Liverpool gewinnt FA-Cup-Finale nach nervenaufreibendem Elfmeterschießen gegen Chelsea

Bei all seinen Qualitäten - dem intensiven Pressing, der soliden Defensive, den wirbelnden Angriffen - ist sein vielleicht schönstes Merkmal die Dramatik bei solchen Gelegenheiten.

Wie schon im Finale des Ligapokals im Wembley-Stadion brauchten die Mannen von Jürgen Klopp ein Elfmeterschießen, um sich gegen Chelsea durchzusetzen und im selben Stadion den Titel zu holen.

So unwahrscheinlich es auch ist, dass die Reds die erste englische Mannschaft werden, die alle drei nationalen Wettbewerbe und den Europapokal gewinnt, das Quadrupel ist dank dieses FA-Cup-Siegs immer noch möglich.

Zwei Trophäen in der Vitrine in dieser Saison, und es ist noch Platz für zwei weitere. Das ist der Grund, warum die Liverpooler Fans träumen. Es kann noch Geschichte geschrieben werden.

Die torlosen 120 Minuten täuschten über die Qualität des Spiels hinweg. Chancen wurden herausgespielt, Tore fielen, aber vielleicht war es passend, dass das Finale am 150. Jahrestag des ältesten Pokalwettbewerbs im Fußball auf die theatralischste Weise entschieden wurde.

Chelsea verschoss seinen zweiten Elfmeter (Cesar Azplicueta), Liverpool seinen fünften (Sadio Mane). Es war wie ein Déjà-vu, denn die ersten zehn Elfmeter konnten die Entscheidung nicht herbeiführen, so dass das Spiel im Elfmeterschießen entschieden werden musste - das Finale des Ligapokals endete 11:10 nach Elfmeterschießen, bei dem die Torhüter ihre Leistung zeigen mussten.

Diesmal waren jedoch weniger Elfmeter nötig, da Alisson Becker den Elfmeter von Mason Mount parierte, der Kostas Tsimikas die Chance gab, zum ungeliebten Helden zu werden.

Der griechische Nationalspieler, der bei Liverpool nicht regelmäßig in der Startelf steht, verwandelte den Elfmeter souverän und löste damit einen großen Jubel bei den Roten aus.

Die Liverpooler Spieler umarmten Tsimikas, Trainer Jürgen Klopp sprintete auf seine Mannen zu und die Fans zündeten Fackeln, um die Luft in einen roten Farbton zu tauchen.

Die Vereinshymne "You'll Never Walk Alone" hallte durch das Stadion, als die Liverpooler Fans ihrer Mannschaft ein Ständchen brachten, die zum ersten Mal seit 30 Jahren den FA-Cup in Wembley gewonnen hat.

Doch die Freude über diesen Erfolg wird nur von kurzer Dauer sein, denn es stehen noch weitere Herausforderungen an - ein Champions-League-Finale Ende des Monats und zwei Spiele in der Premier League, in denen man versuchen muss, den Drei-Punkte-Vorsprung von Manchester City an der Tabellenspitze zu überholen.

Chancen im Überfluss

Selbst ein so traditioneller Anlass wie dieser - eine Marschkapelle vor dem Anpfiff, ein Königshaus, das den Pokal überreicht - trägt dem Weltgeschehen Rechnung.

Wie bei vielen großen Sportereignissen wurden auch hier politische Statements abgegeben. Zuerst buhten die Liverpooler Fans die englische Nationalhymne aus, dann stellten sich Kapitäne und Offizielle mit der ukrainischen Flagge auf, auf der in schwarzen Großbuchstaben "PEACE" stand, und kurz vor Beginn dieses ältesten aller Wettbewerbe gingen die Spieler auf die Knie.

Das Spiel war erst wenige Minuten alt, als Liverpool seine erste Chance bekam. Eigentlich hätten die Männer in Rot mindestens einmal treffen müssen, so dominant waren sie in den ersten 15 Minuten, doch Thiago, der überragende Luis Diaz, Mo Salah und Mane scheiterten vor dem Tor.

Obwohl Chelsea die meiste Zeit der ersten Halbzeit die zweite Geige spielte, hatten die Londoner die wohl beste Chance in dieser Phase, doch nur eine Weltklasseparade von Alisson - ein Hechtsprung vor die Füße von Marcos Alonso - verhinderte die Führung der Londoner.

Das frühe verletzungsbedingte Ausscheiden von Salah, Liverpools Torschützenkönig in dieser Saison, sorgte dafür, dass Liverpool im Laufe der ersten Halbzeit immer nervöser wurde, doch auch ohne den Ägypter waren die Reds in der Lage, ihre Dominanz noch vor der Pause zu bestätigen.

Der für Salah eingewechselte Diogo Jota hätte die Klopp-Elf kurz vor der Halbzeit sogar in Führung bringen können.

Wie Liverpool in der ersten Halbzeit, so startete Chelsea auch in der zweiten Hälfte furios. Erneut wurde Alonso ein Treffer verwehrt, dieses Mal durch die Latte, als sein gefährlicher Freistoß an das Gebälk prallte.

Zwei der besten Mannschaften des englischen Fußballs lieferten sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen, und Chancen gab es zuhauf: Jota, Diaz und Andy Robertson für Liverpool, Christian Pulisic (zweimal) für Chelsea.

Es war atemlos. Es war unterhaltsam. Es herrschte eine großartige Atmosphäre, als beide Fangruppen an einem schönen Londoner Sommerabend die Lautstärke in die Höhe trieben.

Das Einzige, was noch fehlte, war ein Tor. Die Minuten verstrichen, Auswechselspieler wurden eingewechselt, Fehler schlichen sich in das Spiel der müden Beine ein, doch niemand konnte ein Tor erzielen.

Diaz schaute in den Himmel, als der beeindruckende Edouard Mendy in der 82. Minute eine weitere Chance von ihm vereitelte, und seine Geste spiegelte die Gefühle aller Fans wider, die zusahen: Wird einer der beiden Torhüter jemals besiegt werden?

Robertson traf sieben Minuten vor Schluss noch den Pfosten, bevor Diaz erneut traf. Doch als der Schlusspfiff ertönte, stand es trotz aller Chancen und trotz aller Unterhaltung immer noch 0:0.

In der Verlängerung ließ die Energie nach, und es wurden nur wenige Chancen herausgespielt, während das Elfmeterschießen drohte.

Erneut musste Chelsea, das noch immer unter den Sanktionen der britischen Regierung steht, eine grausame Niederlage hinnehmen und ist damit die erste Mannschaft, die drei FA-Cup-Finals in Folge verloren hat.

"Wir sind traurig, aber auch stolz, weil wir alles auf dem Platz gegeben haben", sagte Trainer Thomas Tuchel nach dem Spiel.

