Lewis Hamilton freut sich über ein "Traum-Qualifying" für den Großen Preis von Australien

Der Engländer gewann in der vergangenen Saison kein einziges Rennen, als Mercedes 2022 eine Durststrecke erlebte und die Serie von acht aufeinanderfolgenden Konstrukteurstiteln zu Ende ging, da Red Bull den Titel holte.

Nach zwei Rennen in der neuen Saison sah es so aus, als stünde Mercedes eine weitere anstrengende Saison bevor, denn Red Bull legte einen Blitzstart hin und gewann sowohl in Bahrain als auch in Saudi-Arabien.

Hamilton qualifizierte sich als Siebter für die beiden Saisonrennen, so dass seine Überraschung über den dritten Startplatz für den GP am Sonntag verständlich war.

"Ich bin so glücklich darüber. Das ist völlig unerwartet", sagte er laut F1.com gegenüber Reportern. "Ich bin sehr, sehr stolz auf das Team.

Hamiltons Teamkollege George Russell qualifizierte sich als Zweiter hinter Weltmeister Max Verstappen, der sich in Melbourne zum ersten Mal die Pole Position sicherte.

"George hat heute einen fantastischen Job gemacht, so dass es für uns ein Traum ist, in den ersten beiden Reihen zu stehen", fügte Hamilton hinzu. "Wir arbeiten alle so hart wie möglich, um wieder ganz vorne zu stehen, und so nahe an Red Bull dran zu sein, ist wirklich unglaublich.

"Ich hoffe, dass wir ihnen morgen ein wenig Paroli bieten können, und wir hoffen, dass das Wetter mitspielt."

Mercedes-Teamchef Toto Wolff erklärte gegenüber Reportern, dass Verstappen "in einer eigenen Liga" fahre, sagte aber auch, dass die Leistung der Silberpfeile im Qualifying das Team glücklich gemacht habe.

Verstappen erzielte mit einer Zeit von 1 Minute 16,732 Sekunden seine 22. Russell lag 0,236 Sekunden zurück, Hamilton 0,372 Sekunden. Fernando Alonso qualifizierte sich als Vierter.

Sergio Perez, der Sieger des GP von Saudi-Arabien, stürzte in seiner ersten Runde und wird das Rennen vom Ende des Feldes aus in Angriff nehmen.

Quelle: edition.cnn.com