Lewis Hamilton wird nach seinem umstrittenen Sieg beim Großen Preis von Großbritannien im Internet rassistisch beschimpft

Der siebenfache Weltmeister kämpfte sich von einer 10-Sekunden-Strafe zurück und holte sich den Sieg nach einer umstrittenen Kollision mit seinem Rivalen Max Verstappen, bei der der Red-Bull-Pilot im Krankenhaus landete.

Facebook, zu dem auch Instagram gehört, teilte mit, es habe eine Reihe von Kommentaren von seiner Plattform entfernt, die sich auf Hamilton bezogen, der ein großer Verfechter der Vielfalt und der Black-Lives-Matter-Bewegung ist, und nannte den Missbrauch "inakzeptabel".

"Zusätzlich zu unserer Arbeit, Kommentare und Konten zu entfernen, die wiederholt gegen unsere Regeln verstoßen, gibt es Sicherheitsfunktionen, einschließlich Kommentar-Filter und Nachrichtenkontrollen, die dazu führen können, dass niemand diese Art von Missbrauch sehen muss", sagte ein Sprecher des Facebook-Unternehmens gegenüber CNN Sport.

"Keine einzelne Sache wird diese Herausforderung über Nacht lösen, aber wir arbeiten engagiert daran, unsere Gemeinschaft vor Missbrauch zu schützen."

In der Zwischenzeit sagte Twitter, dass rassistisches Verhalten auf seiner Plattform "keinen Platz" hat und verurteilte den Missbrauch, den Hamilton erhielt, aufs Schärfste.

"Wir haben klare Richtlinien für missbräuchliches Verhalten und hasserfülltes Verhalten, und wir nehmen die Durchsetzung dieser Richtlinien sehr ernst", sagte ein Twitter-Sprecher gegenüber CNN Sport.

"Wir werden entschieden und schnell gegen jeden Account vorgehen, der gegen unsere Regeln verstößt."

Hamiltons Team Mercedes, die Formel 1 und der Sportverband FIA veröffentlichten ebenfalls eine gemeinsame Erklärung, in der sie die rassistischen Beschimpfungen "aufs Schärfste" verurteilten.

"Diese Leute haben in unserem Sport nichts zu suchen und wir fordern, dass die Verantwortlichen für ihre Taten zur Rechenschaft gezogen werden", hieß es darin.

"Die Formel 1, die FIA, die Fahrer und die Teams arbeiten daran, einen vielfältigeren und integrativeren Sport aufzubauen, und solche inakzeptablen Fälle von Online-Missbrauch müssen aufgezeigt und beseitigt werden."

Dies geschieht eine Woche, nachdem drei englische Spieler - Marcus Rashford, Jadon Sancho und Bukayo Saka - rassistisch beschimpft wurden, nachdem sie im Finale der Euro 2020 gegen Italien einen Elfmeter verschossen hatten.

Am Montag sagte Mercedes-Teamchef Toto Wolff gegenüber BBC Radio 4, dass die Beschimpfungen seines Fahrers "nicht akzeptabel" seien und versprach, "darauf zu reagieren".

"Wir haben es im Fußball bei der Europameisterschaft gesehen und die Beschimpfungen, die absolut nicht akzeptabel sind, und das Gleiche gestern, und ich frage mich immer noch, ob einige es einfach nicht kapieren", fügte er hinzu.

Red Bull gab ebenfalls eine Erklärung ab, in der es sich "angewidert und traurig" über die Beschimpfungen zeigte, die Hamilton in den sozialen Medien erhielt.

"Dafür gibt es niemals eine Entschuldigung, dafür ist in unserem Sport kein Platz und die Verantwortlichen sollten zur Rechenschaft gezogen werden", hieß es.

Rund 140.000 Zuschauer verfolgten in Silverstone vor ausverkauftem Haus den dramatischen Start des Rennens, bei dem Hamilton und Verstappen kollidierten.

Hamilton, der in der ersten Kurve von seinem Rivalen geschlagen wurde, unternahm in der ersten Runde mehrere Versuche, Verstappen zu überholen. Als die Fahrer in Silverstones Copse Corner ankamen, berührte das linke Vorderrad des Briten den rechten Hinterreifen des Red-Bull-Fahrers.

Verstappen drehte sich von der Strecke und über das Kiesbett, bevor er in die Leitplanken krachte. Der Niederländer wurde ins Krankenhaus gebracht, erlitt aber keine schweren Verletzungen.

Nach dem Rennen äußerte sich Verstappen in den sozialen Medien über Hamiltons "gefährliche" Fahrweise.

"Zunächst einmal: Ich bin froh, dass es mir gut geht. Es war ein ziemlicher Einschlag bei 51G, aber ich fühle mich besser", schrieb er.

"Natürlich bin ich sehr enttäuscht, dass ich auf diese Weise rausgenommen wurde. Die verhängte Strafe hilft uns in keiner Weise und wird dem gefährlichen Manöver, das Lewis auf der Strecke gemacht hat, nicht gerecht.

"Sich die Feierlichkeiten nach dem Rennen anzusehen, während man noch im Krankenhaus liegt, ist respektlos und unsportlich, aber wir machen weiter."

Die Kommentare wurden von Red Bull-Teamchef Christian Horner aufgegriffen, der sichtlich wütend war, als er nach dem Rennen über den Vorfall sprach.

"Lewis [Hamilton] hat mehr als genug Erfahrung, um zu wissen, dass das inakzeptabel ist", sagte er gegenüber Sky Sports.

"Ich bin einfach sehr enttäuscht, dass ein Fahrer seines Kalibers so einen Schritt macht. Es ist gefährlich, es sah verzweifelt aus."

Hamilton schickte Verstappen nach dem Rennen auf Social Media seine besten Wünsche, sagte aber, er sei "fair gefahren".

"Der heutige Tag ist eine Erinnerung an die Gefahren in diesem Sport", schrieb er am Sonntag. "Ich sende meine besten Wünsche an Max, der ein unglaublicher Wettkämpfer ist. Ich bin froh zu hören, dass es ihm gut geht. Ich werde immer hart, aber immer fair fahren.

"Mein Team hat da draußen Kampfgeist und Ausdauer gezeigt. Es ist ein Traum, vor meinem Heimpublikum zu gewinnen."

Rückendeckung erhielt er von Wolff, der die Kollision als Rennzwischenfall bezeichnete.

"Es gehören immer zwei dazu, um Tango zu tanzen, und diese beiden geben sich keinen Zentimeter, und es ist eine Hochgeschwindigkeitskurve, und deshalb sind diese Dinge so unangenehm anzuschauen", sagte er gegenüber Sky Sports.

Die Rennkommissare verhängten gegen Hamilton eine 10-Sekunden-Strafe für den Zwischenfall, doch der Brite kämpfte sich in einem dramatischen Finale zurück an die Spitze und überholte Charles Leclerc in der Copse Corner zwei Runden vor Schluss.

Mit seinem Sieg holte Hamilton 25 Punkte und liegt in der Fahrerwertung nur noch acht Punkte hinter Verstappen, während sich die Rivalität zwischen den beiden weiter verschärft.

Alle Augen werden nun auf den Großen Preis von Ungarn gerichtet sein, der am 1. August stattfindet.

