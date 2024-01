Los Angeles Rams wehren ein furioses Comeback der Tampa Bay Buccaneers ab und verwehren Tom Brady die Chance auf seinen achten Ring

Nachdem sein Team drei Minuten vor Ende des dritten Viertels einen 27:3-Rückstand aufgeholt hatte, sah es so aus, als würde Brady ein weiteres legendäres Kapitel in seiner Karriere schreiben, als der 44-jährige Quarterback sein Team zum Ausgleich brachte.

Doch seine Träume von einem berühmten Comeback in der Verlängerung - und der Chance auf einen achten Super Bowl-Ring - wurden durch ein 30-Yard-Field Goal von Matt Gay zunichte gemacht, als die Uhr in den letzten Minuten ablief.

Unglaublich, dass die ersten drei Spiele der Divisionsrunde alle durch Field Goals in letzter Sekunde entschieden wurden.

Und nach der Niederlage der Green Bay Packers gegen die San Francisco 49ers bedeutet dies auch, dass in diesem Jahr zum ersten Mal seit 2009 weder Aaron Rodgers noch Brady in einem Conference-Championship-Spiel auflaufen werden, wie ESPN Stats and Info berichtet.

Die Rams haben bereits Geschichte geschrieben, denn sie sind das erste Team, das in derselben Saison ein Conference Championship Game und den Super Bowl austrägt. Mit einem Sieg im SoFi Stadium gegen die 49ers wären sie das zweite Team in der Geschichte der NFL, das den Super Bowl zu Hause austrägt.

Das einzige andere Team, das bei der wichtigsten Veranstaltung der NFL zu Hause gespielt hat, war Bradys Tampa Bay beim letztjährigen Super Bowl 55, das die Kansas City Chiefs in Florida aus dem Weg räumte.

Stellarer Stafford

Nachdem er mit den Detroit Lions 12 Spielzeiten lang keinen Playoff-Sieg erringen konnte, hat Quarterback Matthew Stafford in seiner ersten Saison bei den Rams nun zwei davon geschafft.

Der 33-Jährige warf zwei Touchdowns und lief für einen weiteren, während die Rams in den ersten drei Vierteln einem scheinbar unvermeidlichen Sieg entgegenliefen.

Ein überwältigender 70-Yard-Touchdown-Wurf zu Cooper Kupp in der Schlussphase des zweiten Viertels - nur wenige Augenblicke, nachdem er gesackt worden war - erwies sich als die Krönung in einer denkwürdigen Nacht für die Nummer neun der Rams.

Running Back Leonard Fournette - der seinen Spitznamen "Playoff-Lenny" einmal mehr untermauerte - gab den Buccaneers mit einem Ein-Yard-Touchdown-Rush einen Hoffnungsschimmer, doch drei Minuten vor Schluss lagen die Gastgeber mit 27:13 zurück und brauchten ein Wunder.

Brady, der in der NFL die meisten Passyards aller Zeiten erzielt, warf einen beeindruckenden 55-Yard-Pass auf Mike Evans und leitete damit ein spannendes Finale ein, in dem die Bucs durch einen Fumble wieder in Ballbesitz kamen, bevor sie 100 Sekunden vor Schluss durch den zweiten TD von Fournette den Ausgleich erzielten.

Stafford eroberte zunächst seinen eigenen Fumble zurück und führte sein Team mit zwei kritischen Pässen auf Kupp - über 20 bzw. 44 Yards - aufs Feld, bevor er den Ball spikte, um die Uhr zu stoppen, so dass Gay auflaufen und die Rams ins NFC-Meisterschaftsspiel kicken konnte.

"Alle Jungs an der Seitenlinie sagten: 'Mann, du warst in einer dunklen Ecke'", lachte Stafford, als er von Reportern gebeten wurde, seine Einstellung in der Schlussphase zu beschreiben.

"Manchmal muss man an solche Orte gehen, um ein paar Spielzüge zu machen.

"Ich lebe für diese Art von Momenten - ich hätte es geliebt, mit drei Punkten Vorsprung in die Knie zu gehen, aber es macht viel mehr Spaß, wenn man ein solches Spiel machen muss, um das Spiel zu gewinnen.

"Jemandem die Seele zu stehlen - so fühlt es sich manchmal an, wenn sie da sitzen und sagen: 'Mann, wir hatten gerade ein tolles Comeback', und du musst da rein greifen und es ihnen wegnehmen. Das macht eine Menge Spaß."

Brady stellt sich Fragen zu seiner Zukunft

Während Stafford sich über seinen zweiten Playoff-Sieg freute, dachte Brady darüber nach, dass er nach einem enttäuschenden Ende einer weiteren hervorragenden Saison seinen 36. verpasst hatte.

Der 44-Jährige beendete die Saison mit einer Karrierebestleistung von 5.316 Yards - das zweite Mal in seiner Karriere, dass er die 5.000-Yard-Marke in einer Saison übertraf -, doch da sein Vertrag noch ein Jahr läuft, werden nun unweigerlich Fragen über die Zukunft des Bucs-Quarterbacks auftauchen.

Sie begannen während Bradys Pressekonferenz nach dem Spiel, obwohl sich der Quarterback zu seiner Zukunft bedeckt hielt.

"Ich habe mir noch nicht viele Gedanken darüber gemacht. Wir werden einfach von Tag zu Tag sehen, wo wir stehen", sagte Brady.

Quelle: edition.cnn.com