Kylian Mbappé verlängert seinen Vertrag mit Paris Saint-Germain um drei Jahre und lässt Real Madrid links liegen

Da Mbappés Vertrag beim französischen Spitzenklub am Ende der Saison ausläuft, war die Zukunft des 23-Jährigen schon seit Monaten ungewiss: Bleibt er bei PSG oder wechselt er nach Madrid, dem Verein, in den er sich als Kind verliebt hat?

Doch nach monatelangen Spekulationen gab Mbappé bekannt, dass er weiterhin für den Pariser Klub spielen wird, und unterzeichnete eine dreijährige Vertragsverlängerung bis 2025.

"Ich möchte verkünden, dass ich mich entschieden habe, meinen Vertrag bei Paris Saint-Germain zu verlängern, und natürlich freue ich mich darüber", sagte Mbappe. "Ich bin überzeugt, dass ich mich hier in einem Verein weiterentwickeln kann, der mir alles bietet, was ich brauche, um auf höchstem Niveau zu spielen. Ich freue mich auch, weiterhin in Frankreich zu spielen, dem Land, in dem ich geboren wurde, in dem ich aufgewachsen bin und in dem ich mir einen Namen gemacht habe.

"Ich möchte dem Präsidenten, Nasser Al-Khelaïfi, für sein Vertrauen, sein Verständnis und seine Geduld danken. Ich möchte auch allen Fans von Paris Saint-Germain in Frankreich und auf der ganzen Welt für ihre Unterstützung danken, besonders in den letzten Monaten. Gemeinsam, Seite an Seite und ehrgeizig, werden wir in Paris Magie schaffen."

Einzigartig in seiner Art

Mbappé hatte einen historisch schnellen Start ins Profifußballleben.

Nachdem er als Jugendlicher in die erste Mannschaft des AS Monaco berufen wurde, debütierte er im Alter von 16 Jahren und 347 Tagen in der ersten Mannschaft. Damit wurde er Monacos jüngster Spieler in der ersten Mannschaft und brach den Rekord des französischen Nationalspielers Thierry Henry.

Wenige Monate später brach Mbappé einen weiteren Rekord von Henry: Er erzielte sein erstes Tor und wurde der jüngste Torschütze der ersten Mannschaft.

In seiner ersten vollen Saison war Mbappé ein wichtiger Bestandteil des Teams von Monaco, das PSG den Titel in der Ligue 1 abnahm und das Halbfinale der Champions League erreichte. In 44 Spielen erzielte er 26 Tore.

Aufgrund seiner herausragenden Leistungen in dieser Saison wurden die Pariser auf ihn aufmerksam und sicherten sich schnell die Dienste des 18-jährigen Mbappé.

Der in Paris geborene Mbappé wechselte zunächst für ein Jahr auf Leihbasis zu PSG, bevor er einen unbefristeten Vertrag unterschrieb.

Keiner der beiden Klubs gab die Höhe der Ablösesumme bekannt, aber es wird von einer Ablösesumme von 214 Millionen Dollar gesprochen, womit Mbappé zum zweitteuersten Spieler der Welt geworden wäre - gleich hinter seinem neuen Teamkollegen Neymar.

In fünf vollen Spielzeiten in der französischen Hauptstadt entwickelte sich Mbappé zu einem Superstar, sowohl für den Verein als auch für das Land.

Er hat über 150 Tore für PSG erzielt und dabei vier französische Meisterschaften, drei französische Pokale und zwei französische Ligapokale gewonnen.

Er war auch ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft, die 2020 das Champions-League-Finale erreichte, das sie dann aber gegen Bayern München verlor.

In der französischen Nationalmannschaft ist Mbappé zum Stammspieler geworden und spielte eine entscheidende Rolle bei Frankreichs WM-Sieg 2018, wo er im Finale ein Tor erzielte und zum besten jungen Spieler des Turniers gewählt wurde.

Obwohl er zu einer der teuersten Vereinsmannschaften aller Zeiten gehört, haben Mbappé und PSG in der Champions League - einem der Hauptziele des Vereins - zu kämpfen.

Eine Saison nach der anderen schied Mbappé auf dramatische Weise aus dem Wettbewerb aus, was in der jüngsten Pleite gegen Real Madrid gipfelte, bei der PSG innerhalb von 27 Minuten drei Tore kassierte und eine 2:0-Führung verspielte.

Nachdem es so aussah, als würde er den Verein verlassen, gab Mbappé bekannt, dass er tatsächlich bis 2025 bleiben wird.

Es ist ein Skandal

Nach der Bekanntgabe von Mbappés neuem Vertrag gab La Liga eine Erklärung ab, in der sie erklärte, dass sie wegen der "Nichteinhaltung des finanziellen Fairplays der UEFA" durch PSG Beschwerde gegen den Vertrag einlegen werde.

"La Liga möchte darauf hinweisen, dass diese Art von Vereinbarung die wirtschaftliche Stabilität des europäischen Fußballs angreift und Hunderttausende von Arbeitsplätzen sowie die Integrität des Sports gefährdet, nicht nur in den europäischen Wettbewerben, sondern auch in den heimischen Ligen", hieß es.

La Liga bezeichnete die Vereinbarung als "skandalös" und kündigte an, eine Beschwerde bei der UEFA, den französischen Verwaltungs- und Steuerbehörden und den Behörden der Europäischen Union einzureichen, um "das wirtschaftliche Ökosystem des europäischen Fußballs und seine Nachhaltigkeit weiterhin zu verteidigen".

"Dieses Verhalten zeigt einmal mehr, dass staatseigene Vereine die Regeln eines so wichtigen Sektors wie dem Fußball nicht respektieren und auch nicht respektieren wollen. Diese Regeln sind entscheidend für den Schutz und die Erhaltung von Hunderttausenden von Arbeitsplätzen.

"Diese Art von Verhalten, angeführt von Al-Khelaifi, Präsident von PSG, Mitglied des UEFA-Exekutivkomitees und Präsident der ECA, gefährdet den europäischen Fußball auf dem gleichen Niveau wie die europäische Super League."

Quelle: edition.cnn.com