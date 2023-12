Kapil Dev: Die Kricket-Legende, die sich dem Golfsport zugewandt hat

Wie viele andere Sportarten hat sich auch Golf schwer getan, aus dem Schatten von Cricket herauszutreten - obwohl es viele Ähnlichkeiten zwischen den beiden Sportarten gibt.

Das britische Raj führte beide während seiner Herrschaft über Indien von 1858 bis 1947 ein. Zu vergleichen ist die Kadenz, die Zeit zwischen den Schlägen, und auch die Hand-Augen-Koordination zwischen Schläger und Ball.

Nur wenige wissen mehr über die Parallelen zwischen den beiden Sportarten als die Cricket-Legende Kapil Dev, der als einziger Spieler in der Geschichte mehr als 400 Wickets erzielt und über 5.000 Testläufe absolviert hat.

Der 59-jährige Dev, der ein einstelliges Handicap hat, hat Indien bei einer Reihe von Amateurturnieren vertreten.

Während einer Runde, die er kürzlich mit Shane O'Donoghue von CNN Living Golf im Delhi Golf Club spielte, verglich Kapil seine beiden sportlichen Leidenschaften.

"Wenn man Kricket spielt, ist man immer von jemandem abhängig. Beim Golf ist man auf sich selbst gestellt", sagte er gegenüber CNN.

"Man kann stolz auf den Schlag sein, den man spielt, und wenn man einen schlechten Schlag macht, kann man niemanden kritisieren.

"Ich bin glücklich, dass ich zwei Sportarten für mein Land vertreten habe. Als ich 12 Jahre alt war, wusste ich nicht, wie wichtig es ist, für Indien Kricket zu spielen. Dann habe ich im Alter von 37 Jahren mit Golf angefangen, und wenn man dann wieder sein Land vertritt, ist das ein tolles Gefühl."

1983 führte Kapil Indien als Kapitän zu einem historischen Weltmeisterschaftssieg über die Westindischen Inseln, was die Popularität des Krickets in seinem Land auf ein noch höheres Niveau brachte.

Dev weiß, dass es für den Golfsport eine schwierige Aufgabe ist, mit Indiens beliebtestem Sport zu konkurrieren.

"Es ist sehr schwierig, denn Golf braucht Land, mindestens 150 Hektar Land, um zu spielen", erklärt er.

"Beim Kricket kann man im Hinterhof spielen, man kann auf der Straße spielen, man kann überall spielen. Aber ich habe einen Unterschied festgestellt.

"Wenn man jetzt am Samstag oder Sonntag im Delhi Golf Club spielen will, muss man eine Woche im Voraus buchen. Das ist die Veränderung im Golfsport. Wenn mehr junge Leute in Indien anfangen, Golf zu spielen, könnte das Spiel riesig werden."

Dev hat auch bemerkt, dass mehr junge Inder den Sport heute als möglichen Beruf ansehen als zu seiner Jugendzeit.

"Als ich ein Kind war, haben Eltern ihre Kinder nicht dazu ermutigt, zu spielen", sagte er.

"Sie sagten, sie sollten lernen, für Sport war keine Zeit", sagt er. "Aber heute sagen die Eltern, wenn du nicht gut in der Schule bist, dann geh und werde etwas, treibe Sport, egal welchen.

"Der Sport ist so beliebt und bringt so viel Geld ein, dass die Eltern denken, wenn ihre Kinder durch den Sport ein Leben aufbauen können, warum nicht? Dieser Wandel hat sich erst in den letzten 15 Jahren vollzogen."

Da Kapil die nächste Generation sowohl als Cricket-Legende als auch als Senior-Golfer inspiriert, ist zu erwarten, dass beide Sportarten in Indien weiterhin florieren werden.

Quelle: edition.cnn.com