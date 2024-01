Lewis Hamilton überholt Max Verstappen und gewinnt den fünften Grand Prix von Spanien in Folge

Die beiden Rivalen kämpften bisher bei jedem der vier Grands Prix in dieser Saison um den Sieg, aber Hamiltons Sieg auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya - der 98. seiner Formel-1-Karriere - bringt ihn mit 14 Punkten Vorsprung an die Spitze der Fahrerwertung.

Hamiltons Mercedes-Teamkollege Valtteri Bottas belegte den dritten Platz, Charles Leclerc wurde Vierter und Sergio Perez im anderen Red Bull Fünfter.

Der siebenmalige Weltmeister Hamilton hatte seine Führung von der Pole-Position aus in der ersten Kurve verloren, und es bedurfte einiger kreativer strategischer Überlegungen von Mercedes, um sie schließlich zurückzuerobern.

Mercedes überraschte Red Bull - und alle anderen Zuschauer - und rief Hamilton in Runde 43 zu einem zweiten Boxenstopp auf, während der Brite Vertstappen im Nacken saß.

Hamilton kehrte als Dritter und mit 22 Sekunden Rückstand auf Verstappen auf die Strecke zurück, aber - und das war entscheidend - mit frischeren und schnelleren Reifen. Es gab sofort Parallelen zum Großen Preis von Ungarn 2019, als Hamilton Verstappen nach einer ähnlichen Boxenstopp-Strategie jagte und ihn schließlich zum Sieg überholte.

Auch Verstappens Renningenieur sah das so. "Es ist wieder wie in Ungarn", klagte er über den Teamfunk.

Hamilton musste Verstappen noch eine Sekunde pro Runde abnehmen, um ihn in der letzten Runde zu überholen. Am Ende war es weitaus komfortabler, denn Hamilton zog sechs Runden vor Schluss an seinem Titelrivalen vorbei.

"Ich war einfach auf der Jagd", sagte Hamilton nach dem Rennen gegenüber Sky Sports. "Ich war so lange so nah dran, und ich dachte nicht, dass ich dabei in der Lage sein würde, die Reifen zu schonen - aber ich habe es einfach geschafft. Es war ein langer Weg, um von über 20 Sekunden Rückstand zurück zu kommen, aber es war ein gutes Spiel, eine wirklich großartige Strategie des Teams."

"Ich war wirklich hin- und hergerissen. Soll ich reinkommen oder soll ich den Aufruf ignorieren und draußen bleiben? Natürlich habe ich getan, was das Team verlangt hat, und das liegt natürlich daran, dass zwischen uns ein großes Vertrauen besteht. Jeder in diesem Team hat einfach einen bemerkenswerten Job gemacht. Was für ein Tag."

Mit dem Sieg baute der 36-Jährige seine bemerkenswerte Dominanz in Spanien weiter aus und holte den fünften Rennsieg in Folge, womit er seine Karrierebilanz auf sechs Grand-Prix-Siege in Spanien ausbaute.

Ein Sieg und drei zweite Plätze für Verstappen in dieser Saison bedeuten jedoch, dass der junge Fahrer Hamilton dicht auf den Fersen bleibt.

Berichtigung: Dieser Artikel wurde aktualisiert, um die Reihenfolge der Fahrer im Ziel wiederzugeben.

Quelle: edition.cnn.com