Manchester City besiegt Liverpool und bleibt an der Spitze der englischen Premier League auf Tuchfühlung mit Arsenal

Drei Tore in der zweiten Halbzeit verhalfen City am Samstag im Etihad-Stadion zu einem komfortablen und verdienten Sieg gegen eine Mannschaft, die in den vergangenen Jahren der einzige Herausforderer von City im Kampf um den Meistertitel war.

Doch die Liverpooler Mannschaft ist in dieser Saison weit von der Qualität der letzten Spielzeiten entfernt, und es sieht so aus, als ob die Mannschaft von Jürgen Klopp nur schwer unter die ersten Vier kommen wird, was die Reds aber brauchen, wenn sie sich für die Champions League qualifizieren wollen.

Auch ohne den 42-fachen Torschützen Erling Haaland war City sehr erfolgreich und antwortete auf den Führungstreffer von Mohamed Salah in der 17. Minute mit Toren von Julián Álvarez, Kevin de Bruyne, Ilkay Gündogan und dem überragenden Jack Grealish.

City, der zweimalige Titelverteidiger, brauchte den Sieg, um mit Tabellenführer Arsenal Schritt zu halten. Die Gunners haben am Samstag ebenfalls einen überzeugenden Sieg eingefahren und Leeds United mit 4:1 besiegt, so dass sie weiterhin mit acht Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze stehen.

Wenn beide Teams so weitermachen wie bisher, könnte das Spiel zwischen den beiden am 26. April im Etihad-Stadion entscheidend für das Titelrennen sein, denn dann hat City nur noch sechs und Arsenal fünf Spiele zu absolvieren.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com