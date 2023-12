Kentucky Derby 2022: Alles, was Sie über die "Greatest Two Minutes in Sports" wissen müssen

Medina Spirit überquerte 2021 als Erster die Ziellinie, aber das Pferd wurde später positiv auf eine verbotene Substanz getestet, so dass das Ergebnis annulliert wurde.

Der Trainer des Pferdes, Bob Baffert, wurde daraufhin für zwei Jahre von Churchill Downs gesperrt, und der ursprünglich zweitplatzierte Mandaloun wurde zum Sieger des Rennens erklärt.

Baffert gab später eine ausführliche Erklärung ab, in der er behauptete, dass eine zur Behandlung von Dermatitis verwendete Salbe den positiven Test verursacht haben könnte.

Die Episode, die nach dem unerwarteten Tod von Medina Spirit im Dezember eine weitere traurige Wendung nahm, überschattet wohl weiterhin das Spektakel, das erstmals 1875 stattfand, aber das Derby ist bestrebt, die Kontroverse hinter sich zu lassen.

Ohne Baffert, der das Rennen rekordverdächtige sechs Mal gewonnen hat, ist das Feld weit offen für einen spannenden Wettbewerb.

Das Derby, das in Anspielung auf die ungefähre Renndauer auch als "Greatest Two Minutes in Sports" bezeichnet wird, ist das erste Rennen der begehrten Triple Crown im US-Pferderennsport, zu der auch die Preakness Stakes und die Belmont Stakes gehören.

Justify - trainiert von Baffert - war 2018 das letzte Pferd, das alle drei Rennen gewann.

Zu beobachtende Pferde

Obwohl Baffert für das Rennen gesperrt ist, haben zwei seiner ehemaligen Pferde gute Chancen auf Erfolg.

Messier und Taiba gehören zu den Anwärtern, nachdem sie an Bafferts ehemaligen Assistenten Tim Yakteen weitergegeben wurden, der die Pferde seit etwas mehr als einem Monat für das Rennen an diesem Wochenende trainiert.

Yakteen sagt, er habe im Vorfeld des Rennens keinen Kontakt zu Baffert gehabt, aber er wurde mit zusätzlicher Aufmerksamkeit konfrontiert, da einige behaupten, dass es sich bei diesen Pferden um die Pferde des 69-jährigen Trainers handelt, nur dem Namen nach.

"Ich will ehrlich sein, ich wusste nicht, dass es so kommen würde, aber ich hätte nie gezögert", sagte Yakteen zu Reportern, als er gefragt wurde, ob er die Pferde in seinen Stall aufgenommen habe.

Epicenter und Zandon scheinen jedoch die beiden Favoriten des Rennens zu sein, denn beide Pferde verfügen über ein großes Potenzial.

Der Trainer von Epicenter, Steve Asmussen, ist der erfolgreichste in der Geschichte des nordamerikanischen Pferderennsports, hat aber bei all seinen 23 Versuchen das Derby nicht gewinnen können.

Zandon hingegen hat sich nach einer beeindruckenden Leistung beim letzten Mal als Favorit des Rennens etabliert.

Wie man es sehen kann

Das Derby wird in den USA auf NBC, der NBC-Website und der NBC-App übertragen, wobei alle Rennen am Samstag ab Mittag zu sehen sind.

Der Start des legendären Rennens ist für 18:57 p.m. ET angesetzt.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com