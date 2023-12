Lewis Hamilton gewinnt den Großen Preis von Portugal und sichert sich den 97. Sieg seiner Karriere

Hamilton war nach einer Safety-Car-Phase, die durch die Kollision von Kimi Räikkönen von Alfa Romeo mit dem linken Hinterrad von Antonio Giovinazzi in der siebten Runde ausgelöst wurde, auf den dritten Platz abgerutscht.

Doch der 36-jährige Hamilton überholte Verstappen in der 11. Runde und ging neun Runden später an Bottas vorbei, der von der Pole-Position gestartet war, in Führung.

Nachdem er auf dem Algarve International Circuit die Führung übernommen hatte, gab Hamilton diese nicht mehr ab und gewann mit einem komfortablen Vorsprung von 29,148 Sekunden.

Der Sieg für Hamilton ist sein zweiter in dieser Saison und bringt ihm acht Punkte Vorsprung auf Red Bulls Verstappen in der Gesamtwertung.

"Das war ein physisch und mental sehr hartes Rennen", sagte Hamilton nach dem Rennen zu Reportern. "Heute war nicht alles perfekt, also werden wir uns diese Bereiche anschauen und die Steine umdrehen."

Der siebenfache Weltmeister wird beim Großen Preis von Spanien am 9. Mai versuchen, seine Führung in der Gesamtwertung auszubauen.

Quelle: edition.cnn.com