Ksenia Efremova: 12-jähriges russisches Tennis-Wunderkind hat "unglaubliches Potenzial", sagt Patrick Mouratoglou

Eines Nachmittags, als ihr älterer Bruder auf dem Tennisplatz trainierte, nahm Efremova einen seiner Schläger in die Hand - wie sie es oft tat - und begann, einen Korb mit Bällen zu schlagen.

"Sie begann, sich die Bälle zuzuwerfen", erzählt Julia Efremova, eine ehemalige Profi-Tennisspielerin, gegenüber CNN.

"Ich sah sie an und war erstaunt, weil alle Bälle über das Netz flogen und sie die Bewegungen perfekt ausführte. Ich sagte mir, dass es an der Zeit war, mit ihr zu arbeiten, denn sie hatte so viel Leidenschaft und sie wollte es.

"Es war eigentlich nicht meine Entscheidung. Sie hat ihre Karriere auf diese Weise begonnen."

Die 12-jährige Efremova gilt als eines der größten jungen Tennistalente und hat sich bereits zu einem Star entwickelt. Sie hat mehr als 35.000 Follower auf Instagram und konnte sich Sponsorenverträge mit Nike und Yonex sichern.

Derzeit trainiert sie an der renommierten Mouratoglou Tennis Academy in Frankreich, die 1996 von Serena Williams' jetzigem Trainer Patrick Mouratoglou gegründet wurde.

Die Akademie veranstaltet das ganze Jahr über Auswahlwochen, zu denen potenzielle Jungstars aus der ganzen Welt anreisen, um ihr Talent unter Beweis zu stellen und zu versuchen, sich einen Platz zu sichern.

"Sie kommen, um sich körperlich, tennismäßig und natürlich auch mental testen zu lassen", erklärt Mouratoglou. "Wir sehen sie beim Training. Wir sehen sie auch im Wettkampf, und dann entscheiden wir, ob wir ihnen helfen wollen oder nicht.

"Wir können nicht allen helfen, aber wir tun unser Bestes, um denjenigen zu helfen, von denen wir glauben, dass sie das beste Potenzial haben, und unsere Aufgabe ist es natürlich, einen Weg zu finden, ihnen zu helfen, ihr Potenzial zu entwickeln und in Zukunft das Beste aus ihnen herauszuholen, um das zu erreichen."

Ein unglaublicher Athlet

Jeder Spieler, der in die Akademie aufgenommen wird, erhält Zugang zu einem Trainer, einem Fitnesstrainer und einem medizinischen Team, so dass er bereits im Alter von neun Jahren von einem Spitzensystem unterstützt wird.

Außerdem erhalten sie ausführliche Nachbesprechungen von Turnieren und Wettkampfspielen, bei denen laut Mouratoglou "der Stress des Wettkampfs" der beste Weg ist, um zu erkennen, welche Aspekte ihres Spiels am meisten entwickelt werden müssen.

Coco Gauff und Stefanos Tsitsipas gehören zu den aufstrebenden Stars der Gegenwart, die einen großen Teil ihrer Jugend in der renommierten Akademie verbracht haben.

Efremova war neun Jahre alt, als sie mit ihrer Mutter, die auch als Trainerin fungiert, aus Russland in die Akademie kam, und Mouratoglou sagt, er habe sofort gesehen, dass ihr Potenzial "enorm" sei.

"Ksenia hat unglaubliches Potenzial, ich denke, sie hat das volle Paket", sagt er. "Sie ist eine unglaubliche Athletin. Ich meine, wenn man sich ihre sozialen Medien anschaut, dann sieht man sie. Sie kann einen kompletten Spagat, sie kann tanzen, sie kann alles Mögliche außer Tennis.

"Sie bewegt sich extrem gut. Sie wird wahrscheinlich groß sein, weil ihre Mutter sehr groß ist. Ihre Schläge sind erstaunlich. Ihre Technik ist extrem sauber. Sie kann den Ball früh nehmen. Sie ist aggressiv. Sie ist eine sehr gute Kämpferin. Wenn man also das Gesamtpaket betrachtet, ist sie großartig."

Julia glaubt, dass die Tatsache, dass ihre Tochter mehrere Sportarten betreibt, einen großen Anteil daran hat, dass sie in so jungen Jahren zu einer so vielseitigen Sportlerin geworden ist.

Es hat ihr nicht nur eine Reihe von übertragbaren körperlichen Fähigkeiten - wie Ausdauer und Flexibilität - vermittelt, die sie als Tennisspielerin verbessert haben, sondern es war auch entscheidend dafür, dass Efremova sich nicht zu schnell langweilt, zu viel Tennis zu spielen.

Julia sagt, dass der Hauptsport ihrer Tochter in ihrer Kindheit Gymnastik war und sie oft drei Stunden am Tag trainierte, während sie nur eine Stunde Tennis spielte.

"Ich möchte Eltern auf der ganzen Welt helfen, die davon träumen, aus ihren Kindern professionelle Tennisspielerinnen zu machen, denn wenn sie noch klein und in diesem Alter sind und dieses Feuer in den Augen haben, kann man es nicht mit stundenlangem Training auf dem Tennisplatz töten", erklärt sie.

"Ksenia spielte zum Beispiel nur drei Mal pro Woche, als sie klein war, und ich habe sie nicht dazu gezwungen. Ich habe sie auf andere Weise gezwungen, also hatte sie Tanz- und Schwimmunterricht, sie hatte Englischunterricht, sie hatte auch Breakdance-Unterricht. Sie war überall."

Nur wenige Kinder werden die Art von Druck und Erwartungen erleben, mit denen Efremova schon seit Jahren zu kämpfen hat, aber Mouratoglou sagt, ihre Situation sei vergleichbar mit der von Gauff, als sie aufstieg.

