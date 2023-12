Lionel Messi kommt nicht in die engere Auswahl für die Wahl zum Spieler der Saison der Ligue 1

Dies ist wenig überraschend, da Messi nach seinem Wechsel vom FC Barcelona im vergangenen Jahr in 23 Ligaspielen vier Tore erzielt hat.

Nominiert für die Wahl zum Spieler des Jahres sind Messis PSG-Teamkollege Kylian Mbappe, der mit 24 Toren in dieser Saison der beste Torschütze der Ligue 1 ist, Martin Terrier von Rennes, Wissam Ben Yedder von AS Monaco, Dimitri Payet von Marseille und Lucas Paqueta von Lyon.

Das bedeutet auch, dass PSG-Stürmer Neymar, der Spieler des Jahres 2017/18, ebenfalls nicht in die engere Wahl gekommen ist.

PSG holte im vergangenen Monat seinen zehnten Meistertitel - und den achten in den letzten zehn Spielzeiten - und liegt derzeit 14 Punkte vor dem zweitplatzierten Marseille.

Messi unterzeichnete mit PSG einen Zweijahresvertrag für die Saison 2021/22 und beendete damit seine mehr als 20-jährige Zusammenarbeit mit Barcelona. In dieser Zeit gewann er 10 La Liga-Titel und wurde neunmal zum Spieler des Jahres gewählt.

In der Champions League erzielte Messi in dieser Saison fünf Tore in sieben Spielen, obwohl die Saison für PSG im Achtelfinale mit einer Niederlage gegen Real Madrid endete.

Die Wahl zum Spieler der Saison, die Mbappe in den letzten beiden Jahren gewonnen hat, soll am 15. Mai bekannt gegeben werden.

Quelle: edition.cnn.com