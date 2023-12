Liverpool kassiert fünfte Heimniederlage in Folge - Jürgen Klopp verteidigt "seltene" Auswechslung von Mohamed Salah

Der Treffer von Mason Mount machte den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus und brachte Chelsea in der Premier-League-Tabelle auf den vierten Platz, während Liverpool auf dem siebten Platz bleibt.

Die Reds taten sich während des gesamten Spiels vor dem Tor schwer und hatten nur einen Torschuss durch Georginio Wijnaldum, der in der 84.

Am Donnerstag wurde Mohamed Salah, Liverpools bisher bester Torschütze in dieser Saison, kurz nach einer Stunde ausgewechselt, was seinen Agenten Ramy Abbas Issa dazu veranlasste, einen kryptischen Tweet mit einem einzigen Punkt zu veröffentlichen.

"Ich bin froh, wenn die Jungs enttäuscht sind, das ist kein Problem", sagte Klopp über die frühe Auswechslung von Salah.

"Ich hätte auch andere Spieler auswechseln können, das stimmt, aber der Grund für die Auswechslung war, dass er in diesem Moment so aussah, als würde er die Intensität wirklich spüren und ich wollte ihn nicht gefährden, das ist alles.

"Das ist die Situation. Das ist wirklich selten, ich kenne ihn jetzt schon so lange und normalerweise sieht Mo bis zum Ende wirklich überraschend frisch aus. Er sah nicht mehr frisch aus und ich dachte, das ist ein Zeichen in unserer Situation, ich wollte ihn nicht riskieren."

Laut Opta ist es das erste Mal seit der Vereinsgründung 1892, dass Liverpool fünf Heimspiele in allen Wettbewerben in Folge verloren hat, und auch das erste Mal, dass ein amtierender englischer Meister fünf Ligaspiele in Folge zu Hause verloren hat.

Die Form der Reds, die von zahlreichen Verletzungsausfällen geplagt wird, ist weit entfernt von der letzten Saison, die sie mit 99 Punkten abschlossen.

"Es ist schwierig, wenn die Dinge schief laufen", sagte Liverpools Verteidiger Trent Alexander-Arnold nach der Niederlage.

"Man fängt an zu grübeln und versucht herauszufinden, woran es liegt, und versucht, es so schnell wie möglich zu beheben.

"Ich denke, sobald wir wieder in einen Rhythmus kommen und Spiele gewinnen, ist das in Ordnung, aber das ist leichter gesagt als getan."

Noch bemerkenswerter ist, dass die Niederlage gegen Burnley im Januar, mit der die diesjährige Niederlagenserie in Anfield begann, Liverpools 68 Spiele andauernde Ungeschlagenheit zu Hause in der Premier League beendete - eine Serie, die fast vier Jahre lang andauerte.

Seit Jahresbeginn hat Liverpool sieben Ligaspiele verloren und damit die Hoffnungen auf einen Platz unter den ersten Vier, geschweige denn auf die Titelverteidigung, zunichte gemacht.

Die jüngste Niederlage gegen Chelsea wurde durch einen herrlichen Abschluss von Mason Mount gegen Ende der ersten Halbzeit entschieden, der einen langen Ball auf der linken Seite des Liverpooler Strafraums aufnahm, in Fabinho hineinspielte und an Alisson vorbei ins Tor schoss.

Chelsea, dem ein Tor von Timo Werner wegen einer knappen Abseitsstellung aberkannt wurde, ist unter Thomas Tuchel nun seit 10 Spielen in allen Wettbewerben ungeschlagen.

Die Blues treffen am Montag zu Hause auf den Top-Vier-Rivalen Everton, während Liverpool am Sonntag in Anfield gegen Fulham (18. Platz) seine Niederlagenserie beenden will.