Scheitern ist ein wichtiger Teil des Prozesses, um zu lernen, mit diesem Druck umzugehen, erklärt Mouratoglou, "denn Scheitern ist Verstehen".

In der Akademie, so Mouratoglou, wird den Kindern beigebracht, wie sie den Druck und die Nervosität, die sie vor einem Spiel empfinden, in dem es ihnen geschadet hat, in Worte fassen können.

"Ich meine, zu versagen ist keine gute Sache", sagt er. "Natürlich ist es unsere Aufgabe, sie zum Erfolg zu führen, aber wir wissen, dass es auf dem Weg zum Erfolg auch einige Misserfolge geben wird - und es muss sie geben. Wichtig ist, dass diese Misserfolge immer genutzt werden, um zu lernen und besser zu werden.

"Wenn sie also aufgrund des Drucks scheitern, müssen sie genau wissen, wie sie sich vor dem Spiel gefühlt haben. Sie müssen erkennen, dass sie an diesem Tag unter zusätzlichem Druck standen, mit dem sie nicht umgehen konnten, und das muss ein ständiges Feedback sein.

"Sie werden wissen, dass sie das nächste Mal, wenn sie diesen zusätzlichen Druck spüren, dies erklären müssen. Sie müssen dem Trainer sagen: 'Ich fühle mich heute nicht gut. Ich spüre heute diesen Druck. Ich bin nervös.' Erstens müssen sie es erkennen. Zweitens müssen sie es ausdrücken, und wenn sie das tun, können wir ihnen helfen, daran zu arbeiten.

Natürlich können einige Kinder den Druck und die Nervosität besser verarbeiten als andere. Mouratoglou sagt, dass Efremova noch am Lernen ist, aber in ihrer Zeit an der Akademie bereits bemerkenswerte Verbesserungen gezeigt hat.

Während ein Großteil des Drucks von den Erwartungen "aller in der gesamten Tennisbranche" herrührt, erklärt Mouratoglou, dass Efremova aufgrund ihrer unglaublich hohen Ansprüche an sich selbst mehr Druck auf sich selbst ausübt als jeder andere.

"Sie erwartet immer zu gewinnen", sagt er. "Für sie gibt es keine andere Möglichkeit, als Trophäen zu gewinnen."

Julia Efremova sagt, sie sehe diese Entschlossenheit ihrer Tochter jeden Tag beim Training und glaube "aus tiefstem Herzen", dass sie eines Tages "die beste" Tennisspielerin der Welt sein werde.

"Ich kenne ihre Persönlichkeit. Ich weiß, wer sie ist. Ich weiß, wie hart sie arbeitet. Ich weiß, wie sehr sie es will. Ich weiß, wie sie glaubt", sagt sie.

"Vor allem glaubt sie an sich selbst. Sie zweifelt nicht an sich selbst. Sie hat keinen Zweifel in ihrem Herzen, dass sie es will. Deshalb weiß ich aus tiefstem Herzen, dass sie die Beste sein wird.

"Manchmal, wenn ich mich ärgere und mir etwas beim Training nicht gefällt, frage ich sie: 'Was willst du vom Tennis?' Und sie sagt mir: 'Ich will eine Legende werden.' Für sie ist es nicht nur [genug], die Nummer eins der Welt zu werden."

Die Tragödie überwinden

Es gibt vielleicht kein größeres Zeugnis für Efremovas bemerkenswerte Gelassenheit als ihr jüngster Turniersieg, der Sieg bei der Tennis Europe Junior in Schweden.

Ihr Vater, der ehemalige Amateurspieler Alexey Efremov, kämpfte seit mehr als zwei Jahren gegen ein Lymphom. Während des Turniers erhielt Efremovas Mutter die Nachricht, dass ihr Mann diesen Kampf bald verlieren würde.

Julia sagt, sie habe die schwierige Entscheidung treffen müssen, ob sie es Efremova während des Turniers sagen oder warten sollte, bis es vorbei war.

"Es war sehr schwer, aber Ksenia war im Turnier und ich musste es ihr sagen", sagt sie. "Natürlich hat sie geweint. Sie war schockiert. Sie fragte mich: 'Vielleicht kannst du ihn aufwecken.'

"Ich sagte: 'Nein, Ksenia. Das ist unmöglich, er ist schon im Himmel.' Ich fragte sie, ob sie vielleicht aufhören wolle. Vielleicht brechen wir das Turnier ab und sie kommt zurück.

"Sie sagte: 'Nein, ich werde das Turnier bis zum Ende spielen.'"

Das Finale fand am Freitag, dem 3. Dezember, statt, nur sechs Tage nach dem Tod von Alexey. Efremova gewann das Finale und widmete den Titel ihrem Vater.

"In Erinnerung an meinen Vater, der während dieses Turniers in Schweden verstorben ist", schrieb Efremova auf ihrem Instagram-Account, der von ihrer Mutter betrieben wird. "1. Platz. Du wirst immer in meinem Herzen als die stärkste Person im Universum leben. Ich werde alles tun, um deine Träume wahr werden zu lassen und ich weiß, dass du es von oben sehen wirst."

Julia sagt, dass Efremovas Entscheidung, das Turnier fortzusetzen, nicht sehr überraschend kam, da sie diese Art von Widerstandsfähigkeit von ihrem Vater geerbt hat. Sie weiß, dass Alexey mit dieser Entscheidung einverstanden gewesen wäre.

"Ihr Vater hat sie so sehr geliebt", sagt Julia. "Sie hat seinen Geist. Er ist ein starker, sehr starker Mensch und sie hat diesen Geist von ihm geerbt."

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com