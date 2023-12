LeBron James bekräftigt seine Absicht, ein NBA-Team in Las Vegas zu besitzen

James' Kommentare kamen nach der Niederlage seiner Los Angeles Lakers gegen die Phoenix Suns in einem Preseason-Spiel in der Stadt in Nevada, wobei sich der 37-Jährige direkt an Liga-Kommissar Adam Silver wandte.

Auf die Frage, wie es ist, in der Stadt zu spielen, sagte James: "Es ist wunderbar - es ist die beste Fangemeinde der Welt, und ich würde gerne irgendwann ein Team hierher bringen. Das wäre fantastisch.

"Ich weiß, dass Adam [Silver] gerade jetzt in Abu Dhabi ist, glaube ich... Aber er sieht wahrscheinlich jedes einzelne Interview und jede Abschrift, die von NBA-Spielern eintrifft, also möchte ich das Team hier haben, Adam. Thank you."

CNN hat sich an die NBA gewandt, um eine Antwort auf James' jüngste Äußerungen zu erhalten.

James hatte erstmals im Juni in einer Folge der Talkshow "The Shop" offen über die Idee gesprochen, ein Team in Las Vegas zu besitzen.

"Ich möchte ein Team besitzen. Ja, ich will ein Team kaufen, ganz sicher. Ich will ein Team in Las Vegas", sagte er in der Sendung.

Silver hat öffentlich über die Aussicht auf eine Expansion gesprochen. Im Vorfeld der NBA-Finals im Juni sagte er: "Irgendwann wird diese Liga unweigerlich expandieren, aber im Moment diskutieren wir das nicht.

"Las Vegas, wo wir im Juli unsere Summer League veranstalten werden, hat sich ebenfalls als großartiger Sportmarkt erwiesen."

James verfügt bereits über einige Erfahrung in diesem Bereich, da er seit 2011 Miteigentümer des FC Liverpool und seit 2021 der Boston Red Sox ist.

Bei der Niederlage gegen die Suns am Mittwochabend erzielte James 23 Punkte in 18 Minuten, wobei er nur in der ersten Hälfte des Spiels zum Einsatz kam.

