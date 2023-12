Highlights der Geschichte

Lewis Hamiltons "persönliche Entwicklung" treibt Mercedes voran - Toto Wolff

Toto Wolff lobt Lewis Hamiltons "persönliche Entwicklung" abseits der Rennstrecke

Doch Mercedes-Chef hat vor der neuen Saison "eine Menge Sorgen

Wolff nennt es 'gesunde Skepsis'

F1-Saison beginnt am 25. März in Australien

Das ist die Ansicht von Mercedes-Chef Toto Wolff, der die jüngste Dominanz von Hamilton und seinem Team in der Formel 1 geleitet hat.

Der deutsche Hersteller hat 62 der letzten 79 Rennen gewonnen und damit seit 2014 die Fahrer- und Konstrukteursweltmeisterschaft für sich entschieden, wobei Hamilton in dieser Zeit dreimal den Titel holte.

"Eines der Dinge, die mich bei ihm am meisten beeindrucken, ist seine persönliche Entwicklung", sagte Wolff dem CNN-Sender The Circuit während der Testfahrten in Barcelona.

"Er wird innerhalb des Teams jedes Jahr besser. Er ist ein integraler Bestandteil geworden. Er motiviert die Jungs, wenn sie motiviert werden müssen, und nicht andersherum.

Hamiltons Verhältnis zu seinen Teamkollegen, vor allem zu Nico Rosberg und Fernando Alonso, war in der Vergangenheit manchmal angespannt.

"Erwarten Sie keine leichte Fahrt", sagte Rosberg im vergangenen Jahr, als er gebeten wurde, seinem finnischen Nachfolger Valtteri Bottas Ratschläge für den Umgang mit Hamilton bei Mercedes zu geben.

Heute ist Wolff jedoch der Meinung, dass man die Bedeutung des amtierenden Weltmeisters hinter den Kulissen nicht unterschätzen darf.

Es gibt ein "Superstar-Phänomen" im Sport, bei dem einige Athleten "nicht wirklich Teil des Teams sind, und bei ihm ist das Gegenteil der Fall", sagte Wolff, der offiziell Geschäftsführer von Mercedes ist. "Seit einem Jahr ist er eine sehr wichtige Stütze.

"Es ist wie bei uns allen - wenn wir gut im Kopf sind, ist alles viel einfacher. Er ist ein Hochleistungsmensch. Er muss in der richtigen Stimmung sein, er muss Energie haben und motiviert sein. Das hat er in den letzten Jahren getan. Und soweit ich weiß, ist er an einem guten Ort.

Bottas "steigert sich

Trotz Hamiltons "persönlichem Wachstum" glaubt Wolff immer noch, dass Bottas in dieser Saison ein "starker Herausforderer" sein kann, obwohl er die letzte Meisterschaft mit 58 Punkten Rückstand auf dem dritten Platz beendete.

"Wir neigen dazu, zu unterschätzen, dass er im vergangenen Jahr sehr spät geholt wurde", sagt Wolff, der Bottas im Januar 2017 gelockt hatte. "Insofern hat er eine gute Saison gehabt: Drei Rennsiege, drei dominante Rennsiege.

"Er ist zu einem soliden Teil des Teams geworden und jetzt geht es darum, ein wenig aufzusteigen und zu sehen, wo er steht."

Auf die Frage, ob eine Vertragsverlängerung von einem guten Start in die laufende Saison abhängen würde, wollte sich Wolff nicht festlegen.

"Ich möchte nicht über die Fahrersituation im nächsten Jahr nachdenken, denn in dem Moment, in dem man anfängt, über eine andere Paarung nachzudenken, macht man nicht mehr genug Druck, um seinen Fahrern die bestmögliche Unterstützung zu geben", sagte er.

"Wir diskutieren das die ganze Zeit, aber bei diesen Jungs auf Formel-1-Niveau muss man sie nicht daran erinnern. Sie wissen es genau."

Die Diva behalten

Für Wolff ist der Moment, in dem man aufhört, sich zu verbessern, der Zeitpunkt, an dem man aufhören sollte.

