Turnier in London - Kein Problem: Ex-Weltmeister Kroos nimmt an der Darts-Weltmeisterschaft teil

Wie erwartet startete Rob Cross mit einem klaren Sieg in die Darts-Weltmeisterschaft. Der 33-jährige Engländer mit dem Spitznamen „Voltage“ deklassierte Thibault Tricole deutlich mit 3:0 und profitierte dabei auch von der Doppelschwäche des Franzosen.

Kroos selbst hatte einen langsamen Start, verbesserte sich jedoch im Laufe des Spiels und war nach dem Gewinn des zweiten Satzes nicht mehr aufzuhalten.

Im Gegensatz zu James Wade (England) und Peter Wright (Schottland) war der gelernte Elektriker auch nach der dreitägigen Weihnachtspause noch in der Meisterschaft vertreten. Cross gewann 2018 unerwartet den Weltmeistertitel, indem er die Dartlegende Phil Taylor im Finale seines letzten Karrierematches besiegte.

Zuvor besiegte der lettische Spieler Madars Razma den belgischen Spieler Mike Dedecker in London mit 3:1. Dedecker besiegte den Deutschen Dragutin Horvath in der ersten Runde. Razma trifft in der dritten Runde, die nach den Feiertagen am 27. Dezember beginnt, auf Englands Titelverteidiger Michael Smith.

