Lionel Messi kehrt nach Argentiniens WM-Sieg ins Training von Paris Saint-Germain zurück

In einem Tweet auf dem offiziellen Konto des Vereins vom Mittwoch heißt es: "Willkommen zurück Leo", begleitet von einem Video, das den 35-Jährigen bei der Ankunft auf dem Gelände zeigt.

In einem weiteren Post sind Bilder zu sehen, auf denen Messi von seinen Mannschaftskameraden in der Umkleidekabine begrüßt wird, darunter auch der brasilianische Star Neymar.

Messi kehrt zu einem wichtigen Zeitpunkt zum französischen Klub zurück, da die Mannschaft am vergangenen Wochenende gegen Lens zum ersten Mal in dieser Saison verloren hat. Der Vorsprung von PSG an der Tabellenspitze der Ligue 1 ist dadurch auf vier Punkte geschrumpft.

Das nächste Spiel findet am Freitag im französischen Pokal gegen Chatearoux statt - ein Spiel, das für Messi vielleicht zu früh kommt.

Seine Rückkehr nach Paris erfolgt am selben Tag, an dem sein langjähriger Rivale Cristiano Ronaldo bei seinem neuen Verein Al Nassr vorgestellt wird.

Der portugiesische Star unterschrieb letzte Woche bei dem saudi-arabischen Verein, nachdem er im November letzten Jahres Manchester United verlassen hatte.

Am Dienstag wurde der 37-Jährige den Fans in Riad vorgestellt, wobei er seine zahlreichen Erfolge auf dem Spielfeld als Grund für seinen Wechsel aus Europa nannte.

"Ich bin so stolz darauf, diese große Entscheidung in meinem Leben zu treffen, im Fußball ... In Europa ist meine Arbeit getan. Ich habe alles gewonnen", sagte der fünffache Ballon d'Or-Gewinner. "Ich habe für die wichtigsten Klubs in Europa gespielt, und jetzt ist es für mich eine neue Herausforderung.

Ronaldo fügte hinzu: "Ich hatte viele Möglichkeiten in Europa, viele Klubs - in Brasilien, in Australien, in den USA, sogar in Portugal - viele Klubs haben versucht, mich unter Vertrag zu nehmen, aber ich gebe diesem Klub das Wort für diese Möglichkeit."

Quelle: edition.cnn.com