Kein Wunder, dass er darauf erpicht ist, die Erfolgsformel des aktuellen Autos zu verfeinern - trotz 15 Pole Positions und 12 Siegen in der vergangenen Saison.

"Ich habe gesagt, dass sie eine Diva war, weil sie sehr schnell war, sich aber nicht benommen hat", schmunzelt der Österreicher. "Ich möchte die Charaktereigenschaften der Diva beibehalten, aber dafür sorgen, dass sie sich ein bisschen mehr benimmt."

F1 2018: Autos, Teams und Fahrer

Wolff räumt ein, dass das umstrittene "Halo"-Cockpit-Sicherheitssystem - das in diesem Jahr eingeführt wurde, um die Fahrer vor herumfliegenden Trümmern und anderen potenziellen Gefahren zu schützen - "nicht sehr gut aussieht", aber er räumt ein, dass man "keine Kompromisse eingehen kann", wenn Leben auf dem Spiel stehen.

"Es ist eine enorme Verbesserung für die Sicherheit der Fahrer", sagt Wolff. "Es hat Auswirkungen auf das Auto, weil es ziemlich weit oben steht. Der Schwerpunkt ist ein bisschen höher, was die Abstimmung des Autos ein bisschen schwieriger macht, aber es ist kein großer Unterschied.

Ein Team von '1.500 Superstars'

Wolff stellt sowohl an sich selbst als auch an das Auto und die Fahrer hohe Ansprüche und schaut "jeden Abend in den Spiegel".

"Wenn man aufhört, sich selbst in Frage zu stellen und zu zweifeln, wird man nicht wachsen und sich nicht verbessern", sagt er. "Man muss einfach das richtige Gleichgewicht finden."

"Ich glaube, ich mache das oft selbst, das ist ein Teil von mir, aber ich habe eine Frau zu Hause, die mich immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholt, wenn es nötig ist."

Das Wachstum, das Mercedes anstrebt, ist ganzheitlich. Es ist wichtig, betont er, sich daran zu erinnern, dass die deutsche Marke ein Team ist, das nicht aus zwei Superstars, sondern aus "1.500 Superstars" besteht.

"Innerhalb des Teams haben wir eine sehr offene Managementkultur", erklärt er. "Wir sind in der Lage, die Ineffizienzen und Defizite zu erkennen und zu benennen."

Ferrari nacheifern?

Fans und Konkurrenten haben gleichermaßen den Mangel an engen Wettbewerben in den letzten vier Jahren beklagt, und F1-Geschäftsführer Ross Brawn warnte, er sehe "eine Fortsetzung der Dampfwalze" voraus.

Nur Ferrari hat fünf Mal in Folge das Double geschafft, von 2000 bis 2004, als Michael Schumacher auf dem Höhepunkt seiner Kräfte war.

Aber obwohl er behauptet, dass es "null" Chance für Selbstzufriedenheit bei seinem Team gibt, sagt Wolff, dass er immer noch "eine Menge Sorgen" hat.

"Wir sind immer skeptisch, ob wir mit dem Auto einen guten Job gemacht haben", sagt der 46-Jährige. "Ob wir die richtige Entscheidung getroffen und keine potenziellen technischen Schlupflöcher übersehen haben... es ist diese gesunde Skepsis, bei der man ständig an sich selbst zweifelt."

Wolff wurde für seine Rolle bei der Aufsicht über die derzeitige Hegemonie kritisiert, wie der ehemalige F1-Chef Bernie Ecclestone sagte: "Ich gebe Mercedes und Toto die Schuld dafür, dass wir in Bezug auf den Wettbewerb in der Klemme stecken."

Der Österreicher will aber einfach nur weiter gewinnen.

Besuchen Sie CNN.com/motorsport für weitere Nachrichten und Features

"Man muss sich Ziele setzen, besonders nach vier erfolgreichen Jahren", sagt Wolff. "Man muss sich die richtigen Ziele setzen, um sich selbst und dem Unternehmen Energie zu geben.

"Und ja, wir wollen weiterhin an der Spitze stehen, Rennen gewinnen und schließlich in der Lage sein, um die Meisterschaft zu kämpfen."

