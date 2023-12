Lorena Ochoa: Wie die Familie den sportlichen Ruhm übertrumpfte

Es hätte Schockwellen durch den Sport geschickt.

Doch im Jahr 2010 tat die beste Spielerin im Frauenfußball genau das.

Nach 158 aufeinanderfolgenden Wochen an der Spitze der Weltrangliste und zwei großen Titeln gab die Mexikanerin Lorena Ochoa bekannt, dass sie aufhört zu spielen.

"Ihr Leben sieht toll aus, und ich habe das Reisen genossen, den Glamour, es war unglaublich", sagte Lorena Ochoa kürzlich im Gespräch mit Shane O'Donoghue von CNN Living Golf.

"Aber für mich war es wichtiger, zu heiraten und eine Familie zu gründen. Jetzt, wo ich Mutter bin, würde ich das um nichts in der Welt ändern, und ich fühle mich gesegnet. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich die Entscheidung zur richtigen Zeit getroffen habe, und jetzt kann ich diesen zweiten Lebensabschnitt zu 100 % genießen."

Für viele Profi-Sportlerinnen kommt die Entscheidung, Kinder zu bekommen, gerade dann, wenn sie in der Blüte ihrer Karriere stehen, so wie es bei Ochoa der Fall war.

"Ich glaube, man vergisst leicht, dass eine Sportlerin in jeder Sportart einen Kinderwunsch haben kann, und wenn man eine Schlagzeile liest, dass eine Profigolferin ein Kind erwartet, ist die Überraschung groß, weil man vielleicht fälschlicherweise annimmt, dass dies das Ende ihrer Spielerkarriere bedeutet", sagt Alison Root, Herausgeberin von Women & Golf.

"Weibliche Führungskräfte können Kinder und ein Leben in der Vorstandsetage unter einen Hut bringen, aber im Sport ist das anders, denn hier ist ein hohes Maß an Fitness erforderlich, und man muss ständig trainieren, um sein Spiel in Form zu halten und auf höchstem Niveau zu spielen.

Auf der LPGA-Tour in den Vereinigten Staaten gibt es eine Reihe von Golfmüttern, darunter Juli Inkster, Cristie Kerr und Catriona Matthew, während Stacy Lewis erst kürzlich bekannt gegeben hat, dass sie schwanger ist.

Die LPGA hat eine Reihe von Initiativen für Mütter und ihre Kinder auf der Tour ins Leben gerufen. "Als Frauensportorganisation ist es für uns wichtig, Richtlinien und Programme zu haben, die unseren Athletinnen, die eine Familie gründen wollen, Wahlmöglichkeiten bieten", sagt Heather Daly-Donofrio, Leiterin der LPGA-Kommunikation und Tour Operations Officer.

"Unsere flexible Mutterschaftspolitik erlaubt unseren Athletinnen die Zeit, die sie mit ihren Babys brauchen, ohne den Druck, ihren Spielerstatus zu verlieren.

"Nach der Rückkehr zum Wettkampf bietet das Smucker's Child Development Center eine sichere und liebevolle Umgebung für die Kinder, während die Mutter auf dem Golfplatz arbeitet.

"Unser oberstes Ziel ist es, unsere Sportlerinnen zu unterstützen, damit sie in beiden Bereichen erfolgreich sein können - im Profigolf und als Mutter."

Ochoas Rivalität mit Annika Sorenstam, die selbst im relativ jungen Alter von 37 Jahren in den Ruhestand ging, prägte den Frauengolfsport in den frühen 2000er Jahren.

Während Sorenstam sich dem Ende ihrer Karriere näherte, war Ochoa auf dem Vormarsch. Obwohl sie Rivalinnen waren, waren sie auch gute Freundinnen.

"Als ich anfing, auf der Tour zu spielen, konnte ich nur Annika sehen, und ich wollte so sein wie sie", sagt sie.

"Wir hatten all diese Kämpfe zusammen, ich habe viele Male gegen sie verloren, aber sie sagte mir immer: 'Mach dir keine Sorgen, du wirst es schaffen, du bist so nah dran.' Sie zeigte nur Respekt, und wir haben tolle Erinnerungen an sie. Ich bewundere sie sehr, nicht nur auf dem Golfplatz, sondern auch außerhalb."

Wie Sorenstam war auch Ochoa im so genannten "Ruhestand" damit beschäftigt, eine Marke aufzubauen, um ihr Vermächtnis im Golfsport zu vergrößern.

Die Mexikanerin begann 2008, ihr eigenes Turnier auf der LPGA Tour auszurichten, während sich ihr Familienunternehmen auch in das Spielermanagement, den Turnierbetrieb und eine wohltätige Stiftung verzweigt hat.

"Ich glaube, das Beste, was mir passiert ist, war, dass ich eine Stiftung, die Lorena Ochoa Foundation, gründen konnte", sagt sie.

"Die Schule, die wir haben, La Barranca, hat bereits mehr als 4.000 Kinder zum Schulabschluss geführt. Die Leben, die wir verändern, nicht nur die der Schüler, sondern auch die der Familien, der Gemeinde, die Verbesserungen, wir sehen deutlich, wie wir ihnen helfen, ein besseres Leben, eine bessere Zukunft zu haben."

Die Frau mit 27 LPGA-Tour-Siegen, zwei Majors und drei Kindern könnte nicht glücklicher sein.

