Langstreckenlauf-Legende Mo Farah erzählt der BBC, dass er als Kind illegal nach Großbritannien verschleppt wurde

Die Enthüllung erfolgt in einer neuen Dokumentation des britischen Senders, die am Mittwoch ausgestrahlt wird. Darin sagt Farah auch, dass sein richtiger Name Hussein Abdi Kahin ist und dass er in Somaliland geboren wurde.

"Trotz meiner früheren Behauptungen haben meine Eltern nie im Vereinigten Königreich gelebt", so Farah gegenüber der BBC.

Er sagt, die Familie sei "auseinandergerissen" worden, nachdem sein Vater im Bürgerkrieg getötet wurde, als er gerade vier Jahre alt war. Somaliland erklärte 1991 seine Unabhängigkeit, als es sich vom kriegsgebeutelten Somalia abspaltete, wurde aber nie als souveräner Staat anerkannt.

"Ich wurde von meiner Mutter getrennt und unter dem Namen eines anderen Kindes namens Mohamed Farah illegal ins Vereinigte Königreich gebracht", sagte er in einem Ausschnitt des Interviews.

Der vierfache olympische Goldmedaillengewinner war entweder acht oder neun Jahre alt, als er von einer Frau, die er nie zuvor getroffen hatte, nach Großbritannien geflogen wurde.

Nach seiner Ankunft, so sagt er, wurde er gezwungen, "Hausarbeit und Kinderbetreuung zu machen".

Einige Jahre später durfte er endlich in die Schule gehen, wo er einem Sportlehrer seine Situation anvertraute. Der Lehrer setzte sich mit dem Sozialamt in Verbindung und Farah zog bei einer somalischen Pflegefamilie ein.

"Ich vermisste immer noch meine richtige Familie, aber von diesem Moment an wurde alles besser", erzählt er der BBC.

Farah, der im Jahr 2000 die britische Staatsbürgerschaft erhielt, sagt, das Laufen habe ihn vor einem Leben in Knechtschaft bewahrt.

CNN hat Farahs Vertreter um eine Stellungnahme gebeten.

Quelle: edition.cnn.com