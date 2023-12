Lewis Hamilton verlängert Mercedes-Vertrag bis 2023 und lobt das Team für sein "integratives Umfeld".

Der siebenfache Fahrerweltmeister sagte, er sei stolz darauf, wie Mercedes ihn in seinem Bemühen um mehrVielfalt und Gleichberechtigung in der Formel 1 unterstützt habe.

"Sie [Mercedes] haben sich selbst in die Pflicht genommen und wichtige Schritte unternommen, um ein vielfältigeres Team und ein integratives Umfeld zu schaffen", sagte der 36-jährige Hamilton in einer Erklärung auf der Website des Teams.

"Es ist kaum zu glauben, dass wir schon fast neun Jahre mit diesem unglaublichen Team zusammenarbeiten, und ich freue mich, dass wir unsere Partnerschaft für zwei weitere Jahre fortsetzen werden", fügte Hamilton hinzu, der sechs seiner sieben F1-Titel mit Mercedes gewonnen hat.

Als einziger schwarzer Fahrer in der Startaufstellung hat sich Hamilton zu einer starken Stimme für Vielfalt und Rassengleichheit in diesem Sport entwickelt.

Während er in der vergangenen Saison Michael Schumachers Rekord von sieben F1-Weltmeisterschaften einstellte, sprach sich Hamilton nach dem Tod von George Floyd in Minneapolis gegen Polizeibrutalität und Rassenungerechtigkeit aus.

Der Mercedes-Pilot trug einen Black-Lives-Matter-Helm zu einem schwarzen Rennanzug, ging vor jedem Grand Prix auf die Knie und ermutigte seine Kollegen, es ihm gleich zu tun. Sein Auto war schwarz lackiert, um das Engagement des Teams für Vielfalt zu unterstreichen.

Höhepunkt seiner Kräfte

Auf dem Weg zu seiner achten Rekordmeisterschaft liegt Hamilton in dieser Saison auf Platz zwei der Fahrerwertung, 18 Punkte hinter Red-Bull-Pilot Max Verstappen.

"Seine Leistungen in diesem Sport sprechen für sich, und mit seiner Erfahrung, seiner Geschwindigkeit und seinem Rennkönnen ist er auf dem Höhepunkt seiner Kräfte", sagte CEO und Teamchef Toto Wolff über Hamilton.

"Wir freuen uns auf den Kampf, den wir in diesem Jahr vor uns haben - und deshalb wollten wir diesen Vertrag auch so früh abschließen, um uns nicht von der Konkurrenz auf der Strecke ablenken zu lassen", so Wolff weiter.

"Ich habe immer gesagt, dass Lewis, solange er noch das Feuer für den Rennsport besitzt, so lange weitermachen kann, wie er will."

Hamilton hat mit Mercedes 77 Rennsiege und 74 Pole-Positions errungen. Der Brite hält den Rekord für die meisten Rennsiege - 98 - in der Formel 1.

Quelle: edition.cnn.com