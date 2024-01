LeBron James sagt, Kyrie Irving habe "vielen Menschen Schaden zugefügt".

Irving verpasste am Freitag das erste von mehreren Spielen der Brooklyn Nets, nachdem er wegen eines Tweets mit einem Link zu einem antisemitischen Dokumentarfilm gesperrt worden war .

Auf der Pressekonferenz nach der Niederlage der Lakers gegen die Utah Jazz am Freitag sagte James zu den Reportern: "Ich glaube, dass das, was Kyrie getan hat, vielen Menschen Schaden zugefügt hat. Er hat sich in den letzten Tagen - heute, oder war es gestern - entschuldigt. Aber er hat Schaden angerichtet.

"Es spielt keine Rolle, welche Hautfarbe man hat, wie groß man ist, welche Position man innehat - wenn man für eine Gemeinschaft wirbt oder dazu aufruft oder schädliche Dinge sagt, die Menschen schaden, dann respektiere ich das nicht. I don't condone it."

Die Nets haben Irving am Donnerstag suspendiert, nachdem er seine Entscheidung, den Inhalt auf seinem Twitter-Account zu teilen, zunächst zurückgenommen hatte. Der Star-Point Guard entschuldigte sich Stunden später auf seinem verifizierten Instagram-Account, in dem er sagte, er übernehme die volle Verantwortung für seine Aktion.

"An alle jüdischen Familien und Gemeinschaften, die durch meinen Beitrag verletzt und betroffen sind: Es tut mir zutiefst leid, dass ich euch Schmerz bereitet habe, und ich entschuldige mich", schrieb Irving. "Ich habe zunächst aus Emotionen heraus reagiert, weil ich zu Unrecht als antisemitisch bezeichnet wurde, anstatt mich auf den Heilungsprozess meiner jüdischen Brüder und Schwestern zu konzentrieren, die durch die hasserfüllten Äußerungen in dem Dokumentarfilm verletzt wurden.

"Ich hatte nicht die Absicht, die jüdische Kulturgeschichte in Bezug auf den Holocaust zu missachten oder Hass zu verbreiten. Ich lerne aus diesem unglücklichen Ereignis und hoffe, dass wir alle Verständnis füreinander aufbringen können", so Irving weiter.

Am Freitag wurde die Kritik an Irving immer lauter, und Nike beendete die Zusammenarbeit mit dem NBA-Star.

"Wir bei Nike glauben, dass es keinen Platz für Hassreden gibt und wir verurteilen jede Form von Antisemitismus", sagte Nike in einer Erklärung gegenüber CNN. "Aus diesem Grund haben wir die Entscheidung getroffen, unsere Beziehung zu Kyrie Irving mit sofortiger Wirkung zu beenden und den Kyrie 8 nicht mehr auf den Markt zu bringen. Wir sind zutiefst betrübt und enttäuscht über diese Situation und ihre Auswirkungen auf alle Beteiligten."

Der Schritt des Unternehmens kommt, nachdem Irving letzte Woche seine Entscheidung verteidigt hat, einen Link zu dem 2018 erschienenen Film "Hebrews to Negroes: Wake Up Black America" zu teilen. Der Film, der auf dem gleichnamigen Buch von Ronald Dalton basiert, wurde von Bürgerrechtsgruppen wegen seines Antisemitismus angefeindet.

Reporter fragten Irving am Donnerstag, bevor er seine Entschuldigung veröffentlichte, ob er antisemitische Ansichten vertrete oder ob es ihm leid tue. Damals antwortete er, er respektiere "alle Gesellschaftsschichten" und wolle niemandem Schaden zufügen.

Die Nets erklärten später, sie seien "bestürzt", als der Spieler "sich weigerte, eindeutig zu sagen, dass er keine antisemitischen Überzeugungen hat, noch bestimmte hasserfüllte Inhalte in dem Film zuzugeben", während einer Mediensitzung.

"Ein solches Versäumnis, sich von Antisemitismus zu distanzieren, obwohl man ihm eindeutig die Gelegenheit dazu gegeben hat, ist zutiefst beunruhigend, verstößt gegen die Werte unserer Organisation und stellt ein Verhalten dar, das dem Team schadet", so die Nets in ihrer Erklärung, bevor Irving sich entschuldigte.

Das Team sagte auch, dass es wiederholt versucht habe, Irving zu helfen, "den Schaden und die Gefahr seiner Worte und Handlungen zu verstehen".

Irvings Suspendierung ohne Bezahlung bedeutete, dass er im Freitagsspiel gegen die Washington Wizards nicht spielen konnte. Die Suspendierung wird mindestens vier weitere Spiele andauern, und Irving muss außerdem "eine Reihe objektiver Abhilfemaßnahmen erfüllen, die die schädlichen Auswirkungen seines Verhaltens angehen", so die Nets.

Auf die Frage, ob es Überlegungen gebe, Irving zu entlassen, antwortete Nets-Generalmanager Sean Marks am Freitag: "Nein. Nicht zu diesem Zeitpunkt."

