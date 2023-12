Kein Grund zur Panik" für die Golden State Warriors vor Spiel 2 der NBA-Finals gegen die Boston Celtics

Die Warriors, die zum sechsten Mal in acht Jahren an den Finals teilnehmen, schienen auf dem besten Weg zu sein, Spiel 1 am Donnerstag zu gewinnen, doch ein gewaltiges Comeback im vierten Viertel sorgte dafür, dass die Celtics mit einem 120:108-Sieg eine frühe Führung in der Best-of-seven-Serie übernahmen.

"Es heißt Erster gegen Vier, nicht Erster gegen Eins", sagte Klay Thompson von den Warriors nach dem Spiel.

"Und wir haben alle schon solche Situationen erlebt. Es gibt keinen Grund zur Panik. Ich glaube, dass wir immer noch gute Chancen haben, und wir werden nach Hause fahren und das Geschehene verdauen. Ich weiß, dass wir in Spiel 2 besser sein werden."

Boston hat nun die Chance, im Spiel am Sonntag, das um 20.00 Uhr ET im Chase Center angepfiffen wird, eine souveräne Führung in der Serie zu übernehmen. Danach bestreiten die Teams zwei Spiele in Boston.

Beim Überraschungssieg in Spiel 1, dem ersten Einzug der Celtics in die NBA-Finals seit 2010, gelang ihnen im vierten Viertel ein 17:0-Lauf - laut ESPN die zweithöchste Punkteausbeute im letzten Viertel eines Finalspiels in den letzten 50 Jahren.

Al Horford war mit 26 Punkten der Topscorer der Celtics, Jaylen Brown steuerte 24 Zähler bei.

"Es war nicht unser bestes Spiel, aber wir haben weiter gekämpft und verschiedene Wege gefunden, um diesen Sieg zu erringen", sagte Horford, der vor seinem Finals-Debüt am Donnerstag bereits 141 Playoff-Spiele bestritten hatte.

Positiv für die Warriors ist, dass sie auf dem Weg zur vierten Meisterschaft unter Cheftrainer Steve Kerr in dieser Postseason noch kein Spiel in Folge verloren haben.

"Es ist nicht ohne Grund eine Serie von sieben Spielen", sagte Kerr am Donnerstag nach dem Spiel zu Reportern. "Man muss Boston zugute halten, dass sie sich den Sieg verdient haben und ein tolles viertes Viertel gespielt haben.

"Wir werden uns den Film ansehen ... und sehen, wo wir besser werden können. Es ist ein Spiel, man geht zum nächsten über ... Wir waren schon einmal in dieser Situation und haben Serien gewonnen, in denen wir das erste Spiel verloren haben."

In den USA können die Finals auf ABC oder ESPN3 verfolgt werden. Alternativ können Sie die Spiele in den USA und auf der ganzen Welt auch über den NBA League Pass live verfolgen.

