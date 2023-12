Lusia Harris, die einzige Frau, die jemals offiziell von einem NBA-Team gedraftet wurde, ist tot

"Wir sind zutiefst betrübt über die Nachricht, dass unser Engel, unsere Matriarchin, Schwester, Mutter, Großmutter, Olympiamedaillengewinnerin, die Königin des Basketballs, Lusia Harris, heute unerwartet in Mississippi verstorben ist", heißt es in der Erklärung.

Harris führte Delta State von 1975 bis 1977 zu drei aufeinanderfolgenden nationalen Meisterschaften der Association for Intercollegiate Athletics for Women (AIAW).

Während ihrer Zeit an der Delta State University wurde der Frauenbasketball 1976 in die Olympischen Spiele aufgenommen. Harris wurde in das Team berufen und war die erste Frau, die im ersten Spiel des Wettbewerbs einen Korb erzielte. Die USA gewannen in diesem Jahr die Silbermedaille.

Nach ihrer College-Karriere wurde sie in der siebten Runde des NBA-Drafts 1977 von den New Orleans Jazz ausgewählt, die 1974 den Spielbetrieb aufnahmen und später nach Utah umzogen.

Eine andere Frau, Denise Long, wurde 1969 von den San Francisco Warriors ausgewählt, aber die Auswahl wurde von der Liga zurückgenommen, so dass Harris bis heute die einzige Frau ist, die offiziell ausgewählt wurde.

Dennoch lehnte Harris das Angebot der Jazz ab, da sie eine Familie gründen wollte.

"Ich hielt das Ganze für einen Werbegag und hatte das Gefühl, nicht gut genug zu sein", sagte sie in "The Queen of Basketball", einem Kurzfilm über ihr Leben und ihre Karriere. "Also habe ich beschlossen, nicht zu gehen. Ja, ich habe Nein zur NBA gesagt."

"Ich bereue es nicht, nicht in die NBA gegangen zu sein. Nicht einmal ein bisschen", sagte sie.

Die aus Minter City, Mississippi, stammende Spielerin wurde 1992 in die Naismith Memorial Basketball Hall of Fame aufgenommen und gehörte 1999 zur Gründungsklasse der Women's Basketball Hall of Fame.

Harris ist immer noch Delta State's Rekordhalterin in Punkten (2.891) und Rebounds (1.662), sagte die Universität.

"Die letzten Monate brachten Frau Harris große Freude, einschließlich der Nachricht von der bevorstehenden Hochzeit ihres jüngsten Sohnes und der überschwänglichen Anerkennung durch einen kürzlich erschienenen Dokumentarfilm, der weltweite Aufmerksamkeit auf ihre Geschichte lenkte", so ihre Familie in der Erklärung.

"Man wird sich an sie für ihre Wohltätigkeit erinnern, für ihre Leistungen auf und neben dem Platz und für das Licht, das sie ihrer Gemeinde, dem Staat Mississippi, ihrem Land als erste Frau, die jemals einen Korb bei den Olympischen Spielen erzielte, und den Frauen, die auf der ganzen Welt Basketball spielen, gebracht hat.

