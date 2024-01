Luka Dončićs Auftritt beim Sieg der Dallas Mavericks wirft ein Schlaglicht auf einen historischen Abend in der NBA

Dončić, der im Durchschnitt 33,7 Punkte pro Spiel erzielt, erzielte 41 Punkte, holte sechs Rebounds und hatte fünf Assists. Es war sein siebtes Spiel in dieser Saison, in dem er mindestens 40 Punkte erzielte ( Basketball Reference).

Irving, der in der vergangenen Saison von den Mavericks gehandelt wurde, kam in seinem zweiten Spiel nach einer Fußverletzung auf 29 Punkte, neun Rebounds und fünf Assists.

"Unsere beiden Stars haben eine großartige Leistung gezeigt, um uns in Schwung zu bringen", sagte Dallas-Cheftrainer Jason Kidd nach dem Spiel. "Kai (Irving) hat heute Abend nicht gewartet. Er war aggressiv, und Luka war Luka."

Das All-Star-Duo erzielte eine Trefferquote von 57,5 % aus dem Feld an einem Abend, an dem die kämpfenden Trail Blazers die Mavs überhaupt nicht in Bedrängnis bringen konnten.

Dallas hatte das Spiel bis zum Ende der ersten Halbzeit außer Reichweite - die Mavs führten zur Pause mit 31 Punkten - nicht zuletzt dank Dončić, der in den ersten beiden Vierteln 30 Punkte erzielte.

Den dominierenden Mavericks gelang alles, einschließlich eines wilden Zirkuswurfs, bei dem Irving versehentlich einen "Schuss" versenkte, der eigentlich als Lob-Pass auf Dereck Lively II gedacht war.

Dallas kam mit einer 78:47-Führung aus der Halbzeitpause und nahm den Fuß etwas vom Gaspedal. Die zweite Halbzeit verlief ausgeglichener, doch Portland konnte den Vorsprung der Mavs nicht entscheidend ausbauen und musste eine 29-Punkte-Niederlage hinnehmen.

Die Mavs verloren während des Spiels sowohl Lively als auch Forward Grant Williams wegen einer Knöchelverstauchung, was ihre Rotation schwächte, aber die Defensivschwächen der Blazers waren es, die ihnen letztlich zum Verhängnis wurden.

"Kyrie hat früh losgelegt und Luka hat früh losgelegt", sagte Portlands Guard Anfernee Simons. "Es wird eine lange Nacht werden, wenn diese Jungs so spielen und auf allen Zylindern feuern."

Simons erzielte 15 Punkte, während Shaedon Sharpe von der Bank aus 16 Punkte beisteuerte. Die Blazers, die nun 9-24 Punkte aufweisen, müssen sich weiterhin auf das Leben ohne Damian Lillard einstellen.

Dallas verbesserte sich durch den Sieg auf 20:15 und belegt damit den siebten Platz in der umkämpften Western Conference. Die beiden Teams stehen sich am Freitagabend in einem Rückspiel gegenüber.

Punktesammelwut in der Liga schreibt Geschichte

So beeindruckend die Offensivleistung der Mavericks auch war, so verblasst sie doch im Vergleich zu einigen der Ergebnisse einer historischen Nacht in der NBA am Mittwoch.

Zum ersten Mal in der Geschichte der Liga erzielten fünf Teams an einem Tag mindestens 140 Punkte.

Die Punktzahl in der NBA hat sich in den letzten Jahren tendenziell erhöht, und die Teams erzielen nun im Durchschnitt 115,5 Punkte pro Spiel.

Das auffälligste Ergebnis des Mittwochs war das Duell zwischen den Detroit Pistons und den Utah Jazz in der Verlängerung, in der beide Mannschaften die 140-Punkte-Marke durchbrachen.

Die Jazz setzten sich mit 154:148 durch, nachdem Detroits Alec Burks mit einem Dreier in der Overtime das Spiel entschieden hatte. Die Pistons fallen damit auf eine traurige Bilanz von 3-31 Punkten zurück, nachdem sie erst am Samstag ihre 28 Spiele andauernde Niederlagenserie - die längste in der Geschichte der NBA - beendet hatten.

Andernorts führte Star-Point Guard Tyrese Haliburton die Indiana Pacers mit 31 Punkten und 12 Assists beim 142:130-Sieg gegen die Milwaukee Bucks zum vierten Saisonsieg, während die Cleveland Cavaliers mit 140:101 gegen die Washington Wizards gewannen.

Bei den Atlanta Hawks erzielten sieben Spieler zweistellige Punktzahlen in ihrem 141-Punkte-Abend gegen die Oklahoma City Thunder, die mit 138 Punkten nur knapp die 140-Punkte-Marke verfehlten.

Quelle: edition.cnn.com