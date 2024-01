Liverpool dominiert Atlético Madrid in einem spannenden Champions-League-Duell und zieht ins Achtelfinale ein

Diogo Jota brachte die Gastgeber gegen den amtierenden spanischen Meister bereits nach 15 Minuten in Führung, als er eine schöne Flanke des englischen Nationalspielers Trent Alexander-Arnold per Kopf verwertete.

Und da Liverpool die weitaus überlegene Mannschaft war, baute Sadio Mane die Führung nur zehn Minuten später aus, als er nach einer weiteren Flanke von Alexander-Arnold aus kurzer Distanz einköpfte.

Für Atlético, das in der ersten Halbzeit einen Platzverweis für Felipe hinnehmen musste, wurde der Abend noch schlimmer. Liverpool, das über 50 Minuten in Unterzahl spielte, machte weiter Druck und vergab zahlreiche Chancen, um die Führung auszubauen.

Damit steht Liverpool zwei Spiele vor Ende der Gruppenphase in der K.o.-Runde der Champions League, während Atlético mit vier Punkten auf Platz drei liegt, einen Punkt hinter Porto.

Nach dem Spiel bezeichnete Liverpools Trainer Jürgen Klopp die Leistung als "fast perfekt".

Die Leute wollen mehr Tore sehen, aber wir haben auch mehr Chancen herausgespielt. Ich denke, das Spiel war fast perfekt", sagte er gegenüber BT Sport.

"Wir haben die Tore in den richtigen Momenten erzielt. Sie waren in der Anfangsphase viel stärker als im Heimspiel, aber wir haben gut angefangen. Es waren auch fantastische Abschlüsse, besonders der von Sadio. Die Rote Karte ist natürlich nicht schön, man will nicht mit zehn Mann spielen, aber am Ende steht es 2:0 und es war ein toller Abend.

Er fuhr fort: "Man verdient eine Menge Geld, wenn man Champions-League-Spiele gewinnt! Das erste Ziel war es, diese Gruppe zu überstehen. Aber wir haben es zwei Spiele vor Schluss geschafft. Was können wir tun? Das müssen wir abwarten. Ich hätte nicht erwartet, dass wir nach vier Spielen durch sind, aber die Jungs haben es geschafft und es ist wirklich verdient.

Von Anfang an beeindruckend

Beim ersten Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften in Madrid lieferten sie sich eine atemberaubende Partie, in der Liverpool schnell mit 2:0 in Führung ging, bevor Atlético zurückschlug und den Ausgleich erzielte, wobei Mohamed Salah in der Schlussphase den Siegtreffer erzielte.

Nach drei Siegen in den ersten drei Spielen der Gruppenphase stand Liverpool an der Spitze der Gruppe B. Atlético hingegen reiste nach Großbritannien und brauchte ein Ergebnis, nachdem es nur eines seiner ersten drei Spiele gewonnen hatte.

Dabei hätte es für die Mannen von Diego Simeone gar nicht schlechter beginnen können, denn sie kassierten gleich in der Anfangsphase des Spiels ein schlampiges Führungstor.

Der portugiesische Nationalspieler Jota köpfte eine herrliche Flanke von Alexander-Arnold am verzweifelten Jan Oblak im Tor vorbei.

Das Tor brachte das für seine solide Defensive bekannte Atletico ins Wanken, doch es sollte noch viel schlimmer für die Spanier kommen.

In der 21. Minute lagen die Spanier bereits mit zwei Toren zurück, als Mane aus kurzer Distanz erneut traf und Simeone auf der Bank sitzen ließ.

Obwohl Atlético nach dem Zwei-Tore-Rückstand seine beste Phase im Angriffsspiel hatte, war sie nur von kurzer Dauer.

Nach einem Foul am Rande des Liverpooler Strafraums, mit dem ein schnelles Durchbrechen gestoppt werden sollte, weigerte sich der brasilianische Verteidiger Felipe, dem Wunsch des Schiedsrichters Danny Makkelie nachzukommen und die gelbe Karte entgegenzunehmen; Makkelie entschied stattdessen, Felipe die rote Karte zu zeigen.

Liverpool prüfte Oblak noch einige Male in der ersten Halbzeit, so dass Simeone in der Halbzeitpause viel zu überlegen hatte.

Es dauerte nur wenige Minuten, bis Liverpool den Ball erneut im Netz von Atlético unterbrachte, doch Jotas cooler Abschluss wurde vom Videoassistenten (VAR) wegen Abseits nicht anerkannt.

Die Hausherren vergaben weiterhin beste Chancen, Salah, Joel Matip und Jota hätten Liverpool um Haaresbreite in Führung gebracht.

Doch Luis Suarez - der an den Ort zurückkehrte, an dem er als Liverpooler Spieler so viele Erfolge feierte - schien Atlético mit seinem abgefälschten Schuss, der Alisson im Tor verfehlte, das Leben schwer zu machen.

Doch Suarez hatte Pech, denn der VAR erkannte das Tor wegen Abseits nicht an.

Für Atlético kam es leider noch schlimmer, denn Liverpool machte weiter Druck auf das Liverpooler Tor, und Virgil van Dijks Fernschuss ging knapp drüber.

Der Rest des Spiels war eine perfekte Demonstration von Liverpools Spielmanagement, mit einigen offensichtlichen Verletzungen von Roberto Firmino und Alex Oxlade-Chamberlain als einzigem Wermutstropfen an einem ansonsten perfekten Abend.

Liverpool ist nun seit 25 Spielen in allen Wettbewerben ungeschlagen und hat damit die längste Serie seit dem Eintritt in die englische Fußballliga im Jahr 1893.

