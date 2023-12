Lionel Messis Doppelpack gegen Valencia hält Barcelonas Titelhoffnungen am Leben

In einer spannenden Schlussphase der spanischen Nationalmannschaft liegen nun nur noch zwei Punkte zwischen Atletico Madrid, Real Madrid und Barcelona, das am Samstag auf Atletico trifft.

Gabriel brachte Valencia am Sonntag im Mestalla-Stadion kurz nach der Halbzeit in Führung, als er nach einem Eckball einköpfte, doch Barcelona konnte den Rückstand innerhalb von 11 Minuten mit drei Toren wettmachen.

Besuchen Sie CNN.com/sport für weitere Nachrichten, Videos und Features

Messi erzielte den Ausgleich, nachdem Jasper Cillessen einen Elfmeter abgewehrt hatte, und Antoine Griezmann brachte Barcelona mit einem Schuss aus kurzer Distanz in Führung, bevor Messi mit einem herrlichen Freistoß seinen zweiten Treffer erzielte.

Carlos Soler sorgte mit seinem Distanzschuss für eine spannende Schlussphase, doch die Gäste hielten dagegen.

"Wir leben noch, wir müssen der Mannschaft ein großes Kompliment machen, so wie sie gespielt hat", sagte Barcelonas Assistenztrainer Alfred Schreuder.

"Ich denke, dass wir in der ersten Halbzeit sehr gut gespielt haben, wir haben viele gute Chancen herausgespielt. Aber nach dem 1:0 (Führung) von Valencia haben wir sehr gut reagiert".

READ: Fans von Manchester United protestieren gegen US-Besitzer, weil das Premier-League-Spiel gegen Liverpool verschoben wurde

READ: Laut argentinischer Ärztekammer litt Diego Maradona in den 12 Stunden vor seinem Tod unter Todesangst

Nach der Niederlage gegen Grenada am Donnerstag hat Barcelona durch den Sieg vier Spieltage vor Schluss nach Punkten mit dem zweitplatzierten Real Madrid gleichgezogen.

Inter Mailand sicherte sich den ersten Titel in der Serie A seit 11 Jahren und beendete damit die Vorherrschaft von Juventus Turin im italienischen Fußball.

Die Niederlage von Atalanta bei Sassuolo und der 2:0-Sieg von Inter gegen Crotone am Samstag brachten der Mannschaft von Antonio Conte einen uneinholbaren Vorsprung an der Tabellenspitze ein.

Juventus, dessen Serie von neun Meisterschaften in Folge durch Inter beendet wurde, benötigte am Sonntag zwei späte Tore von Cristiano Ronaldo, um einen 2:1-Sieg gegen Udinese zu erringen.

In Frankreich steht die Königsklasse ebenso wie in Spanien vor einem spannenden Finale, denn zwischen Lille und Paris Saint-Germain an der Tabellenspitze liegt nur ein Punkt.

Der AS Monaco und Lyon, die beiden dritt- und viertplatzierten Teams der Ligue 1, lieferten sich am Sonntag ein dramatisches Duell.

Das Spiel, in dem es insgesamt fünf Rote Karten gab, von denen vier nach dem Schlusspfiff ausgesprochen wurden, endete 3:2 für Lyon nach einem Treffer des 17-jährigen Rayan Cherki in der 89.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com