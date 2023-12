Manchester City besiegt Newcastle und profitiert von Liverpools Ausrutscher im Titelrennen

Liverpools frustrierendes Unentschieden gegen Tottenham Hotspur am Samstag bot City die Möglichkeit, drei Spiele vor Schluss drei Punkte Vorsprung auf die Tabellenspitze zu haben, und die Mannschaft von Pep Guardiola machte mit einer glänzenden Leistung im Etihad-Stadion keinen Fehler.

Raheem Sterlings Führungstreffer beruhigte die Nerven nach der Halbfinal-Pleite gegen Real Madrid am Mittwoch, als City, das scheinbar zum zweiten Mal in Folge ins Finale einziehen wollte, in der Schlussphase zwei Gegentreffer hinnehmen musste, ehe Karim Benzema in der Nachspielzeit den Ausgleich erzielte.

Auf die Tore des spanischen Duos Aymeric Laporte und Rodri gegen Newcastle folgten späte Treffer von Phil Foden und Sterling, die ein nahezu perfektes Wochenende für City krönten, das sich mit Siegen gegen Wolves, West Ham und Aston Villa unabhängig von Liverpools Bemühungen den Titel in der Premier League sichern wird.

Obwohl die Champions League nach wie vor in weiter Ferne liegt, würde ein weiterer Ligasieg den vierten in fünf Jahren für die Citizens bedeuten und gleichzeitig Liverpools Jagd auf ein noch nie dagewesenes Quadrupel beenden.

Nach einer turbulenten Woche war es ein "perfekter Nachmittag" für Guardiola, dessen Vertrauen in die Reaktion seiner Mannschaft auf die Niederlage von Mitte der Woche nie erschüttert wurde.

"Bei dem, was diese Mannschaft geleistet hat, gibt es da keinen Zweifel?" sagte Guardiola gegenüber Sky Sports.

"Wir machen das jetzt seit fünf Jahren alle drei Tage. Wenn einige Leute an uns gezweifelt haben, kennen sie diese Mannschaft nicht.

"Es ist eine der besten Gruppen, die ich je in meinem Leben trainiert habe", fügte er hinzu.

Sterling-Start

In einer unterhaltsamen Anfangsphase vergaben beide Mannschaften gute Chancen, ehe Sterling einen Kopfball von Joao Cancelo einnicken konnte.

Mit seinem 83. Ligatreffer unter Guardiola hat der 27-Jährige nun Sergio Agüero als erfolgreichsten Torschützen des Klubs in der Amtszeit des spanischen Trainers abgelöst.

Seit dem Amtsantritt von Guardiola im Jahr 2016 sind im Etihad-Stadion viele schöne Tore gefallen - das zweite von City gehörte nicht dazu.

Newcastles Torhüter Martin Dubravka fälschte einen Aufsetzer von Ilkay Gundogan in den Lauf von Ruben Dias ab, der den Ball zu Laporte weiterleitete, der damit seinen vierten Saisontreffer erzielte.

Die Fans von City hätten sich nach der Pleite in Madrid vielleicht nicht mit einem Zwei-Tore-Vorsprung zufrieden geben können, doch als die Ballbesitzquote der Hausherren immer näher an die 70 % heranrückte, dürften selbst die größten Pessimisten nach dem dritten Treffer von Rodri erleichtert gewesen sein.

Der Spanier entkam seinem Gegenspieler und köpfte eine Ecke von De Bruyne zu seinem dritten Ligatreffer in drei Spielen. Für eine Mannschaft, die für ihr flüssiges Passspiel bekannt ist, war es laut BBC Sport das 20. Tor nach einem Einwurf in der Premier League in dieser Saison.

Callum Wilsons verschossener Elfmeter machte den enttäuschenden Tag für die Gäste noch schlimmer, doch Newcastles Saison ist nach anfänglichen Abstiegsängsten schon lange gerettet.

Nach der Übernahme durch ein saudi-arabisches Konsortium im Oktober wurde der Klub aus Tyneside im Januar durch hohe Investitionen in die Höhe getrieben, so dass ein Platz in der oberen Tabellenhälfte noch möglich ist.

Dank der Tore von Sterling und Foden in der Schlussphase des Spiels konnten sich die City-Fans diesmal über zwei späte Treffer in einem Spiel freuen.

"Wir haben nach der unglaublichen Niederlage [gegen Madrid] gezeigt, welche Persönlichkeit wir haben", sagte Rodri gegenüber Sky Sports.

"Aber so ist der Fußball, wir müssen aufwachen, weil man sich auf die Premier League konzentrieren muss ... wir sind immer noch im Kampf. Die Persönlichkeit, die wir heute gezeigt haben, war unglaublich."

Arsenal kommt der Rückkehr in die Champions League näher

Ein früher Doppelpack von Eddie Nketiah sicherte Arsenal einen wichtigen 2:1-Sieg gegen Leeds United im Kampf um einen Champions-League-Platz, was die Abstiegsängste von Leeds noch verstärkte.

Obwohl man nach der Roten Karte für Luke Ayling in der ersten Halbzeit über eine Stunde lang mit zehn Mann spielen musste, sorgte Diego Llorentes Kopfballtor für einen spannenden Schlusspunkt für den Tabellenvierten Arsenal, der mit vier Punkten Vorsprung auf den Nordlondoner Rivalen in das mit Spannung erwartete Derby gegen die Spurs geht.

Durch die Niederlage von Leeds stürzte der Klub aus Yorkshire in die Abstiegszone, wobei der 2:1-Sieg von Everton in Leicester die Misere noch verschlimmerte und den Klub aus dem unteren Tabellendrittel befreite.

West Ham konnte sich ebenso wie Manchester City von der Enttäuschung in Europa Mitte der Woche erholen und besiegte das bereits abgestiegene Norwich mit 4:0, um den Schmerz über die Halbfinalniederlage in der Europa League gegen Eintracht Frankfurt zu lindern.

Quelle: edition.cnn.com