Liverpools Sieg bringt das Titelrennen in der Premier League auf den letzten Tag

Dank des 2:1-Sieges gegen Southampton am Dienstagabend hat die Mannschaft von Jürgen Klopp am kommenden Wochenende die Chance, die englische Premier League zu gewinnen.

Es ist, wie Klopp selbst nach dem Spiel sagte, "nicht wahrscheinlich, aber möglich", da Manchester City, der Tabellenführer, einen Punkt Vorsprung hat und sich den dritten Titel in vier Spielzeiten sichern kann, wenn es am Sonntag zu Hause Aston Villa besiegt.

Doch Villa wird von Liverpools gefeiertem Ex-Kapitän Steven Gerrard trainiert, und wenn er Liverpool zum 20. Titel in der Königsklasse verhelfen könnte, wäre das eine Erlösung für einen Mann, der mit seinem Heimatverein nie die Meisterschaft gewonnen hat. Das wäre eine fantasievolle Geschichte aus der Feder eines Hollywood-Drehbuchautors, aber im Fußball sind schon seltsamere Dinge passiert.

Immerhin hatte Liverpool zu Beginn des Jahres 14 Punkte Rückstand auf City - doch mit 15 Siegen und zwei Unentschieden in der Liga seit dem 15. Januar haben die Reds die Chance auf einen zweiten Titel unter Klopp.

"Wenn ich in der anderen Situation wäre, dann würde ich mich nicht so fühlen, als ob ich bereits Meister wäre. Aus meiner Sicht denkt man als Zweiter natürlich, dass City dieses Spiel gewinnen wird. Aber das ist Fußball", sagte Klopp zu Reportern.

"In dieser zweiten Saisonhälfte passieren so viele Dinge. Ich denke, wenn wir Meister werden würden, wäre das auch verdient, aber dafür müssen wir gewinnen und dann müssen wir sehen."

Liverpool muss sich auf das nächste Spiel gegen Wolves in Anfield konzentrieren und hoffen, dass Villa seinen Teil dazu beiträgt, Klopps Streben nach dem Quadrupel aufrechtzuerhalten - alle drei nationalen Trophäen und die Champions League zu gewinnen.

Es spricht für Klopp, dass er neun Änderungen an der Mannschaft vorgenommen hat, die im FA-Cup-Finale am Sonntag Chelsea im Elfmeterschießen besiegte und auch auswärts gegen Southampton erfolgreich war.

Takumi Minamino und Joel Matip erzielten in St. Mary's die Treffer für die Reds, nachdem Nathan Redmond Southampton früh in Führung gebracht hatte.

"Ich habe unglaubliche Leistungen gesehen", sagte Klopp.

"Ich bin sehr glücklich über die Leistung. Diese Jungs. [Das ist so, als hätte man einen Ferraris in der Garage, den man rauslässt, und sie machen das direkt so.

Liverpool hat noch zwei Spiele in einer vielleicht unglaublichen Saison vor sich. Zunächst geht es gegen Wolves und dann Ende des Monats im Finale der Champions League gegen Real Madrid.

Zwei Trophäen - der Ligapokal und der FA-Cup - wurden bereits gewonnen, zwei stehen möglicherweise noch aus.

Quelle: edition.cnn.com