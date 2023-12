Langjähriger NBA-Schiedsrichter Tony Brown stirbt im Alter von 55 Jahren nach einem Krebsleiden

"Wir sind und waren von der beständigen Liebe und Unterstützung während dieser Reise getragen, um Stärke, Akzeptanz und Frieden zu entwickeln", sagte seine Frau Tina Brown in einer von der NBA veröffentlichten Erklärung. Wir bitten Sie, sich uns in diesem Geist anzuschließen, während wir uns darauf vorbereiten, Tonys Leben zu feiern.

Im Laufe von 20 Spielzeiten leitete Brown nach Angaben der Liga mehr als 1.100 reguläre Saisonspiele und 35 Playoff-Spiele.

Sein Debüt als NBA-Final-Schiedsrichter gab er in der Saison 2019-20, und er half auch, das NBA All-Star Game 2021 in Atlanta zu leiten, bei dem Historically Black College and Universities geehrt wurden.

"Tony Brown war einer der versiertesten Schiedsrichter in der NBA und eine Inspiration für seine Kollegen", sagte NBA-Commissioner Adam Silver. "Die gesamte NBA-Familie trauert um Tony Brown."

Bei Brown sei im vergangenen Jahr Bauchspeicheldrüsenkrebs diagnostiziert worden, so Silver, der hinzufügte, dass der Schiedsrichter viele Behandlungsrunden durchlaufen habe.

Seine Widerstandsfähigkeit zeigte sich in seiner "Hingabe, Entschlossenheit und Leidenschaft, die ihn 20 Jahre lang zu einem so hoch angesehenen Offiziellen machten", so Silver.

NBA-Legenden erinnern sich an den Beitrag des berühmten Schiedsrichters zum Spiel.

"Ein großartiger Schiedsrichter, aber ein noch größerer Kerl!" Lebron James von den Los Angeles Lakers schrieb in einem Social-Media-Post. "Ich habe es geliebt, wenn ich zum Aufwärmen auf den Platz gelaufen bin und er an diesem Abend im Spiel war! Dein Lächeln und dein Lachen werden uns hier in unserem Sport sehr fehlen!"

Hall of Famer Earvin "Magic" Johnson teilte ebenfalls sein Beileid mit der Familie von Brown.

"Ruhe in Frieden, NBA-Schiedsrichter-Veteran Tony Brown! Danke für alles, was du für das Spiel getan hast. Ich sende Gebete an die gesamte Familie Brown!" schrieb Johnson in den sozialen Medien.

Brown hinterlässt seine Frau und drei Kinder. Sein Tod ereignete sich, nachdem die diesjährige NBA-Saison am Dienstag begonnen hatte.

"Unser größtes Dankeschön geht an unsere Familie und Freunde, nah und fern, alt und neu. Eure Liebe ist unermesslich", sagte Browns Frau Tina. "Vielen, vielen Dank an unsere NBRA- und NBA-Familie, deren Großzügigkeit unübertroffen ist."

Tina Brown bedankte sich auch bei der Lustgarten Foundation und dem Pancreatic Cancer Action Network, zwei gemeinnützigen Organisationen, die sich der Forschung widmen und den Patienten und ihren Betreuern Ressourcen und Informationen zur Verfügung stellen.

1989 machte Brown seinen Abschluss an der Clark Atlanta University, einer HBCU, wo er Finanzwesen studierte.

Während seiner Highschool-Zeit an der Amos P. Godby in Tallahassee, Florida, spielte Brown Point Guard und wurde mit All-State-Basketball-Ehren ausgezeichnet. In seinem letzten Schuljahr war er Kapitän und führte seine Mannschaftskameraden zu den Staatsfinalisten 1984 und den Bezirksmeistern 1985.

Browns Familie bittet um Spenden für das Tony Brown Basketball-Stipendium an seiner Alma Mater, um sein Andenken zu ehren. Bis Freitagfrüh waren bereits mehr als 80.000 Dollar des Ziels von 100.000 Dollar zusammengekommen.

Quelle: edition.cnn.com