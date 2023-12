Justin Rose geht mit einer souveränen 65er-Runde in der ersten Runde des Masters mit vier Schlägen in Führung

Justin Rose ging am Donnerstag mit vier Schlägen Vorsprung in Führung, dank einer großartigen Rückrunde, die er mit sieben unter Par beendete.

Obwohl er nach sieben Löchern mit zwei über lag, erholte sich der Engländer und schlug ein Eagle auf der achten und sieben Birdies zwischen der neunten und der 17, um vier Schläge vor dem zweitplatzierten Brian Harman und Hideki Matsuyama zu liegen.

In der ersten Runde hatten auch eine Reihe von Turnieranwärtern zu kämpfen.

Titelverteidiger Dustin Johnson spielte eine Runde von zwei über 74 Schlägen, während der letztjährige US-Open-Sieger Bryson DeChambeau mit vier über abschloss. DeChambeau liegt gleichauf mit Rory McIlroy, dessen Vorhaben, mit einem Masters-Sieg einen Grand Slam in seiner Karriere zu vollenden, einen holprigen Start hatte.

"Ich wusste, dass zwei über sieben nicht das Ende der Welt ist, aber ich wusste auch, dass man in die falsche Richtung geht", sagte Rose, der zweimal Zweiter beim Masters war, zu Reportern über seinen langsamen Start.

"Heute kann man das Golfturnier nicht gewinnen. Selbst mit einer 65 kann man es heute nicht gewinnen. Man kann es heute wahrscheinlich nur verlieren.

"Ich habe den Panik-Knopf noch nicht gedrückt (nach sieben), aber ich habe kurz davor zurückgesetzt und dachte, wenn ich mich wieder auf Even Par bringen kann, wäre das eine gute Tagesleistung."

Es ist das vierte Mal, dass Rose das Masters nach der ersten Runde anführt oder angeführt hat, ein Rekord, den er nun mit Jack Nicklaus teilt.

Der 40-Jährige, der sein erstes Turnier seit seinem Rückzug vom Arnold Palmer Invitational im vergangenen Monat wegen einer Rückenverletzung spielte, war neben Harman und Matsuyama einer von nur drei Spielern, die unter 70 Schlägen blieben - ein ziemlicher Kontrast zum letztjährigen Turnier, bei dem 24 Spieler bei günstigen Novemberbedingungen unter 70 Schlägen blieben.

Roses einziger Triumph bei einem Major kam 2013 bei den US Open zustande; dem Gewinn des grünen Jacketts beim Masters kam er 2017 am nächsten, als er in einem Playoff von Sergio Garcia geschlagen wurde.

"Ich habe diesen Platz schon viele, viele Male gespielt, es ist vielleicht mein 15. Masters, und mein bestes Ergebnis bisher war eine 67", sagte Rose.

"Ich hatte das Gefühl, dass die Bedingungen heute nicht der Tag waren, um sie zu treffen und eine persönliche Bestleistung aufzustellen.

"Es war ziemlich windig - windig genug, um knifflig zu sein - und offensichtlich sind die Grüns unglaublich fest und schnell. Die Pin-Platzierungen waren fair, sicherlich nicht einfach, aber fair, und wenn man den richtigen Schlag zur richtigen Zeit getroffen hat, konnte man daraus einen Vorteil ziehen."

DeChambeau kam mit einem neuen Driver und großen Erwartungen zum Masters, aber der große Spieler traf in der ersten Runde einige Abschläge nicht.

Zu seinen 76 Schlägen gehörten ein Doppelbogey am vierten Loch und Bogeys am fünften, achten und 12. Loch, bevor er sein einziges Birdie am 15.

DeChambeau lag zusammen mit McIlroy bei vier über, wobei der Nordirländer beim August National bereits sechs Mal unter den Top 10 gelandet ist, aber noch nie das Grüne Jackett gewinnen konnte.

Der Masters-Sieg wird ihm wohl erneut verwehrt bleiben, da er am Donnerstag zwischen dem fünften und 13. Loch sechs Bogeys schoss. Es war auch ein ereignisreicher Tag, als er seinen Vater mit einem fehlerhaften Schlag am siebten Loch traf.

Der Weltranglistenerste Johnson, der im vergangenen Jahr beim Masters mit einer Rekordrunde von 20 unter seinen zweiten Major-Titel gewann, begann seine Bemühungen, der vierte Spieler zu werden, der die Green Jackets in Folge gewinnt, mit einer 74.

Drei Löcher vor Schluss lag er bei einem Schlag unter Par, doch an der 16 spielte er ein Bogey und an der 18 ein Doppel-Bogey, nachdem sein Putt aus dem Loch geflogen war.

Ein weiterer ehemaliger Champion, Jordan Spieth, der letzte Woche mit seinem ersten Sieg seit fast vier Jahren in den Siegerkreis zurückkehrte, erholte sich auf den hinteren Neun nach einem Dreifachbogey auf der Neun und beendete das Turnier mit einem Schlag unter Par.

Der Sieger von 2018, Patrick Reed, beendete den Tag mit zwei Schlägen unter Par auf dem vierten Platz, während Justin Thomas und Jon Rahm - Zweiter und Dritter der Weltrangliste - mit einem Schlag über bzw. unter Par abschlossen.

Ben Morse von CNN trug zur Berichterstattung bei.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com