Liverpools Trainer Jürgen Klopp stichelt nach einer frustrierenden Niederlage gegen Manchester United

Der Deutsche war frustriert, nachdem zwei Elfmeteranträge seiner Mannschaft abgelehnt wurden, während Liverpool auf den Ausgleich drängte, der Danny Ings' genialen Abschluss in der zweiten Minute des Spiels zunichte machte.

Stürmer Sadio Mane wurde in der zweiten Halbzeit scheinbar von Kyle Walker-Peters zu Fall gebracht, und Verteidiger Jack Stephens hatte den Ball beim Abwehren eines Schusses berührt, doch weder der Schiedsrichter noch der VAR gaben einen Elfmeter.

Durch die Niederlage kann Liverpool nun von Manchester United und Manchester City an der Tabellenspitze der Premier League überholt werden, wenn beide Teams ihre Spiele gewinnen. United reist am 19. Januar zum amtierenden Meister, gegen den es immer eine erbitterte Rivalität gibt.

Nach dem Spiel verglich ein frustrierter Klopp die Elfmeterbilanz seiner Mannschaft mit der von Manchester United, das sein letztes Spiel durch einen umstrittenen Elfmeter gewann.

"Wir können es nicht ändern. Ich höre jetzt, dass Manchester United in zwei Jahren mehr Elfmeter verschossen hat als ich in fünfeinhalb Jahren. Ich habe keine Ahnung, ob das meine Schuld ist oder wie so etwas passieren kann", sagte Klopp in der Pressekonferenz nach dem Spiel.

"Aber es ist keine Entschuldigung für die Leistung. Wir können es nicht ändern, wir müssen die Entscheidungen respektieren. Aber wir können unsere Leistung ändern. Das ist jetzt unser Fokus."

Auch wenn seine Äußerungen nicht fundiert sind, hat United seit Beginn der Saison 2018/19 32 Elfmeter zugesprochen bekommen, Liverpool dagegen nur 17.

Allerdings hat Manchester United (6) in dieser Saison in der Liga nur einen Elfmeter mehr bekommen als Liverpool und beide Teams haben gleich viele Tore erzielt (5).

READ: Cristiano Ronaldo trifft beim Sieg von Juventus zweimal

Tränen der Freude

Obwohl Liverpool über weite Strecken des Spiels den Ballbesitz dominierte, ist das Team nun schon seit drei Spielen sieglos, und Klopps Mannschaft scheint es an Durchschlagskraft zu mangeln.

Das sonst so treffsichere Sturmtrio Mane, Mohamed Salah und Roberto Firmino wirkte gegen Southampton völlig neben der Spur, und die Gastgeber brachten nur einen einzigen Torschuss zustande.

"Das sind unsere Probleme", sagte Klopp. "Wir sind besorgt darüber, aber Fußballprobleme löst man mit Fußball und daran arbeiten wir."

"Wir wissen um die Situation. Wir sind nicht dumm und wir müssen eine Reaktion zeigen."

Obwohl Liverpool in der zweiten Halbzeit einen Großteil des Ballbesitzes dominierte, war der Sieg für Southampton dennoch verdient.

Manager Ralph Hasenhuttl sank auf die Knie und vergoss Freudentränen, nachdem der Schlusspfiff drei sehr wichtige Punkte für die Südküstenmannschaft gesichert hatte.

"Ich hatte Tränen in den Augen wegen des Windes", scherzte Hasenhuttl nach dem Spiel bei BBC Sport.

"Wenn man sieht, wie unsere Jungs mit allem, was sie haben, kämpfen, dann macht mich das wirklich stolz. Gegen Liverpool braucht man das perfekte Spiel, und ich denke, das haben wir geschafft."

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com