelgewinn so beeindruckend ist.

Die Tatsache, dass City jede Woche gewinnen musste - angeführt vom unersättlichen Torhunger des Neuzugangs Erling Haaland - forderte schließlich ihren Tribut von einer Arsenal-Mannschaft, die dem Verfolger ständig über die Schulter schauen musste.

"Arsenal hat uns bis zum Äußersten getrieben, sie waren fantastisch, das muss man ihnen lassen. Wir haben eine unglaubliche Serie hingelegt, sie hatten ein paar Probleme, wir haben sie ausgenutzt und sind jetzt da, wo wir sind", sagte Verteidiger Kyle Walker auf der Website von City.

"Das liegt an den Spielern, die wir haben. Wir sind ein Haufen Jungs, die in den letzten Jahren so viel erreicht haben, und wir wissen, welche Anforderungen wir gestellt haben.

Was die Rivalen von City in der Premier League am meisten beunruhigen wird, ist die Tatsache, dass Pep Guardiola und seine Spieler keine Anzeichen von Nachlässigkeit zeigen.

Kevin De Bruyne ist erst 31 Jahre alt und so brillant wie eh und je, İlkay Gündoğan - dessen Zukunft in der Schwebe bleibt -, Riyad Mahrez und Walker sind erst 32 Jahre alt und so wichtig wie eh und je für Guardiolas Pläne.

Bemerkenswert ist, dass trotz des ganzen Geredes über Citys Stärke in der Tiefe kein Team in der Premier League in dieser Saison weniger Spieler eingesetzt hat als Citys 23.

Und dann ist da noch Guardiola selbst, der nie länger als vier Spielzeiten bei einem Verein war und dies mit einem Burnout begründete. Er steht kurz vor dem Ende seiner siebten Spielzeit im Etihad-Stadion und scheint so motiviert wie eh und je zu sein, da er erst im November eine Vertragsverlängerung bis 2025 unterzeichnet hat.

Verteidiger Rúben Dias bezeichnete Guardiola kürzlich als das "Herzstück" der Mannschaft von City.

"Natürlich ist das Team wichtig und letztendlich sind es die Spieler, die auf dem Platz stehen, aber er ist definitiv der Kopf von allem und wir spielen das Spiel durch seine Augen", sagte der portugiesische Nationalspieler gegenüber ManCity.com.

"Er hat alles gewonnen, und er will auch weiterhin gewinnen. Dieser Hunger beginnt jede Saison aufs Neue - das ist seine größte Qualität.

Dias bezeichnete auch die Niederlage im Halbfinal-Rückspiel der Champions League gegen Real Madrid am Mittwoch als "ziemlich nah an der Perfektion", und diese Mannschaft ist sicherlich so nah an der Perfektion wie keine andere in der Geschichte des Sports.

Untersuchung der Premier League

Für die Fans der gegnerischen Mannschaften hat der Erfolg von City allerdings auch seine Tücken.

Im Februar warf die Premier League Manchester City mehr als 100 Verstöße gegen die Finanzregeln der Liga vor und verwies den Klub an eine unabhängige Kommission.

City, das 2008 von der Abu Dhabi United Group übernommen wurde, wird vorgeworfen, von der Saison 2009/10 bis zur Saison 2017/18 keine genauen Finanzinformationen gemäß den Regeln der Premier League vorgelegt zu haben.

Nach dem Handbuch der Liga könnte City im Falle einer Verurteilung mit einem Ausschluss aus der Liga, einem Punktabzug oder einer unbegrenzten Geldstrafe belegt werden.

In einer im Februar veröffentlichten Erklärung erklärte City, es sei "überrascht von der Veröffentlichung dieser angeblichen Verstöße" und "begrüßt die Überprüfung dieser Angelegenheit durch eine unabhängige Kommission."

Nach Angaben der Times bestreitet der Verein nun jedoch die Rechtmäßigkeit der Untersuchung und stellt die Beteiligung des führenden Anwalts der Premier League, Murray Rosen, in Frage, der laut der Website seiner Kanzlei"Mitglied" von Citys Titelrivalen Arsenal ist.

Die Premier League teilte CNN mit, dass sie sich nicht zu der Angelegenheit äußern wolle, während Rosen erklärte, er nehme keine Presseanfragen entgegen. CNN Sport hat sich an Manchester City gewandt.

Vielleicht ist es nur ein Zufall, aber City ist seit der Bekanntgabe dieser Verstöße durch die Premier League 23 Spiele lang ungeschlagen und steht kurz vor dem historischen "Treble".

Vielleicht war es aber auch tatsächlich ein belebender Faktor für den Verein.

Doch während die Zukunft von City abseits des Spielfelds noch unklar ist - der Sportanwalt Nick De Marco erklärte im Februar gegenüber der BBC, dass die Klärung des Falls bis zu vier Jahre dauern könnte - ist City auf dem Spielfeld so gefestigt wie eh und je und in bester Position, um diese Ära der Dominanz fortzusetzen.

Ob die Fans auf der ganzen Welt die Dominanz und das Spektakel auf dem Spielfeld angesichts der mutmaßlichen finanziellen Machenschaften außerhalb des Spielfelds in vollem Umfang schätzen werden, ist eine ganz andere Frage.

