Lewis Hamilton entschuldigt sich für ein Video, in dem er sein Geschlecht beschämt

Lewis Hamilton entschuldigt sich für Videobeitrag

Fragt, warum sein Neffe ein Prinzessinnenkleid trug

In seiner Entschuldigung auf Twitter sagte der vierfache Weltmeister, das Instagram-Video sei ein "Fehlurteil" gewesen.

Hamiltons Video zeigte seinen Neffen in einem lila-rosa Prinzessinnenkleid und mit einem Zauberstab in Form eines rosa Herzens. Nachdem sein Neffe mit Ja geantwortet hat, sagt Hamilton: "Warum hast du dir ein Prinzessinnenkleid zu Weihnachten gewünscht?"

Dann fügt der Formel-1-Pilot hinzu: "Jungs tragen keine Prinzessinnenkleider", bevor sich sein Neffe die Ohren mit den Händen zuhält.

Hamilton löschte das Video später und entschuldigte sich.

"Gestern habe ich mit meinem Neffen herumgespielt und gemerkt, dass meine Worte unangemessen waren, also habe ich den Beitrag entfernt", schrieb der 32-jährige Mercedes-Pilot auf Twitter.

"Ich habe es nicht böse gemeint und wollte niemanden beleidigen. Ich liebe es, dass mein Neffe sich frei fühlt, sich auszudrücken, wie wir es alle tun sollten", fügte Hamilton hinzu, der auf Instagram 5,7 Millionen Follower hat.

"Ich entschuldige mich zutiefst für mein Verhalten, denn ich weiß, dass es für niemanden akzeptabel ist, jemanden auszugrenzen oder zu stereotypisieren, egal woher man kommt."

Beschämend

Auf Twitter bezeichnete die Redakteurin Victoria Smith, die über Feminismus, Mutterschaft, Politik und psychische Gesundheit schreibt, Hamilton als "unsicheren, sexistischen Trottel".

"Ich persönlich finde es viel beruhigender, kleine Jungs in Prinzessinnenkleidern zu sehen als kleine Mädchen", twitterte Smith.

Der Pride in London Twitter-Feed sagte, er sei "enttäuscht" über Hamiltons Video: "Viele aus unserer Gemeinschaft haben diese Art von Beschämung erlebt, als wir jünger waren".

Andere Twitter-Nutzer meinten jedoch, die Reaktion auf Hamiltons Instagram-Post sei übertrieben.

"Ich verstehe es, wenn Lewis Hamilton gemein war, aber es sah nicht so aus, als ob er es auf diese Weise getan hätte", schrieb Tony Mellace.

"Außerdem schien sein Neffe über seine Antwort zu kichern. Ihr regt euch mehr auf, als der Junge es tat. Genießt die Feiertage und hört auf, euch über ALLES zu beschweren. Frieden und Liebe."

Hamilton sicherte sich Ende Oktober zwei Rennen vor Schluss seinen vierten Weltmeistertitel, nachdem er eine Reihe von dominanten Auftritten hinter dem Lenkrad gezeigt hatte.

Hamilton und sein Rivale Sebastian Vettel lagen über weite Strecken des Jahres 2017 eng beieinander, wobei der Ferrari-Pilot in der ersten Saisonhälfte die Oberhand behielt, bevor der Brite eine fulminante Formkurve hinlegte und in sechs Rennen fünf Mal gewann, um innerhalb von acht Wochen einen Rückstand von 14 Punkten in einen Vorsprung von 66 Zählern zu verwandeln.

Es ist nicht das erste Mal, dass Hamiltons aktive Nutzung der sozialen Medien ihn in Schwierigkeiten bringt.

Er hat Selfies gemacht, während er in Neuseeland auf einem Harley-Davidison-Motorrad fuhr, und während einer F1-Pressekonferenz in Japan im Oktober 2016 auf Snapchat gesagt: "This s**t is killing me".

