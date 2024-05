Kylie McKenzie erhält von einem Geschworenengericht 9 Millionen Dollar Schadensersatz für den Vorfall eines sexuellen Übergriffs.

Eine 25-jährige amerikanische Tennisspielerin namens Kylie McKenzie verklagte Anfang 2022 die USTA und USTA Player Development Incorporated vor dem US-Bezirksgericht in Orlando, Florida. Sie beschuldigte ihren ehemaligen Trainer Anibal Aranda, der damals bei der Organisation angestellt war, des sexuellen Übergriffs und der Körperverletzung an ihr.

McKenzie und ihre Anwälte argumentieren, dass die USTA fahrlässig gehandelt hat, als sie Aranda einstellte und nicht ordnungsgemäß überwachte, obwohl sein räuberisches Verhalten bekannt war. In einer Pressekonferenz im Jahr 2022 sagte McKenzie, der Übergriff habe ihr Selbstvertrauen und ihr Selbstwertgefühl zerstört, was sich wiederum auf ihre Leistungen auf dem Platz ausgewirkt habe. Sie litt unter Angstzuständen, Panikattacken und Depressionen.

Die Geschworenen sprachen McKenzie kürzlich 3 Millionen Dollar Schadenersatz und 6 Millionen Dollar Strafschadenersatz zu. USTA-Sprecher Chris Widmaier erklärte gegenüber CNN, dass man gegen das Urteil Berufung einlegen werde. Die USTA sei nur deshalb zur Verantwortung gezogen worden, weil von McKenzies früherer Trainerin - einer Nicht-Sportlerin - erwartet worden sei, dass sie über ihre eigenen Erfahrungen mit Aranda, der der Organisation zu diesem Zeitpunkt unbekannt war, berichtet.

Nach Angaben von The Athletic bestritt Aranda, McKenzie sexuell angegriffen zu haben. Die Handhabung des Falles durch die USTA wurde von ihrem Anwalt Robert Allard kritisiert, der der Meinung ist, dass ein Wandel in der USTA eine komplette Überarbeitung ihrer Führung erfordert.

McKenzie, die einst als aufsteigender Stern im US-Tennis galt, zog mit 19 Jahren in die USTA-Anlage in Orlando. Aranda begann kurz darauf, sie zu trainieren. McKenzie behauptet in ihrer Klage, Aranda habe sich über ihr Aussehen geäußert, nach ihrem Privatleben gefragt und unangemessenen Körperkontakt hergestellt.

Im Oktober 2018 stellte sich Aranda während einer Aufschlagübung hinter McKenzie, drückte seinen Körper gegen ihren und fasste ihr an die Hüften. Bei jeder Aufschlagwiederholung verschärfte Aranda seinen Griff und bewegte seine Hände näher an ihre Leistengegend und ihre Unterwäsche heran. Aranda soll auch eine Hand unter ein Handtuch auf ihrem Schoß geschoben und ihre Leistengegend durch ihre Kleidung hindurch gerieben haben.

Im November 2018 soll Aranda am Ende einer Trainingseinheit seine Hand auf McKenzies Oberschenkel gelegt und dann ihre Leistengegend unter dem Handtuch betatscht haben. Als sie den Vorfall meldete, leitete das US Center for SafeSport eine Untersuchung ein, die ergab, dass Aranda 2015 eine andere Mitarbeiterin (Jane Doe) betatscht hatte. Dieser Vorfall ereignete sich bei einem nächtlichen Ausgehabend in New York, bei dem Aranda seinen Körper auf der Tanzfläche an Jane Doe rieb und ihre Vagina durch ihre Kleidung hindurch berührte. Aranda wurde nach Abschluss der Ermittlungen von der USTA entlassen, für die er sieben Jahre lang gearbeitet hatte.

Das US Center for SafeSport lehnte es ab, gegenüber CNN Stellung zu nehmen.

Aranda streitet die Vorwürfe ab.

USTA-Sprecher Chris Widmaier erklärte gegenüber CNN, dass man gegen die Entscheidung Berufung einlegen werde und dass man "Verständnis" für das habe, was McKenzie erleiden musste. Er erklärte, das Gericht entscheide, dass die USTA haftbar sei, weil eine ihrer Angestellten - eine Nicht-Sportlerin - die Verantwortung gehabt habe, über ihre eigenen Erfahrungen mit diesem Trainer zu berichten, was zuvor nicht bekannt gewesen sei. Die USTA hält dies für eine unangemessene Erwartung, die die Opfer davon abhalten wird, sich zu melden.

McKenzies Anwalt, Robert Allard, kritisierte den Umgang der USTA mit der Situation und sagte, dass sie es "einfach nicht kapieren".

Quelle: edition.cnn.com