"Es wird einige Abhilfeschritte und Maßnahmen geben, die für ihn vorgesehen sind, um sich offensichtlich beraten zu lassen ... vom Umgang mit einigen Anti-Hassern und einigen jüdischen Führern innerhalb unserer Gemeinschaft", sagte Marks, während er vor dem Spiel der Nets gegen die Wizards zu Reportern sprach.

"Er wird sich mit ihnen zusammensetzen müssen, er wird sich danach mit der Organisation zusammensetzen müssen, und wir werden auswerten und sehen, ob dies die richtige Gelegenheit ist, ihn zurückzubringen", fügte Marks hinzu.

Irvings Nets-Teamkollege Kevin Durant bezeichnete die Vorgänge dieser Woche als "unnötig" und äußerte seine Überzeugung, dass das Team zu Irvings Äußerungen "schweigen" hätte können.

"Ich bin nicht hier, um über jemanden zu urteilen oder jemanden schlecht zu machen ... Mir hat einfach nicht gefallen, was da los war. Ich habe das Gefühl, dass das alles unnötig war", sagte Durant über Irvings Suspendierung, die sein Team am Freitag vor dem Spiel gegen die Nets ausgesprochen hat. "Ich habe das Gefühl, wir hätten einfach weiter Basketball spielen und uns als Organisation ruhig verhalten können. Ich mag einfach nichts davon."

Auf die Frage, ob er die Suspendierung für unfair halte, sagte Durant: "Ich glaube und vertraue der Organisation, dass sie das Richtige tut."

Kurz nach seiner Medienverfügbarkeit twitterte Durant: "Ich möchte nur die Aussagen klären, die ich beim Shootaround gemacht habe, ich sehe, dass einige Leute verwirrt sind... Ich dulde keine Hassreden oder Antisemitismus, mir geht es immer darum, Liebe zu verbreiten."

"Unser Spiel vereint die Menschen und ich möchte sicherstellen, dass das im Vordergrund steht", fügte er hinzu.

Entschuldigung nach heftiger Gegenreaktion

Irvings Äußerungen während der Mediensitzung mit Reportern am Donnerstag haben die Kontroverse eskalieren lassen.

Auf die Frage, ob er sich entschuldigen wolle, sagte er: "Ich wollte keinen Schaden verursachen. Ich bin nicht derjenige, der den Dokumentarfilm gemacht hat".

Auf die Frage, ob er von der Reaktion überrascht sei, sagte Irving: "Ich übernehme die volle Verantwortung, ich wiederhole es noch einmal, dafür, dass ich etwas auf Instagram oder Twitter gepostet habe, das vielleicht einige bedauerliche Unwahrheiten enthielt", antwortete Irving.

Auf die Frage, ob er irgendwelche antisemitischen Ansichten habe, antwortete Irving: "Ich respektiere alle Lebensbereiche. Ich umarme alle Lebensbereiche. Das ist mein Standpunkt."

Auf die Frage, ob Irving antisemitische Überzeugungen habe, antwortete er: "Ich kann nicht antisemitisch sein: "Ich kann nicht antisemitisch sein, wenn ich weiß, woher ich komme."

Als Jonathan Greenblatt, der Geschäftsführer der Anti-Defamation League, erfuhr, wie der NBA-Star diese Frage beantwortete, wies er darauf hin, dass Irving "eine Menge Arbeit vor sich hat".

"Die Antwort auf die Frage 'Haben Sie irgendwelche antisemitischen Überzeugungen?' ist immer ein klares 'NEIN'. Wir haben @KyrieIrving beim Wort genommen, als er sagte, er übernehme Verantwortung, aber heute hat er dieses Versprechen nicht eingelöst", schrieb Greenblatt.

Nachdem Irving am Donnerstag suspendiert wurde, weigerte sich die ADL, eine Spende von 500.000 Dollar anzunehmen, die Irving und die Nets zuvor angekündigt hatten. Die Entscheidung der ADL, die Spende abzulehnen, fiel, bevor Irving sich am späten Donnerstag entschuldigte.

Die Äußerungen des Stars riefen auch den NBA-Kommissar Adam Silver auf den Plan, der sich "enttäuscht" über Irving äußerte.

"Kyrie Irving hat eine rücksichtslose Entscheidung getroffen, einen Link zu einem Film zu posten, der zutiefst beleidigendes antisemitisches Material enthält", sagte Silver in einer Erklärung, bevor Irving sich entschuldigte.

Die Kontroverse kommt zu einem Zeitpunkt, an dem der Antisemitismus in den USA in den letzten Jahren zugenommen hat. Nach Angaben der ADL wurden im Jahr 2021 mindestens 2.717 antisemitische Vorfälle in den USA gemeldet, was einem Anstieg von 942 Vorfällen im Jahr 2015 entspricht.

Irving ist in den letzten Jahren in Kontroversen geraten, die sich auf seine Spielzeit ausgewirkt haben. In der vergangenen Saison war Irving bei vielen Heimspielen der Brooklyner nicht dabei, weil er nicht gegen Covid-19 geimpft war, was aufgrund einer Impfvorschrift der Stadt New York ein Hindernis für das Spielen in Hallen darstellte. Die Vorschrift wurde später aufgehoben und er kehrte im März ins Barclays Center zurück.

