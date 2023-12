Lewis Hamilton: "Das Leben ist langweilig ohne Herausforderungen".

Da er die meiste Zeit der Saison ein langsameres Auto als sein nächster Rivale Ferrari fuhr, war Hamilton gezwungen, bei jedem Grand Prix sein Bestes zu geben.

Doch der Brite ist weit davon entfernt, sich über die Widrigkeiten zu beklagen, mit denen er konfrontiert wurde, sondern sagt, dass sie ihm geholfen haben, an die Spitze seines Berufs zu gelangen.

"Ich liebe es, das Auto zu fahren", sagte Hamilton gegenüber CNN in Abu Dhabi. "Jedes Wochenende, wenn du ins Auto steigst, ist es ein unglaubliches Gefühl.

"Das ändert sich nie und die Herausforderung eines jeden Wochenendes ist immer ... das Leben ist langweilig ohne Herausforderungen. Aber für andere Leute ist es anders, viele Leute im Leben wollen keine Herausforderung haben.

"Vielleicht nehmen sie einen leichteren Weg, aber ich mag es, herausgefordert zu werden, jeden Tag vor neue Herausforderungen gestellt zu werden, und das ist etwas, das nicht selbstverständlich ist - und ich liebe es, wenn es harte Arbeit ist."

Wichtigkeit der Familie

Wie schon bei seinen letzten vier Weltmeistertiteln wurde Hamilton mit Glückwünschen per SMS und E-Mail überhäuft.

Nach all den Jahren, in denen Hamilton als Kind gemeinsam Kartrennserien bestritten hat, ist es immer noch die SMS seines Vaters Anthony, die ihm am meisten bedeutet.

"Die Jungs, mit denen ich zusammenarbeite, und meine Familie wissen, wie viel Arbeit dahinter steckt", sagt Hamilton über seine Anstrengungen in dieser Saison. "Letztendlich ist das alles, was wirklich zählt. Aber ich denke, meine Fans wissen das auch."

Hat Hamilton mit seinen fünf Weltmeistertiteln das Ziel vor Augen, Michael Schumachers Rekord von sieben Titeln einzustellen?

Im Moment denkt er noch nicht so weit voraus.

"Im Moment besteht meine nächste Herausforderung darin, die beste Urlaubs- und Auszeit zu haben, die es je gab."

