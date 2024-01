Landesweite Suche nach der verschwundenen "grünen Tasche" der australischen Sportlegende

Das Geheimnis der verschwundenen "sackgrünen" Mütze wurde am Dienstag gelüftet, als der australische Schlagmann David Warner in den sozialen Medien um Hilfe bat, nachdem die Mütze während des Transports mit der nationalen Fluggesellschaft Qantas verschwunden war.

"Leider ist dies meine letzte Möglichkeit, dies zu tun", sagte Warner in einem Instagram-Video, das seitdem viral gegangen ist.

Für Uneingeweihte: Der Baggy Green ist eine Mütze, die australischen Test-Cricketspielern in einer mehr als hundertjährigen Tradition verliehen wird.

Sie ist nicht nur ein ikonisches Symbol des Sports, sondern auch unglaublich wertvoll. Vor seinem Tod im Jahr 2022 verkaufte der ehemalige australische Spinner Shane Warne seine für mehr als eine Million australische Dollar (676.000 $).

Am Dienstag sagte ein sichtlich verzweifelter Warner, dass die Kappe zusammen mit Geschenken für seine Töchter in einem Rucksack war, der aber auf dem Weg von Melbourne nach Sydney zum Testspiel gegen Pakistan am Mittwoch verschwunden war.

Der Verlust der Kappe hätte zu keinem schlechteren Zeitpunkt kommen können - Warner hatte geplant, sie zu tragen, wenn er zum letzten Testspiel seiner Karriere auf den Sydney Cricket Ground läuft.

"Jemand hat meinen Rucksack aus meinem eigentlichen Gepäck genommen ... in diesem Rucksack war meine grüne Tasche. Das ist für mich eine sentimentale Sache. Es ist etwas, das ich gerne wieder in meinen Händen halten würde", sagte Warner in dem Instagram-Video.

Die Notlage des Spielers wurde vom pakistanischen Kapitän Shan Masood gehört, der "eine landesweite Suche von der australischen Regierung forderte."

"Wir könnten die besten Detektive brauchen, um ihn zurückzubekommen, weil (Warner) ein großartiger Botschafter (für den Sport) ist und jedes bisschen Respekt und Feier für seine unglaubliche Karriere verdient hat", sagte Masood in einer Pressekonferenz vor dem Spiel.

Der australische Premierminister Anthony Albanese schien zugehört zu haben, denn er begann seine erste Pressekonferenz des Jahres am Mittwoch mit einer besonderen Erwähnung der Kappe - und einem Aufruf zu ihrer Rückgabe.

"David Warner hat Australien bei mehr als einhundert Gelegenheiten vertreten. Die sackartigen grünen Mützen gehören ihm. Er hat sie verdient, und sie sollten zurückgegeben werden", sagte Albanese.

Während gefühlt das ganze Land den Atem anhält, sagte Warners Vater Howard voraus, dass es nur eine Frage der Zeit sei, bis die Mütze wieder auftaucht.

In einem Gespräch mit dem lokalen Radio sagte er: "Welcher Drecksack auch immer (das sackartige Grün) genommen hat, wird es sehr bald ablegen müssen. Sie werden sie irgendwo entsorgt finden."

Die Mütze wurde bis Mittwoch nicht gefunden, und stattdessen trug Warner bei seinem letzten Testspiel eine Ersatzmütze.

Der Linkshänder hatte vor dem Spiel gegen Pakistan seinen Rücktritt vom Test- und Ein-Tages-Länderspiel angekündigt. Es ist sein 112. Testspiel für Australien.

Trotz seiner Auszeichnungen auf dem Spielfeld - der jüngste Höhepunkt war seine führende Rolle bei Australiens WM-Sieg im vergangenen Jahr - gilt Warner auch als zwiespältiger Charakter, da er in den "Sandpapier-Gate"-Ballmanipulationsskandal von 2018 verwickelt war.

Quelle: edition.cnn.com