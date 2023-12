Lionel Messi schießt Barcelona mit zwei Toren auf den dritten Platz in La Liga

Doch seit der Kalender auf das Jahr 2021 umgestellt wurde, scheint der Stürmer des FC Barcelona wieder einen Gang höher geschaltet zu haben und zeigt sich von seiner besten Seite.

Am Mittwochabend erzielte Messi beim 3:2-Sieg des FC Barcelona gegen Athletic Bilbao zwei Tore und traf zweimal das Gebälk, was die Katalanen auf den dritten Platz in La Liga brachte.

Barcelona musste allerdings einen Rückstand aufholen, nachdem Inaki Williams Bilbao bereits in der dritten Minute in Führung gebracht hatte.

Die Mannschaft von Ronald Koeman glich nach einem schönen Spielzug aus, an dessen Ende Messi eine Flanke von Frenkie de Jong per Kopf zum Ausgleich des 18-jährigen Pedri einköpfte.

Von da an stahl Messi dem Spiel die Show, indem er nach einem frechen Rückpass von Pedri die Führung für Barcelona erzielte und mit einem fulminanten Abschluss nach einem Pass von Antoine Griezmann, der die Abwehr von Bilbao überwand, den dritten Treffer nachlegte.

Mit seinen beiden Treffern liegt er nun gemeinsam mit drei anderen Spielern an der Spitze der spanischen Torschützenliste (insgesamt neun).

Nach einem Fehlpass von Messi hatte Bilbao die Chance, den Rückstand zu halbieren, doch Barcelona konnte die drei Punkte behalten und hat nun sieben Punkte Rückstand auf Tabellenführer Atletico Madrid, der zwei Spiele weniger als die Katalanen hat.

Auch wenn es in den letzten Wochen nicht nach Barcelona aussah, so scheinen die Fehler der Vorsaison doch etwas ausgebügelt worden zu sein. Seit der 0:3-Heimniederlage gegen Juventus Turin in der Champions League Anfang Dezember ist Barcelona seit sieben Ligaspielen ungeschlagen, mit fünf Siegen und zwei Unentschieden.

Nach dem Spiel lobte Pedri die neu gefundene mentale Stärke der Mannschaft.

"Wenn man so früh einen Gegentreffer kassiert, ist es normal, den Kopf hängen zu lassen, aber wir haben viel Selbstvertrauen gezeigt, damit das nicht passiert", sagte der spanische U21-Nationalspieler.

"Wir wussten, dass es ein wichtiges Spiel war, und so sind wir es auch angegangen. Wir wussten, dass sie Inaki (Williams) mit seiner Schnelligkeit suchen würden, aber wir haben das überwunden und drei sehr wichtige Punkte geholt.

Die Serie beenden

Federico Chiesa erzielte zwei Treffer beim 3:1-Sieg von Juventus Turin gegen den AC Mailand und beendete damit den ungeschlagenen Saisonstart in der Serie A.

Der 23-jährige italienische Nationalspieler sorgte mit seinem schnellen Doppelpass mit Paulo Dybala dafür, dass die Mailänder Abwehr aufgerieben wurde, bevor Davide Calabria mit einem sehenswerten Treffer den Ausgleich erzielte.

Chiesas zweiter Treffer und das Tor von Weston McKennie krönten die großartige Leistung von Juventus und fügten dem AC Mailand die erste Niederlage in der Liga seit März letzten Jahres zu - eine Serie von 27 Spielen, die 304 Tage andauert.

Juventus, das die letzten neun Titel in der Serie A gewonnen hat, liegt nun sieben Punkte hinter Tabellenführer AC Mailand.

Der AC Mailand, der am Mittwoch auf den verletzten Stürmerstar Zlatan Ibrahimovic verzichten muss, liegt einen Punkt vor dem Stadtrivalen Inter Mailand.

Ein langsamer Start

Das Leben in Paris begann für Mauricio Pochettino mit einem enttäuschenden 1:1-Unentschieden gegen St. Etienne in seinem ersten Spiel als Trainer von Paris Saint-Germain.

Der Argentinier war am Samstag offiziell als neuer Trainer des französischen Meisters bestätigt worden, nachdem Thomas Tuchel entlassen worden war.

Nach dem Rückstand durch den Führungstreffer von Romain Hamouma in der ersten Halbzeit gelang dem italienischen Nationalspieler Moise Kean der Ausgleich für PSG. Allerdings gelang es PSG nicht mehr, den Ausgleich zu erzielen, obwohl das Team fast 70 % Ballbesitz hatte.

"Es war ein schwieriges Spiel. Wir müssen weiter arbeiten. Ich suche nicht nach Ausreden, wir müssen unsere Spielweise und unsere Leistungen verbessern", sagte Pochettino anschließend.

"Wir sind PSG, wir müssen gewinnen. Ich bin vor drei Tagen angekommen, aber ich bin zufrieden mit der Art und Weise, wie die Spieler versucht haben, das umzusetzen, woran wir im Training gearbeitet haben."

Durch das Unentschieden rückte PSG auf Platz zwei vor und überholte Lille aufgrund der besseren Tordifferenz. Lyon liegt nach dem 3:2-Sieg gegen Lens mit drei Punkten Vorsprung an der Spitze.

