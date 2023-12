Liverpool erreicht Champions-League-Finale nach Niederlage gegen Villarreal

Drei Tore in kurzer Folge von Fabinho, Luis Diaz und Sadio Mane verhalfen Liverpool zu einem 3:2-Sieg (5:2 insgesamt) und dem dritten Champions-League-Finale in nur fünf Jahren, obwohl das Ergebnis - im wahrsten Sinne des Wortes - nur die halbe Geschichte erzählt.

Obwohl Liverpools Trainer Jürgen Klopp mit einem souveränen Zwei-Tore-Vorsprung ins Estadio de la Cerámica gekommen war, hatte er gewarnt, dass seine Mannschaft "bereit sein müsse, zu leiden", und die Worte des Deutschen erwiesen sich als prophetisch, denn Villarreal verblüffte die Gäste mit einer furiosen ersten Halbzeit.

Frühe Tore von Boulaye Dia und Francis Coquelin schickten das "Gelbe U-Boot" - so der liebevolle Spitzname aufgrund der leuchtend gelben Trikots - in unbekannte Gewässer und drohten Liverpools Hoffnungen zu zerstören, als erste Mannschaft die Champions League, die Premier League, den FA Cup und den Ligapokal in derselben Saison zu gewinnen.

Der in der zweiten Halbzeit eingewechselte Diaz sorgte mit seinen Toren in den letzten 12 Minuten für die Wende und sicherte Liverpool das Ticket für das Finale am 28. Mai in Paris.

Da der Ligapokal bereits sicher ist, würde ein Sieg über Real Madrid oder Manchester City in Frankreich - sollte Liverpool die Premier League und den FA Cup gewinnen - einen historischen Erfolg bedeuten und den Status von Klopps ohnehin schon hochgelobter Mannschaft in die Unsterblichkeit führen.

Salah sinnt auf Revanche

Nach dem Spiel hielten sich Klopp und Alexander-Arnold mit der Frage zurück, gegen wen sie im Finale antreten würden. Gegenüber BT Sport erklärten sie, dass jeder, der es nach Paris schafft, es verdient hätte, dort zu stehen.

Nicht aber Mohammed Salah. Der Ägypter, der bei Liverpools 1:3-Niederlage gegen Real Madrid in Kiew 2018 mit einer Verletzung ausgewechselt werden musste, hat noch eine Rechnung offen.

"Ich möchte [im Finale] gegen Madrid spielen." sagte Salah. "Ich muss ehrlich sein, City ist ein wirklich starkes Team, wir haben in dieser Saison schon ein paar Mal gegen sie gespielt, aber wenn Sie mich persönlich fragen, würde ich Madrid vorziehen.

"Weil wir im Finale gegen sie verloren haben, möchte ich wieder gegen sie spielen - hoffentlich gewinnen wir", fügte er lachend hinzu.

Salah äußerte sich ähnlich offen über die Jagd nach einem historischen Quadrupel.

"Das Quadrupel ist jetzt das Ziel. Vielleicht nicht gleich zu Beginn der Saison. Ich bin immer ehrlich und konzentriere mich auf die Champions League und die Premier League. Aber jetzt, warum nicht?", sagte er.

" Nachdem wir City im FA-Cup-Halbfinale besiegt haben, dachte ich, dass es jetzt losgeht. Nach der Gruppenphase dachte ich 'OK, wir werden dieses Jahr die Champions League gewinnen'."

Nachdem er Borussia Dortmund bereits 2013, zwei Jahre vor seinem Wechsel zu den Reds, ins Finale geführt hatte, reiht sich Klopp nun in eine illustre Gruppe von Managern ein, die viermal das Champions-League-Finale erreicht haben - Marcello Lippi, Sir Alex Ferguson und Carlo Ancelotti, der jetzt Trainer von Real Madrid ist.

Ancelotti würde in eine eigene Liga aufsteigen, wenn er am Mittwoch Pep Guardiolas Manchester City besiegt, aber Klopp - der letzte Woche einen neuen Zweijahresvertrag unterzeichnete - hat in Anfield bereits den Status einer Ikone erreicht.

"Das ist hervorragend. Wir haben es uns ziemlich schwer gemacht, aber es geht darum, wie man reagiert und sich anpasst", sagte Klopp. "Respekt an Villarreal, sie haben es uns wirklich schwer gemacht.

"Ich werde es beobachten. Wer auch immer es sein wird, es wird gewaltig sein - sie werden es verdienen und dann werden wir uns in Paris gegenüberstehen."

Perfekter Start

Villarreal-Trainer Unai Emery hatte vor dem Spiel gesagt, dass seine Mannschaft "ein perfektes Spiel" abliefern müsse, um weiterzukommen, und seine Spieler antworteten mit nahezu perfekten 45 Minuten.

Nachdem Villarreal im Hinspiel in Anfield wegen einer zu defensiven Spielweise kritisiert worden war, ging das Team bereits nach drei Minuten in Führung: Dia verwandelte einen raffinierten Rückpass von Etienne Capoue, nachdem sich der Mittelfeldspieler am hinteren Pfosten hinter Andy Robertson geschlichen hatte.

War die Stimmung im Estadio de la Cerámica schon vor dem Anpfiff aufgeheizt, so brachte dieses frühe Tor die Menge zum Kochen, und die Heimmannschaft tat es ihnen gleich.

Die gelben Trikots von Villarreal drängten nach vorne und provozierten eine Reihe von untypischen Fehlern und schlampigen Pässen einer Liverpooler Mannschaft, die in dieser Saison so gut wie unbesiegbar schien.

Fünf Minuten vor der Pause sorgte Capoue erneut für den Ausgleich für Villarreal. Nach einem schönen Spielzug brachte der Franzose eine Flanke auf den Kopf seines Landsmanns Coquelin, der Trent Alexander-Arnold überragte und seinen Kopfball an Alisson vorbei ins Tor setzte.

Spiel mit zwei Halbzeiten

Nach der Pause zeigte Liverpool, beflügelt durch die Einwechslung von Diaz, ein anderes Gesicht. Die erhöhte Dringlichkeit wurde belohnt, als Fabinho einen Pass von Salah aufnahm und durch die Beine von Villarreal-Torhüter Geronimo Rulli hindurch zum ersten Champions-League-Tor für Liverpool traf und den Vorsprung der Gäste wiederherstellte.

Innerhalb von 10 Minuten war das Unentschieden besiegelt. Diaz' starke Leistung wurde mit einem Tor belohnt, als der Kolumbianer eine Flanke von Alexander-Arnold einnickte, bevor Mane Rulli umkurvte und mit seinem Treffer das Spiel endgültig entschied.

Villarreals Frustration wurde durch eine späte Rote Karte für Capoue noch verstärkt, aber wenn sich der Staub gelegt hat, können die Spanier auf eine unglaubliche europäische Reise zurückblicken.

Als Siebter der Liga und mit 29 Punkten Rückstand auf den Titelverteidiger Real Madrid schalteten sie auf dem Weg zum ersten Halbfinale der Champions League die Giganten Juventus und Bayern München aus - nicht schlecht für eine Stadt mit weniger als 60.000 Einwohnern.

Doch der Abend gehörte Liverpool und den begeisterten Zuschauern im Estadio de la Cerámica, die nun mit den Planungen für ein weiteres Europapokalfinale beginnen können - ein Abend, der das Potenzial hat, der außergewöhnlichste in der Geschichte des Vereins zu werden.

