Liverpool-Boss Jürgen Klopp stellt die Vergabe von Champions-League-Finaltickets in Frage, nachdem eine Fangruppe die UEFA kritisiert hat

Am 28. Mai wird das 75.000 Plätze fassende Stade de France Schauplatz des Klubfußballspiels zwischen Liverpool und Real Madrid sein. Die UEFA gab bekannt, dass jede Mannschaft 20.000 Karten erhält, die an ihre Fans verkauft werden.

Das restliche Kontingent wird durch 12.000 allgemeine Eintrittskarten aufgefüllt, die im Rahmen einer Lotterie vergeben werden. Die übrigen 23.000 Karten sind für die UEFA, die nationalen Verbände, die kommerziellen Partner und die Fernsehsender sowie für die Hospitality-Plätze reserviert.

Die Bewerbungsfrist für die Eintrittskarten endete am 28. April, fast eine Woche bevor Liverpool und Madrid ihre entscheidenden Halbfinal-Rückspiele austrugen.

Da nur etwas mehr als die Hälfte des Stadions mit vom Verein verkauften Karten gefüllt werden sollte, stellte Klopp die Frage, wohin die restlichen Karten gehen würden.

"Ist es richtig, dass wir nur 20.000 bekommen, die anderen 20.000, und es sind 75.000 drin? Dann bleiben 35.000 übrig. Wo sind diese Karten?", sagte Klopp am Freitag vor Reportern.

"Es geht um Geld, so ist das nun mal. Die UEFA ist nicht die Heilige des Fußballs, das war sie nie. Was sie haben, ist ein fantastisches Produkt mit der Champions League ... und wenn Sie mich gefragt hätten, dann hätten wir das nie ändern müssen.

"Aber offensichtlich haben sie jetzt hier ein bisschen Geld verloren und dort ein bisschen Geld, und der einfachste Weg, es zurückzubekommen, ist, die Ticketpreise zu erhöhen. That's how life is."

Liverpool bestätigte am Donnerstag, dass der Klub ein Kontingent von 19.618 Karten für das Finale erhalten hat, wobei 382 Plätze gemäß den UEFA-Richtlinien für die Angehörigen der Spieler, des Klubpersonals und VIPs reserviert sind.

Die Preise beginnen bei 50,32 £, das sind 23,3 % des Kontingents des Vereins, und steigen bis zu einem Höchstpreis von 578,63 £. Der größte Teil der zugewiesenen Karten kostet 125,79 Pfund, was 55,7 % der für Liverpooler Fans verfügbaren Karten entspricht.

Die Preise für Kinder (unter 16 Jahren), Jugendliche (17-21 Jahre) und Personen über 65 Jahren werden nicht ermäßigt.

Die UEFA ist nicht arm, aber Sie scheinen mehr zu wollen".

In einem offenen Brief an die UEFA erklärte die Liverpooler Fanvereinigung Spirit of Shankly am Freitag, dass die Fans "es leid sind, abgezockt zu werden", und kritisierte die Zuteilung von Tickets für "treue Fans".

"Für Tausende wird es keine Reise nach Paris geben, weil es einen Mangel an Tickets geben wird. Wieder einmal", hieß es in dem Brief.

"Ich kann nicht verstehen, wie Sie sich gegen die gescheiterte Super League wehren können", sagte UEFA-Präsident Aleksander Čeferin: "Ich kann nicht verstehen, wie Sie sehen können, dass Ihre Fans protestieren, und es ist Ihnen egal. Ihr seid sowieso voller Geld, ihr seid nicht arm, aber ihr wollt mehr und mehr und mehr."

"Nun Herr Čeferin, die Liverpooler Fans protestieren und es scheint Sie nicht zu interessieren. Die UEFA ist nicht arm, aber Sie scheinen mehr zu wollen. Und mehr.

"Die Fußballfans sind es leid, abgezockt zu werden. Sie sind es leid, ihre Mannschaft im Finale zu sehen, aber keine Eintrittskarte zu bekommen. Und müde von überhöhten Preisen.

"Es ist an der Zeit, dass die UEFA die Macht der Fans und die Bedeutung der Fans gegenüber den Sponsoren anerkennt", heißt es abschließend.

Die UEFA verwies CNN auf ihrer Website auf Informationen zur Kartenvergabe, als sie um einen Kommentar zu den Aussagen von Klopp und Spirit of Shankly gebeten wurde.

In einer Pressemitteilung von Anfang dieser Woche erklärte die UEFA, dass sie nach Rücksprache mit den vier Halbfinalisten ihre Pläne geändert habe, jedem Verein 5.000 Freikarten anzubieten und stattdessen die Tickets für die Fans zu subventionieren, was bedeutet, dass sie zu einem ermäßigten Preis erworben werden können.

Die Gelegenheit macht die Bösen

Klopp sagte zwar, dass er die Position von Spirit of Shankly "100.000%" verstehe, aber er könne sich nicht vorstellen, dass sich die Situation bald ändert.

Der Deutsche erzählte von Freunden, die im April Hotels in Paris gebucht hatten und erst kürzlich von den Hotels informiert wurden, dass sie ihr Geld zurückerstattet bekämen, da sich die Preise inzwischen verdreifacht hätten, und sagte, dies sei "die Welt, in der wir leben".

"Wir können nicht sagen, dass das die Bösen sind - die Gelegenheit macht die Bösen", sagte Klopp. "In diesem Fall hat die UEFA eines der größten Spiele aller Zeiten, und sie werden die Karten nicht auf diese Weise verschenken.

"Ich verstehe zu 100.000%, woher Spirit of Shankly kommt. Es ist absolut nicht richtig, aber das passiert überall.

"Man bekommt nur 50 % der Karten und der Rest geht an Leute, die wahrscheinlich Tausende und Abertausende bezahlen... so wird das ganze Geld gemacht.

"Finde ich das gut? Nein. Werde ich es ändern? Ich kann es mir nicht vorstellen."

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com