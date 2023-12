Karim Benzema steht wegen angeblicher Beteiligung an Erpressung vor Gericht

In dem Fall geht es um ein Sexvideo, auf dem Valbuena zu sehen ist. Benzema wird vorgeworfen, Valbuena, der an der Seite des Real Madrid-Stars in der französischen Nationalmannschaft spielte, unter Druck gesetzt zu haben, Erpresser zu bezahlen, um zu verhindern, dass das Video veröffentlicht wird.

Benzema muss sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft wegen "Beihilfe zur versuchten Erpressung" verantworten.

Vier weitere Männer, die nicht namentlich genannt wurden, seien in dem Fall wegen versuchter Erpressung angeklagt, sagte der Staatsanwalt gegenüber CNN. Einem von ihnen droht zusätzlich eine Anklage wegen Untreue.

Als die Ermittlungen begannen, bestritt Benzema, der daraufhin von der französischen Nationalmannschaft suspendiert wurde, die Vorwürfe. Im Falle einer Verurteilung drohen ihm bis zu fünf Jahre Gefängnis.

Auf die Frage von Le Monde im Jahr 2015, ob er Benzema die Schuld gebe, sagte Valbuena, er sei "sehr, sehr, sehr enttäuscht" von seinem ehemaligen Mannschaftskameraden, der ihm gegenüber einen "Mangel an Respekt" gezeigt habe.

Benzema hat in 81 Einsätzen für die französische Nationalmannschaft 27 Tore erzielt, hat aber seit dem Vorfall mit Valbuena sein Land nicht mehr vertreten.

Vertreter von Benzema und Valbuena reagierten nicht auf CNN-Anfragen nach einem Kommentar.

Benzemas Anwalt, Sylvain Cormier, sagte Reuters: "Wir sind leider nicht überrascht von dieser Entscheidung, die so absurd ist, wie sie zu erwarten war.

"Ich bin bestürzt darüber, dass man gezwungen ist, die im Rahmen der Ermittlungen gesammelten Fakten zu verdrehen, um zu rechtfertigen, dass mein Mandant vor ein Gericht gestellt wird. Wir werden uns vor den Richtern des Tribunals erklären, um diesen Missbrauch aufzuzeigen."

Cormier sagte 2015, dass Benzema "an diesem Erpressungsversuch nicht beteiligt" gewesen sei und dass der Fall "auf eine falsche Art und Weise" an die Öffentlichkeit gelangt sei.

Real Madrid stellte sich damals hinter Benzema, und Präsident Florentino Perez erklärte, die Handlungen des Spielers seien "in gutem Glauben" erfolgt.

Benzema hat mehr als 250 Tore für Real Madrid erzielt und mit dem spanischen Klub vier Europapokale und drei La-Liga-Titel gewonnen.

Der 36-jährige Valbuena spielt derzeit für den griechischen Meister Olympiacos, dem er seit 2019 angehört. In seiner Vereinskarriere spielte er auch für Marseille und Lyon in Frankreich und Fenerbahce in der Türkei. Für die französische Nationalmannschaft hat er seit dem Vorfall mit Benzema nicht mehr gespielt.

Quelle: edition.cnn.com